N’attendez pas d’avoir 78 ans pour donner votre patrimoine : la facture pourrait être salée

Lorsqu’on prépare la transmission de son patrimoine, beaucoup de parents butent sur une fiscalité compliquée. L’histoire de cette femme qui a attendu 78 ans pour offrir 100 000 € à chacun de ses enfants illustre l’intérêt de bien connaître les règles juridiques et fiscales. Pourquoi attendre aussi longtemps, alors qu’un compteur fiscal particulier permet de répéter ces donations tous les 15 ans ?

Un mécanisme fiscal qui passe souvent inaperçu

D’après les articles 779 et 784 du Code général des impôts, chaque parent peut transmettre jusqu’à 100 000 € à chacun de ses enfants tous les 15 ans, sans droits de donation. Ce mécanisme se reconstitue automatiquement : les familles informées peuvent ainsi multiplier les occasions d’optimiser la transmission de leur patrimoine.

Madame X illustre ce fonctionnement dans Esspace Finances. Elle a fait une première donation à son fils Pierre le 1er janvier 2020, pour un montant de 60 000 €, ce qui laisse un abattement de 40 000 € disponible jusqu’au 1er janvier 2035. À partir du 2 janvier 2035, l’abattement se réinitialise complètement et la famille dispose d’une nouvelle fenêtre fiscale.

Le bon timing compte vraiment

Attendre trop longtemps pour commencer les donations peut priver une famille d’avantages importants en matière de transmission patrimoniale. Des conseillers en gestion de patrimoine notent qu’une erreur fréquente consiste à « attendre trop longtemps avant d’effectuer une première donation », alors que la stratégie consiste plutôt à cadencer les transmissions dans le temps. Un parent qui débute ses donations à 50 ans peut espérer réaliser plusieurs stratégies patrimoniales avant son décès. Commencer à 78 ans, en revanche, ne laisse souvent qu’une seule fenêtre de transmission.

L’administration fiscale facilite ces démarches via un téléservice dédié sur impots.gouv.fr. Depuis le 1er janvier 2026, les déclarations de dons manuels doivent se faire exclusivement par voie électronique, conformément à la réforme fiscale.

Des exemples concrets et un dispositif temporaire

Notaires et assureurs illustrent souvent ce mécanisme avec des exemples chiffrés. Sur 30 ans, deux cycles complets de donations permettent ainsi de transférer 800 000 € en franchise totale d’impôt. La date de déclaration compte particulièrement, puisque c’est elle qui déclenche le cycle fiscal suivant.

Un dispositif temporaire, distinct de l’abattement habituel, a par ailleurs été mis en place pour les donations effectuées entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026. Il ouvre droit à un abattement additionnel de 100 000 €, sous certaines conditions, comme l’achat ou la rénovation de la résidence principale du donataire.