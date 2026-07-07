Le 6 juillet 2026, sur le site industriel de SEW-Usocome à Mommenheim (Bas-Rhin), Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie, a lancé un dispositif inédit. La région Grand Est devient le premier territoire à déployer le cinquième axe de France 2030 régionalisé, dédié à la modernisation technologique des PME et ETI industrielles. Avec 8 millions d’euros de cofinancement paritaire État-Région et une instruction décentralisée des dossiers, l’initiative rapproche l’aide publique des entreprises de terrain. L’objectif affiché : transformer le tissu industriel local, créer des emplois durables et réduire les inégalités territoriales dans l’accès aux financements.

Proximité et inclusion : l’aide publique rapprochée des entreprises de terrain

Jusqu’à présent, les dispositifs de France 2030 se concentraient sur quatre axes (innovation, R&D collaborative, filières stratégiques, formation). Le cinquième volet marque un tournant stratégique. Il cible les investissements productifs et l’adoption de technologies avancées par les TPE, PME et ETI. Concrètement, les entreprises pourront financer l’acquisition d’équipements, de logiciels, mais aussi des projets de diversification ou de relocalisation d’activités. Le seuil d’entrée est fixé à 100 000 euros d’investissement, rendant le dispositif accessible aux structures de taille intermédiaire souvent exclues des grands programmes nationaux.

Instruction locale par Bpifrance : moins de bureaucratie, plus d’accompagnement

La rupture réside dans la décentralisation. Les dossiers ne seront plus instruits depuis Paris, mais par les équipes régionales de Bpifrance, réparties sur 50 implantations en France. « Nous avons besoin d’accompagner les innovations industrielles dans les territoires », a déclaré Sébastien Martin lors de l’annonce. L’instruction locale permet une meilleure connaissance des réalités du terrain, des filières locales et des besoins spécifiques. Pour les dirigeants de PME, souvent découragés par la complexité administrative, le rapprochement géographique constitue un levier d’inclusion économique. Les délais de traitement devraient également se réduire, facilitant la prise de décision et l’engagement d’investissements.

8 millions d’euros pour les PME et ETI : qui peut bénéficier ?

En Grand Est, l’enveloppe mobilisée atteint 8 millions d’euros, répartis à parité entre l’État et la région. Sur les 90 millions d’euros déjà délégués au titre de France 2030 régionalisé dans le territoire, ce nouveau volet représente une part significative. Les secteurs prioritaires incluent les filières métallurgiques et sidérurgiques (forge, fonderie), les industries stratégiques (défense, nucléaire, cybersécurité) et les projets de relocalisation. Les entreprises doivent démontrer un impact en termes de création ou de maintien d’emplois, de montée en compétences des salariés et de réduction de l’empreinte environnementale. Le Grand Est, territoire pilote, ouvre la voie à un déploiement national progressif.

Emploi et dynamique territoriale : l’impact attendu en Grand Est

Le choix du Grand Est comme région pilote n’est pas anodin. Le territoire concentre des bassins industriels historiques, fragilisés par la désindustrialisation des décennies passées. La métallurgie, la sidérurgie et la mécanique y représentent des milliers d’emplois directs et indirects. En soutenant la modernisation des outils de production, le dispositif vise à maintenir l’attractivité de ces filières face à la concurrence internationale. Les investissements dans la robotisation, l’intelligence artificielle ou la cybersécurité permettront aux entreprises de gagner en productivité tout en préservant l’emploi local. Le défi consiste à transformer sans détruire, à automatiser sans licencier.

SEW-Usocome, vitrine de la modernisation : 2 000 emplois maintenus et renforcés

SEW-Usocome, filiale française du groupe allemand SEW-Eurodrive, incarne le modèle d’entreprise visé par le dispositif. Avec 2 000 salariés en France et un chiffre d’affaires de 570 millions d’euros en 2025, l’industriel a lancé un plan d’investissement de 250 millions d’euros sur dix ans (USO 2031). L’objectif : robotiser les processus, réduire l’empreinte environnementale et renforcer la compétitivité. « La modernisation de notre industrie est une condition essentielle de notre souveraineté économique », a souligné Sébastien Martin lors de sa visite. L’entreprise bénéficiera du nouveau volet de France 2030 pour accélérer sa transformation, tout en maintenant ses effectifs. Un pari gagnant-gagnant pour l’emploi et la compétitivité.

Filières stratégiques : métallurgie, sidérurgie et industries de défense

Les filières prioritaires reflètent les enjeux de souveraineté industrielle. La métallurgie et la sidérurgie, secteurs stratégiques pour l’automobile, l’aéronautique et la construction, souffrent de sous-investissement chronique. La forge et la fonderie, en particulier, peinent à recruter et à moderniser leurs équipements. Le dispositif doit permettre à ces entreprises de franchir un cap technologique, en intégrant des procédés moins énergivores et plus flexibles. Les industries de défense, nucléaire et cybersécurité bénéficient également d’un soutien renforcé, dans un contexte géopolitique tendu. La relocalisation d’activités stratégiques, enfin, constitue un axe majeur pour réduire la dépendance aux importations et sécuriser les chaînes d’approvisionnement.

Un modèle réplicable : extension progressive aux autres régions jusqu’en 2027

L’expérimentation en Grand Est préfigure un déploiement national. À partir de la rentrée 2026, le dispositif sera étendu progressivement aux autres régions françaises, avec une échéance fixée au 31 décembre 2027. Chaque territoire pourra adapter les priorités sectorielles à ses spécificités économiques. Les régions industrielles (Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine) devraient rapidement emboîter le pas. Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement en charge de France 2030, a insisté sur l’importance de l’ancrage territorial : « France 2030 a toujours placé les territoires au cœur de sa stratégie de déploiement. Avec ce nouvel axe du volet régionalisé, nous franchissons une étape décisive pour ancrer l’innovation et la modernisation industrielle dans les territoires. »

Réduire les fractures régionales par l’innovation locale

Les inégalités territoriales dans l’accès aux financements publics constituent un frein majeur à la relance industrielle. Les métropoles concentrent l’essentiel des subventions et des investissements en R&D, laissant les bassins industriels périphériques en marge. Le nouveau dispositif inverse la logique : il privilégie les territoires et les filières en difficulté, avec une instruction locale qui tient compte des réalités du terrain. À l’image des petites villes qui retrouvent de l’attractivité, les zones industrielles peuvent redevenir des pôles d’emploi et d’innovation. Reste à garantir une répartition équitable entre régions et à éviter les effets d’aubaine. Le cofinancement paritaire État-Région, pierre angulaire du dispositif, devrait favoriser une gouvernance partagée et une meilleure coordination des politiques publiques.

Le lancement de l’appel à projets en Grand Est, prévu le 1er octobre 2026, marquera le coup d’envoi opérationnel. Les entreprises disposeront de plusieurs mois pour préparer leurs dossiers, avec l’appui des équipes Bpifrance. Sur les 54 milliards d’euros du plan France 2030, ce cinquième axe régionalisé représente une part modeste mais stratégique. Il cible un maillon essentiel : les PME et ETI qui, trop grandes pour les aides classiques et trop petites pour les grands programmes, peinent à financer leur transformation. En rapprochant l’aide publique du terrain, en simplifiant les procédures et en ciblant les filières stratégiques, le dispositif pourrait devenir un modèle de politique industrielle décentralisée. Reste à mesurer, dans les années à venir, son impact réel sur l’emploi, la compétitivité et la souveraineté économique des territoires.