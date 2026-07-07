À Toulouse, dix volontaires restent au lit à 250 calories par jour pour simuler la famine dans l’espace : « le fait d’être allongé coupe un peu l’appétit »

L’étude BRAHMS (Bed Rest and HypoMetabolism Study) cherche à mieux comprendre les effets d’un séjour prolongé hors de l’atmosphère terrestre. Menée par le MEDES à la demande du CNES, elle se déroule à la clinique spatiale de Toulouse et doit préparer les missions habitées de longue durée, comme celles envisagées vers Mars.

Où ça se passe et ce qu’ils cherchent

L’étude BRAHMS doit anticiper les défis que pourraient rencontrer les humains lors de missions spatiales prolongées. Pour simuler la microgravité, les chercheurs utilisent une méthode d’alitement prolongé avec une inclinaison de 6°, qui reproduit certains effets de l’impesanteur sur Terre.

L’étude examine aussi les effets psycho-émotionnels d’un apport calorique très réduit : 250 kcal par jour, contre 2 200 à 2 600 kcal par jour recommandées pour un homme adulte sédentaire. Les scientifiques suivent de nombreux paramètres : le métabolisme, les interactions entre le cerveau et le système digestif, les systèmes cardiovasculaire et immunitaire, ainsi que la mémoire et le stress des participants. L’équipe veut savoir comment ces facteurs évoluent sous restriction alimentaire et immobilité, pour recueillir des données utiles aux missions autonomes où le ravitaillement depuis la Terre ne serait pas possible.

Méthodo et déroulé

L’étude se tient à la clinique spatiale de Toulouse, active depuis 1996, et mobilise une équipe de 12 scientifiques de différents domaines, rapporte France 3. Plus de 7 500 candidats ont postulé pour devenir l’un des 10 volontaires retenus, tous hommes et en parfaite santé. Les critères de sélection étaient stricts : âge 20 à 40 ans, taille entre 1,65 m et 1,85 m, IMC de 20 à 26 kg/m², non-fumeur, poids stable depuis au moins trois mois, sans allergie ni restriction alimentaire.

Chaque participant suit une période de 20 jours en trois phases : cinq jours d’examens médicaux préliminaires, 10 jours d’alitement strict sous surveillance continue, puis cinq jours de récupération. Les volontaires touchent 5 000 € pour leur participation, en plus de contribuer aux recherches sur l’exploration spatiale.

Ce que ça donne sur le terrain (et les témoignages)

Les volontaires sont sous supervision intensive, équipés de plusieurs capteurs et soumis à divers tests cognitifs pour suivre les effets de la situation.

Pour Loïc, 24 ans : « Les trois ou quatre premiers jours, on sent un peu le manque, mais le fait d’être allongé coupe un peu l’appétit au niveau de l’estomac. »

Pour Léo, 28 ans : « C’est d’autant plus fou et intéressant de se dire que ce qu’on fait agit directement, et en ce moment même à 400 kilomètres de chez nous, dans le ciel, c’est incroyable. »

L’étude soulève aussi des questions de logistique et de survie en milieu spatial, notamment en cas de pénurie de vivres lors d’une mission sur Mars. Les résultats attendus doivent éclairer la performance, l’humeur et le comportement des équipages confrontés à une pénurie alimentaire et à l’immobilité.