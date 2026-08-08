Depuis des décennies, les mères qui ont interrompu leur carrière ou réduit leur temps de travail pour s’occuper de leurs enfants voient cette réalité invisible dans leur retraite. À partir du 1er septembre 2026, deux mesures simples mais symboliques vont enfin reconnaître ce sacrifice longtemps oublié. Plus d’une femme sur deux devrait voir sa pension améliorée grâce à ces changements, selon le gouvernement. Un progrès tardif mais nécessaire pour celles qui ont payé le prix fort de la parentalité.

Le paradoxe des mères : des trimestres sans valeur réelle

Depuis 1994 : les majorations de durée d’assurance qui ne changeaient rien

Les mères bénéficient depuis 1994 de majorations de durée d’assurance : jusqu’à huit trimestres par enfant, dont quatre au titre de la maternité ou de l’adoption et quatre pour l’éducation. Ces trimestres permettent d’atteindre plus facilement le nombre requis pour une retraite à taux plein. Pourtant, comme le souligne le ministère du Travail, « jusqu’ici, les trimestres accordés au titre des enfants ne conduisaient pas systématiquement à augmenter le montant de la retraite ». Un paradoxe cruel pour les femmes ayant sacrifié leur carrière.

Pourquoi ces trimestres restaient invisibles dans le calcul de la pension

Le calcul de la pension repose sur deux piliers : la durée d’assurance et le salaire annuel moyen. Ce dernier correspond à la moyenne des 25 meilleures années de revenus. Or, les années consacrées aux enfants, souvent marquées par des arrêts ou du temps partiel, figurent rarement parmi les meilleures. Les trimestres obtenus pour les enfants allongeaient donc la durée d’assurance sans améliorer le montant de la pension. Marina Joly, référente législation à la Carsat Languedoc-Roussillon, confirme que l’impact global reste difficile à évaluer, mais que certaines pensions pourraient sensiblement progresser.

Les vraies histoires : comment ces femmes ont vécu l’inégalité

Carrières interrompues, temps partiel imposé, écarts de salaire persistants

Les femmes subissent une triple peine. D’abord, les interruptions de carrière pour s’occuper des enfants créent des trous dans leur parcours professionnel. Ensuite, le recours au temps partiel, souvent contraint par l’absence de solutions de garde ou la charge mentale, réduit mécaniquement les revenus. Enfin, les écarts de rémunération entre femmes et hommes persistent tout au long de la vie active. Le gouvernement rappelle que ces mesures « bénéficieront principalement aux femmes, qui continuent de percevoir des pensions de retraite inférieures à celles des hommes en raison de carrières plus souvent interrompues, du recours au temps partiel et d’écarts de rémunération persistants ».

L’impact cumulé : une retraite 28 à 38% plus basse que celle des hommes

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’écart moyen de retraite entre femmes et hommes atteint 28% en France. Selon la Drees, l’écart de pension de droit direct grimpe même à 38% pour les résidents français en 2023. En intégrant les pensions de réversion, l’écart se réduit à 25%, mais reste considérable. Sandrine Guilherm, conseillère au cabinet d’expertise retraite Capiséo, estime que le premier changement touchera très peu de femmes, même si son impact peut être significatif pour celles concernées. Un constat qui illustre la complexité du système et l’ampleur des inégalités structurelles.

Ce qui change concrètement à partir de septembre 2026

Deux mesures simples, deux impacts différents pour les mères

Deux décrets publiés au Journal officiel le 31 juillet 2026 entreront en vigueur le 1er septembre. Première mesure : le calcul du salaire de référence passe de 25 meilleures années à 24 années pour les parents d’un enfant, et à 23 années pour ceux ayant deux enfants ou plus. En excluant les années les moins favorables, souvent liées aux arrêts ou au temps partiel, la pension augmente mécaniquement. Deuxième mesure : jusqu’à deux trimestres de majoration liés aux enfants peuvent désormais être comptabilisés comme trimestres cotisés pour accéder au dispositif carrière longue. Cette réforme permet aux femmes ayant commencé à travailler tôt de partir jusqu’à deux ans avant l’âge légal.

Qui gagne vraiment : les profils gagnants et leurs gains estimés

Environ 3% des femmes nées en 1970, soit plus de 13 000 personnes, pourront bénéficier du dispositif carrière longue grâce à la prise en compte des trimestres enfants. Les mères ayant eu des carrières interrompues ou partielles, avec des revenus fluctuants, verront leur salaire de référence amélioré. Attention toutefois : ces mesures ne s’appliquent qu’aux retraites prenant effet à partir du 1er septembre 2026. Les pensions déjà versées ne sont pas concernées. Plusieurs régimes sont couverts, dont les régimes agricoles, les clercs et employés de notaires, ou encore le régime de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un trimestre supplémentaire par enfant est également créé pour certaines agentes publiques.

Une reconnaissance tardive mais nécessaire

Parentalité enfin valorisée : un tournant symbolique et financier

Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, salue ce changement : « Avec ces deux mesures, nous avons fait un choix de justice qui devient une réalité aujourd’hui : mieux reconnaître l’impact de la parentalité sur les carrières, améliorer les pensions des femmes et rendre le dispositif des carrières longues plus équitable. » Ces réformes, proposées par les partenaires sociaux lors du conclave des retraites à l’été 2025, s’inscrivent dans une logique de reconnaissance de la parentalité. Elles marquent un tournant symbolique, même si leur portée financière reste modeste pour de nombreuses bénéficiaires. L’annonce officielle a été faite le 5 août 2026, quelques jours seulement avant l’entrée en vigueur.

Les limites : une réforme partielle face à des inégalités structurelles

Malgré ces avancées, les écarts de pension entre femmes et hommes ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Les causes sont profondes : inégalités salariales, charge mentale inégalement répartie, manque de places en crèche, stéréotypes de genre. Les deux mesures de septembre 2026 corrigent partiellement les effets de ces inégalités sur les retraites, sans s’attaquer aux racines du problème. Le dispositif carrière longue, par exemple, ne concerne qu’une minorité de femmes. Quant au changement du salaire de référence, il améliore les pensions sans garantir une égalité réelle. Pour en savoir plus sur les stratégies d’optimisation de la retraite, consultez notre article sur cette date de départ qui peut améliorer votre pension.

Et demain ? Vers une vraie égalité des retraites femmes-hommes

Les mesures de septembre 2026 constituent un premier pas, mais l’égalité réelle nécessite des réformes bien plus ambitieuses. Réduire les écarts salariaux, favoriser le partage équitable du congé parental, développer les modes de garde accessibles : autant de leviers indispensables pour que les femmes ne paient plus le prix de la parentalité. La retraite n’est que le reflet d’une vie professionnelle marquée par les inégalités. Tant que celles-ci persisteront, les écarts de pension resteront importants. Ces nouvelles règles montrent toutefois que la reconnaissance des sacrifices professionnels des mères progresse. Reste à savoir si d’autres mesures suivront pour transformer cet élan symbolique en égalité concrète. Pour compléter vos revenus à la retraite, découvrez aussi notre article sur le jobbing et ces petits services qui arrondissent les fins de mois.