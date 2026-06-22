Retraite de juillet 2026 : si vous êtes né avant 1964, la date de versement vient de tomber et beaucoup vont être surpris

Avec l’approche du mois de juillet 2026, beaucoup de retraités attendent l’annonce des dates de versement des pensions. Cette information concerne surtout les personnes nées avant 1964. Elle a été communiquée pour rappeler que « connaître à l’avance le jour du versement permet de mieux gérer son budget, d’anticiper certaines dépenses et d’éviter les mauvaises surprises », un repère utile pour une gestion financière efficace. À l’approche des vacances d’été, savoir quand l’argent arrive aide à réduire l’angoisse liée au suivi bancaire quotidien.

La situation financière des retraités

Chaque début de mois ramène la même inquiétude : « les comptes bancaires sont au plus bas » et « les aides de la Caf ou de l’État sont déjà loin ». Entre les charges courantes et les besoins du quotidien, cette tension pousse beaucoup de retraités à attendre le versement de leur pension. Pour certains, cette somme « marque un véritable soulagement après plusieurs semaines à surveiller de près leur budget ».

Pendant l’été, connaître les dates précises de versement permet une meilleure planification financière et évite les mauvaises surprises.

Versements pour la CNAV et la MSA

Le versement de la pension des anciens salariés du secteur privé, affiliés à la CNAV (Caisse nationale d’assurance retraite), est prévu le 9 juillet 2026, un jeudi cette année. La date est la même pour les anciens exploitants et salariés agricoles affiliés à la MSA (Mutualité sociale agricole). Comme ce jour n’est ni un week-end ni un jour férié, le versement ne sera pas décalé. Selon la banque, un délai de 24 à 48 heures peut s’écouler avant que la somme apparaisse sur le compte.

Au début du mois de juillet, c’est en général la pension de juin qui est créditée, d’où l’intérêt de bien suivre les dates pour éviter toute confusion.

Agirc-Arrco : paiement dès le 1er juillet

Pour les bénéficiaires de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le mois commence tôt : le versement anticipé est prévu le mercredi 1er juillet 2026. Contrairement à la CNAV et à la MSA, cette date correspond au paiement de la pension de juillet, et non à celui de juin. Ce versement anticipé laisse un peu plus de marge aux bénéficiaires pour préparer l’été.

Les anciens fonctionnaires et la CNRACL : dates de virement

Les anciens fonctionnaires d’État et les agents des collectivités locales et des hôpitaux publics, affiliés à la CNRACL, suivent un autre calendrier. Pour eux, les virements interviennent en fin de mois, les 29 et 30 juillet 2026. Là encore, les délais bancaires varient et la somme peut mettre un peu de temps à arriver sur le compte.