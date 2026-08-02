Retraite : l’âge de départ pourrait grimper jusqu’à 74 ans dans certains pays européens d’ici la fin des années 2060

Pour les hommes entrés sur le marché du travail en 2024 dans l’Union européenne, l’âge de départ à la retraite devrait passer de 64,7 ans en 2024 à 66,7 ans à la fin des années 2060, soit une hausse d’environ deux ans. Chez les femmes, l’évolution est plus marquée : de 64 ans à 66,6 ans, soit 2,6 ans de plus.

Ces projections viennent d’une analyse d’Euronews portant sur 32 pays européens, construite à partir du rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé « Panorama des pensions 2025 ». La méthode compare l’âge de départ des personnes parties à la retraite en 2024 à celui que devraient connaître les actifs entrés sur le marché du travail à 22 ans cette même année, en supposant une carrière sans interruption. Ce second groupe prendra sa retraite à la fin des années 2060, autour de 2069 pour la moyenne européenne.

Deux tiers des pays étudiés, soit 21 sur 32, devraient relever l’âge de départ des hommes. Trois quarts, soit 24 pays, feront de même pour les femmes.

De grands écarts entre pays dès 2024

En 2024 déjà, le Danemark, la Norvège, l’Islande et les Pays-Bas affichent l’âge de départ le plus élevé d’Europe : 67 ans, hommes et femmes confondus. À l’autre bout du classement, la Turquie fait figure d’exception, avec 52 ans pour les hommes et 49 ans pour les femmes.

La Pologne suit à 60 ans pour les femmes. La Grèce, la Slovénie et le Luxembourg se situent à 62 ans pour les hommes. Parmi les cinq plus grandes économies européennes, l’Allemagne affiche l’âge le plus élevé, 66,2 ans, contre 64,3 ans en France, la plus faible du lot.

Le Danemark et la Turquie enregistrent les plus fortes hausses

D’ici la fin des années 2060, le Danemark grimpera jusqu’à 74 ans, hommes et femmes confondus, le niveau le plus élevé projeté en Europe, devant l’Estonie à 71 ans puis l’Italie, les Pays-Bas, la Suède et Chypre à 70 ans.

À l’inverse, la Slovénie et le Luxembourg resteront les pays où l’on partira le plus tôt, à 62 ans pour les hommes. Côté femmes, la Pologne conservera l’âge le plus bas de l’Union, 60 ans, sans changement d’ici là.

La hausse la plus spectaculaire concerne la Turquie : 13 ans de plus pour les hommes, de 52 à 65 ans, et 14 ans de plus pour les femmes, de 49 à 63 ans. Le Danemark progresse de 7 ans pour les deux sexes.

L’Estonie, l’Italie, la Slovaquie et Chypre gagnent au moins 5 ans. À l’opposé, l’Allemagne et la France comptent parmi les pays où la progression reste la plus faible, moins d’un an, tandis que l’Espagne maintient l’âge de départ des femmes à 65 ans, inchangé.

Parmi les grandes économies, l’Italie atteindra 70 ans à la fin des années 2060, le Royaume-Uni 68 ans, l’Allemagne 67 ans, la France et l’Espagne 65 ans chacune.

Le rapport de l’OCDE justifie ce relèvement par la recherche de viabilité financière des systèmes de retraite sans réduire le niveau des pensions, une alternative à la hausse des cotisations ou à la baisse des prestations. Il prévient aussi que les populations vieilliront rapidement dans les 25 prochaines années : pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans, le nombre de personnes de 65 ans et plus passera de 33 en 2025 à 52 en 2050, contre 22 en 2000.

Le Danemark constitue un cas à part. Le pays pourrait assouplir le lien actuellement direct entre âge de départ et espérance de vie, ce qui ramènerait l’âge normal projeté en dessous de 74 ans, précise le rapport de l’OCDE.