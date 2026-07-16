EDF, Enedis, GRDF : les syndicats mobilisés contre la réforme du tarif agent

Mercredi 10 juillet 2026, la CFE-CGC Énergies dépose un préavis de grève auprès du PDG d’EDF, Bernard Fontana. Quelques heures plus tôt, les quatre grandes fédérations syndicales du secteur énergétique (CGT, CFDT, CFE-CGC, FO) adressent un ultimatum au Premier ministre Sébastien Lecornu : abandonner la réforme du tarif agent, ou affronter une mobilisation massive. Cette union syndicale rare révèle l’ampleur de la crise sociale qui se dessine autour d’un avantage en nature instauré en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

CGT, CFDT, CFE-CGC, FO : un front syndical

Les quatre organisations représentatives des salariés d’EDF, Enedis, GRDF et Engie ont choisi de parler d’une seule voix face à la volonté gouvernementale de réduire le tarif agent. La CGT, premier syndicat de la branche énergétique, mène la charge aux côtés de la CFE-CGC Énergies, premier syndicat d’EDF SA, de la CFDT et de FO. Ensemble, ces organisations représentent plusieurs dizaines de milliers de salariés actifs et retraités bénéficiaires de cet avantage en nature, qui permet des réductions significatives sur les factures d’électricité et de gaz selon la composition du foyer.

Le courrier au Premier ministre : ultimatum et menaces de mobilisation

Jeudi 11 juillet 2026, les quatre fédérations transmettent une lettre commune à Matignon. Le ton est ferme : « Nous vous demandons, Monsieur le Premier Ministre, de renoncer à cette remise en cause de l’avantage en nature énergie des salariés des IEG (industries électriques et gazières). À défaut, nous saurons nous mobiliser, avec l’ensemble des électriciens et gaziers, pour mettre fin à cette attaque de leur contrat social », peut-on lire dans ce courrier publié par Connaissance des Énergies. Cette mobilisation intervient après l’annonce, le 9 juillet, de la volonté gouvernementale de se conformer à une mise en demeure de la Cour des comptes concernant la valorisation de cet écart tarifaire.

CFE-CGC Énergies en première ligne : le préavis de grève du 21 juillet 2026

La CFE-CGC Énergies ne s’est pas contentée de mots. Le syndicat a déposé un préavis de grève prenant effet le 21 juillet 2026, soit dix jours après l’ultimatum adressé au gouvernement. Bernard Fontana, PDG d’EDF, reçoit directement cette notification qui pourrait paralyser une partie des activités du groupe en pleine période estivale. La date choisie n’est pas anodine : elle coïncide avec une période de forte demande énergétique liée aux épisodes caniculaires qui touchent actuellement la France. Les hôpitaux attendent toujours les climatiseurs promis, tandis que les réseaux électriques subissent des contraintes importantes.

« Une attaque contre le contrat social » : les arguments des syndicats

Le tarif agent comme fondation du statut des IEG depuis 1946

Le tarif agent constitue un pilier du statut national du personnel des industries électriques et gazières, établi par le décret du 22 juin 1946. Cet avantage en nature, inscrit à l’article 28 du texte fondateur, symbolise le contrat social passé entre l’État et les agents du service public de l’énergie au sortir de la guerre. Pour les syndicats, toucher à ce dispositif revient à remettre en cause l’ensemble du modèle social des IEG, qui comprend également des garanties en matière de retraite, de formation et d’évolution de carrière. Les retraités ayant travaillé au moins 15 ans dans le secteur conservent cet avantage, preuve de son ancrage dans la durée.

Pourquoi les syndicats craignent un précédent dangereux

Au-delà du tarif agent lui-même, les organisations syndicales redoutent un effet domino sur l’ensemble des statuts spéciaux français. « Quel que soit l’artifice ou les raisons, ces annonces n’ont que l’ambition de détruire le modèle social et le statut des IEG », dénonce la CGT dans un communiqué. Les fédérations voient dans cette réforme une stratégie plus large visant à aligner progressivement les conditions de travail et de rémunération du secteur public sur celles du privé, au nom de l’égalité de traitement et de la rigueur budgétaire.

« En pleine canicule, une offensive idéologique » : la CGT dénonce le timing

La Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT ne mâche pas ses mots : « En pleine période de canicule, alors que les réseaux sont soumis à de fortes contraintes et que les agents assurent la continuité du service public, le pouvoir préfère organiser une nouvelle offensive idéologique contre les personnels. » Cette déclaration pointe le décalage entre le discours gouvernemental sur l’importance du service public énergétique et la volonté de réduire les avantages de ceux qui l’assurent quotidiennement. Les syndicats soulignent que les agents d’EDF, Enedis et GRDF travaillent actuellement dans des conditions difficiles pour maintenir l’approvisionnement électrique face à la demande accrue liée aux fortes chaleurs.

Enjeux sociaux et risques de rupture

Continuité du service public : la menace d’une grève en période de tension énergétique

Une grève dans le secteur énergétique en plein été représente un risque majeur pour la continuité du service public. Les réseaux électriques français fonctionnent actuellement à haute intensité pour répondre à la demande de climatisation et de réfrigération. Toute interruption, même partielle, pourrait affecter des millions de foyers et d’entreprises. Les syndicats disposent ainsi d’un levier de négociation considérable, sachant que le gouvernement ne peut se permettre une crise énergétique en période caniculaire. Les discussions entre Matignon et les partenaires sociaux se poursuivent pour éviter l’escalade.

Au-delà du tarif agent : vers un démantèlement des statuts spéciaux ?

La question posée par cette réforme dépasse largement le cadre du secteur énergétique. Les syndicats y voient le début d’une remise en cause généralisée des acquis sociaux d’après-guerre. Après les réformes des retraites, la modification des régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP, le tarif agent pourrait constituer une nouvelle étape dans la convergence des statuts.