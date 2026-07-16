Résidence senior en 2026 : comment réduire ses impôts de 4 200€ grâce à trois dispositifs que peu de résidents connaissent

Vivre en résidence services seniors n’ouvre pas les mêmes droits fiscaux qu’un séjour en Ehpad. Beaucoup de résidents et de familles l’ignorent, au risque de se tromper de case sur leur déclaration ou de laisser filer un remboursement auquel ils ont pourtant droit.

Ce statut se situe à mi-chemin entre le logement privé et l’établissement médico-social. Trois dispositifs distincts s’appliquent aux résidents : le crédit d’impôt pour services à la personne, un abattement forfaitaire réservé aux personnes âgées, et un traitement particulier de la taxe foncière sur l’ancien logement laissé vide, explique le blog Capretraite. Un quatrième, la réduction d’impôt dépendance, ne concerne quant à lui que les Ehpad et USLD, et c’est précisément là que naissent les confusions.

Le crédit d’impôt services à la personne, jusqu’à 7 500 euros la première année

Le dispositif central, prévu à l’article 199 sexdecies du Code général des impôts, rembourse 50 % des dépenses de services à la personne, dans la limite de 12 000 euros par foyer fiscal, soit 6 000 euros de crédit maximal.

Ce plafond grimpe à 15 000 euros (7 500 euros d’avantage) pour la première année d’emploi direct d’un salarié, et peut être majoré de 1 500 euros par personne du foyer âgée de plus de 65 ans, jusqu’à 15 000 euros au total. Si le résident ou son conjoint détient la carte mobilité inclusion mention invalidité, le plafond atteint 20 000 euros.

Concrètement, pour 12 000 euros de dépenses éligibles sur l’année, l’avantage fiscal s’élève à 6 000 euros. Et c’est un point souvent négligé : ce crédit est remboursé même en l’absence d’impôt à payer. Pour un retraité modeste, cela peut se traduire par un virement ou un chèque du Trésor public de plusieurs milliers d’euros.

Restent éligibles :

le ménage

la préparation de repas individuels

l’aide à la toilette

l’assistance administrative

l’accompagnement aux courses

la téléassistance

les petits travaux de jardinage et de bricolage

En revanche, le loyer, les charges locatives, la restauration collective en salle commune et les animations sont exclus, de même que le gardiennage.

La loi de finances pour 2026, dans son article 29, a toutefois clarifié l’éligibilité de certains services rendus hors du domicile dans un bouquet de prestations, et étendu l’avantage à la livraison de repas pour les personnes fragiles.

Pour en bénéficier, la résidence doit détenir un agrément ou être déclarée comme prestataire de services à la personne, et délivrer chaque année une attestation fiscale détaillant la part éligible du forfait services. Sans ce document, l’administration peut refuser la déduction.

Le montant se reporte en case 7DB de la déclaration. Autre piège : les sommes déjà couvertes par l’Aide personnalisée d’autonomie ou une caisse de retraite doivent être soustraites du montant déclaré ; seul le reste à charge effectivement payé compte.

Ne pas confondre avec le régime Ehpad

C’est l’erreur la plus fréquente. La réduction d’impôt dépendance, prévue à l’article 199 quindecies, rembourse 25 % des frais de dépendance et d’hébergement, avec un plafond de 10 000 euros par personne. Mais elle est réservée aux résidents d’un Ehpad, d’une unité de soins de longue durée, ou d’un établissement assurant l’hébergement avec section de cure médicale.

Une résidence services seniors classique, définie par la loi ASV du 28 décembre 2015 comme un ensemble de logements autonomes assortis de prestations non individualisables, n’entre pas dans ce cadre : elle ne dispense pas de soins médicaux et n’a pas le statut d’établissement médico-social.

Si un parent y réside, il est donc impossible de cocher les cases 7CD ou 7CE de la déclaration. Confondre les deux dispositifs peut entraîner un redressement fiscal avec intérêts de retard.

Deux autres mécanismes jouent en parallèle, sans lien avec le mode d’hébergement. L’abattement spécial personnes âgées, prévu à l’article 157 bis du CGI, s’applique dès 65 ans révolus au 31 décembre : 2 822 euros si le revenu net global ne dépasse pas 17 670 euros, 1 411 euros entre 17 670 et 28 430 euros, rien au-delà.

Il est doublé pour un couple soumis à imposition commune si les deux conjoints remplissent la condition d’âge, et s’applique automatiquement, sans démarche à effectuer. Un retraité de 78 ans avec 16 000 euros de revenu net global voit ainsi sa base imposable ramenée à 13 178 euros, ce qui peut le faire basculer sous le seuil d’imposition.

Sur l’ancien logement laissé vide après l’entrée en résidence, une exonération de taxe foncière existe pour les propriétaires de plus de 75 ans au 1er janvier 2026, sous condition de ressources.

Elle s’applique automatiquement, mais uniquement à la résidence principale : si le logement est loué ou vendu, la taxe reste due, et un revenu locatif peut même faire dépasser le plafond de ressources. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, elle, reste due dans tous les cas.