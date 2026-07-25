Mauvaise nouvelle pour les 14 millions de retraités Agirc-Arrco : les experts en cybersécurité alertent sur cette arnaque qui fait des ravages

L’Agirc-Arrco, régime de retraite complémentaire des salariés du privé, met en garde ses assurés contre la multiplication des tentatives d’escroquerie qui la visent. Faux SMS, e-mails frauduleux, appels non sollicités et publicités mensongères sur les réseaux sociaux : les méthodes se multiplient pour piéger les retraités.

Ces communications usurpent le nom et le logo de l’organisme, ainsi que ceux d’autres organismes de protection sociale, dans le but de récupérer des données personnelles. Les escrocs utilisent notamment de faux messages ou des liens sponsorisés sur les réseaux sociaux.

L’Agirc-Arrco le précise : « Ces communications usurpent le nom et le logo de l’Agirc-Arrco et de vos organismes de protection sociale afin de récupérer des données personnelles, notamment par l’intermédiaire de faux messages ou de liens sponsorisés sur les réseaux sociaux. Il ne faut en aucun cas répondre aux demandes faites par ces messages ou cliquer sur des publicités suspectes. », cite le média Merci pour l’Info.

L’organisme rappelle qu’il ne propose jamais de mutuelle, de complémentaire santé ni d’offre commerciale : toute sollicitation de ce type est frauduleuse.

14 millions d’affiliés, une cible de choix

Près de 14 millions de retraités français sont affiliés à l’Agirc-Arrco au titre de leur retraite complémentaire. Ce volume attire logiquement les fraudeurs, qui multiplient les initiatives pour tromper les assurés.

Face à un message suspect, la consigne est simple : vérifier d’abord l’adresse de l’expéditeur, ne pas répondre, ne cliquer sur aucun lien. En cas de doute, mieux vaut se rendre directement sur son compte en ligne pour vérifier l’information, plutôt que de suivre un lien reçu par SMS ou par mail. Le site Cybermalveillance.gouv.fr peut aussi être consulté.

Même prudence côté téléphone : ne pas répondre aux appels provenant de numéros inconnus, et raccrocher sans attendre si l’appel a déjà commencé. L’Agirc-Arrco recommande par ailleurs de changer régulièrement le mot de passe de son espace personnel ainsi que celui de sa boîte mail, et de ne jamais transmettre ses identifiants par e-mail, SMS, téléphone ou réseaux sociaux.

Une double authentification depuis 2025

Depuis 2025, l’accès au compte en ligne de l’Agirc-Arrco est protégé par une double authentification. Le processus de connexion reste inchangé dans un premier temps : l’utilisateur saisit ses informations habituelles. Un code de sécurité composé de plusieurs chiffres lui est ensuite envoyé par e-mail, à saisir sur la page de connexion pour accéder à la plateforme.

Cette étape supplémentaire peut allonger légèrement le temps d’accès au compte, mais elle complique la tâche des cybercriminels. Sur son site internet, l’Agirc-Arrco indique que « cette double authentification renforce la sécurité de vos informations et répond aux nouvelles exigences européennes en matière de cybersécurité ». Les utilisateurs passant par FranceConnect pour accéder à leur espace personnel n’ont pas à s’y soumettre.

Si une fraude survient malgré ces précautions, la première réaction consiste à appeler sa banque pour faire opposition, puis à se rendre à la gendarmerie ou au poste de police le plus proche pour porter plainte. Conserver des captures d’écran des e-mails ou SMS frauduleux facilite ensuite les démarches.