Les pensions de retraite d’août arrivent plus tôt que prévu : voici les dates exactes selon votre caisse

Les retraités vont devoir surveiller leur calendrier le mois prochain Selon le régime dont ils dépendent, la pension d’août tombera plus tôt que d’habitude, ou à une date légèrement différente de celle qu’ils connaissent. En cause : la répartition des jours ouvrés dans le mois, qui bouscule les habitudes de versement pour plusieurs caisses.

Pour les retraités du privé, l’Assurance retraite (Cnav et Carsat) verse chaque mois la pension du mois précédent, théoriquement le 9. Mais cette année, le 9 août tombe un dimanche. La règle veut alors qu’on bascule sur le premier jour ouvré précédent : ce sera donc le vendredi 7 août, deux jours plus tôt que la date habituelle, confirme Capital.

Les retraités agricoles affiliés à la MSA (Mutualité sociale agricole) suivent exactement le même calendrier, avec la même logique et la même date de virement au 7 août, pour la pension de juillet versée à terme échu.

Un détail mérite d’être signalé : ce versement tombant un vendredi, veille de week-end, il pourrait mettre un peu plus de temps à apparaître sur les comptes selon les banques. Le délai de traitement propre à chaque établissement s’ajoute en effet à la date officielle de virement, et peut décaler de quelques jours la réception effective des fonds.

Un jour de décalage pour l’Agirc-Arrco, deux pour la fonction publique

Du côté de la retraite complémentaire du privé, l’Agirc-Arrco fonctionne différemment : le versement a lieu en début de mois, et non en fin de mois précédent, toujours selon la règle du premier jour ouvré. Habituellement fixé au 1er, il glissera cette fois au lundi 3 août, le week-end ayant décalé les choses de deux jours.

Les anciens fonctionnaires de l’État, eux, sont payés en fin de mois par le Service des retraites de l’État, pour la période en cours. Le versement d’août est prévu le 28 août, contre le 30 juillet le mois précédent. La retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) suit exactement le même calendrier et tombera également le 28 août.

Les anciens agents de la fonction publique territoriale ou hospitalière, relevant de la CNRACL, recevront pour leur part leur pension le 27 août, un jour plus tôt que leurs homologues de la fonction publique d’État. Là encore, la RAFP suit le même rythme et sera versée le même jour, le 27 août.

Dans tous les cas, ces dates restent indicatives. Qu’il s’agisse du régime général, de la MSA, de l’Agirc-Arrco ou de la fonction publique, le jour affiché par les organismes correspond à celui du virement émis, pas nécessairement à celui où l’argent apparaît sur le relevé bancaire. Le temps de traitement propre à chaque établissement peut ajouter un délai supplémentaire, identique pour tous les régimes concernés.