Cette île grecque cherche des bénévoles pour s’occuper de ses chats : logement offert, des milliers de candidatures en quelques heures

L’île de Syros, dans les Cyclades, cherche des volontaires pour aider à gérer sa population de chats errants, estimée à près de 3 000 individus. L’association Syros Cats coordonne ce programme, ouvert à celles et ceux qui veulent consacrer une partie de leurs vacances à cette cause. Ce type de volontariat séduit de plus en plus de voyageurs, à l’image de ce programme italien qui propose un logement gratuit contre quelques semaines de travail, comme le montrent des expériences enrichissantes rapportées ailleurs.

Un cadre à part pour une expérience qui sort de l’ordinaire

Syros se trouve à environ 113 km du port du Pirée et couvre 86 km². L’île doit composer depuis longtemps avec un nombre élevé de chats errants. Depuis les années 1990, plusieurs associations locales, dont Syros Cats, mènent des campagnes de stérilisation et proposent des soins vétérinaires pour limiter cette population et améliorer les conditions de vie des animaux. Les volontaires viennent renforcer ce travail au quotidien.

Ce que vous ferez et les conditions du volontariat

Sur Syros, les volontaires assurent plusieurs tâches qui font tourner le refuge :

nourrir et toiletter les chats,

nettoyer les litières,

entretenir les espaces extérieurs du refuge.

Ils administrent aussi des médicaments et accompagnent chez le vétérinaire les animaux qui ont besoin de soins, explique GEO. Ils participent également à l’accueil des visiteurs et au piégeage des chats sauvages.

Le programme demande 5 heures de travail par jour, 5 jours par semaine, pour un mois minimum. Les candidats doivent être autonomes, ponctuels, et faire preuve de tolérance envers les différences culturelles et personnelles. Syros Cats recherche des candidats « en bonne condition physique, mûrs, en bonne santé et indépendants », selon l’association. Une expérience avec des chats sauvages ou une formation en soins animaliers constitue un atout.

Conditions de séjour : vivre en communauté sur l’île

Quatre volontaires au maximum peuvent séjourner en même temps sur l’île, logés gratuitement. Chacun dispose de sa propre chambre et partage la cuisine et la salle de bain avec les autres participants. Syros Cats prend en charge le logement et le petit déjeuner ; le transport jusqu’à l’île et les autres repas restent à la charge des volontaires.

Les non-ressortissants de l’Union européenne ne peuvent pas rester plus de 3 mois sur une période de 6 mois, en raison des règles de l’espace Schengen. Les candidatures pour 2026 sont déjà closes : celles pour 2027 ouvriront en septembre 2026.