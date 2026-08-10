À 9 ans, elle cultive un chou de 18 kilos pour un projet scolaire : le légume finit par nourrir 275 personnes en aide alimentaire

En 2008, c avait 9 ans et venait de recevoir un plant de chou dans le cadre d’une activité scolaire, en CE2, en Caroline du Sud. Au lieu de jeter la plante une fois le projet terminé, elle a continué à s’en occuper. Quelques mois plus tard, elle en a tiré un chou géant de 18 kilos.

Sa famille s’est vite rendu compte qu’un légume pareil ne se cuisinait pas pour un repas ordinaire. Katie et sa mère ont alors choisi de le donner à Tri-County Family Ministries, un comptoir alimentaire de leur quartier. Ce seul chou a permis de nourrir 275 personnes lors d’un repas communautaire, rapporte le magazine Clarin.

Plus de kilos distribués

Quelques semaines après cette récolte, Katie a fondé Katie’s Krops, une organisation à but non lucratif destinée à encourager les enfants et adolescents à créer et entretenir leurs propres jardins. Toute la production part vers des banques alimentaires, des soupes populaires et des associations caritatives locales. Le tout premier jardin du programme a poussé à la Pinewood Preparatory School, l’établissement où étudiait Katie.

L’organisation a depuis pris de l’ampleur. Elle revendique plus de 100 jardins gérés par des jeunes, répartis dans environ 33 États américains, pour un total dépassant 226 796 kg de fruits, légumes et autres produits frais distribués.

Katie a un peu plus de vingt ans. Elle reste à la tête de Katie’s Krops en tant que fondatrice et jardinière en chef. En 2025, l’organisation a distribué de la nourriture aux familles de Caroline du Sud touchées par la fermeture du gouvernement fédéral américain.

Katie a également écrit un livre pour enfants, « La col de Katie », et reçu le Prix Clinton de la citoyenneté mondiale, devenant la plus jeune membre de l’Initiative mondiale Clinton.

Des travaux scientifiques éclairent l’intérêt de ce type de programmes. Une revue publiée en 2015 dans le Journal of School Health, dirigée par des chercheurs de l’université du Wisconsin-Madison, conclut que les jardins scolaires favorisent généralement une plus grande consommation de fruits et légumes chez les élèves. Certains projets ont même montré des progrès en sciences et en mathématiques, même si les auteurs jugent qu’il faut encore davantage de preuves.

Une autre étude, parue en 2017 dans Social Science Research, a suivi pendant plusieurs années des milliers d’adolescents américains. Elle constate que les jeunes bénévoles gardent plus souvent cet engagement à l’âge adulte, et affichent des niveaux de bien-être psychologique plus élevés que ceux qui ne pratiquent aucune activité solidaire par choix personnel.

Le rapport le plus récent du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) situe l’insécurité alimentaire à 13,7 % des foyers du pays à un moment donné en 2024, son niveau le plus haut depuis près d’une décennie. Environ 7,2 millions de foyers ont connu une insécurité alimentaire sévère, avec des changements dans leurs habitudes alimentaires. C’est dans ce climat que Katie’s Krops continue de faire pousser ses légumes.