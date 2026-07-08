L’expérimentation de l’uniforme à l’école prend fin : les directeurs dressent un bilan mitigé

L’uniforme scolaire, promesse d’égalité, se heurte à des défis imprévus. Découvrez comment des villes passent à la trappe et lesquelles persistent malgré tout.

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Nicolas Jean
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L'expérimentation de l'uniforme à l'école prend fin : les directeurs dressent un bilan mitigé
L’expérimentation de l’uniforme à l’école prend fin : les directeurs dressent un bilan mitigé © Social Mag
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En automne 2023, l’idée d’introduire l’uniforme dans certains établissements scolaires a été lancée par Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation nationale. Le projet visait à renforcer « l’égalité sociale » et à « améliorer le climat scolaire » en imposant une tenue unique pour les lycéens, collégiens et écoliers. Dès le départ, cette expérimentation a rencontré plusieurs obstacles qui mettent sa pérennité en question.

Débuts et premier déploiement

L’expérimentation a démarré dans une centaine d’établissements et bénéficiait d’un financement initial de l’État, qui prenait en charge 50 % du coût des vêtements, le reste étant supporté par les collectivités locales. Ce partage des coûts devait rester transparent pour les familles.

Mais les problèmes sont vite apparus. L’entreprise chargée de fournir les tenues a rapidement annoncé des « hausses de coûts conséquentes », ce qui a freiné le dispositif, rapporte franceinfo. Sur le terrain, des tensions sont aussi apparues, notamment à cause d’une charge de travail plus lourde pour les assistants d’éducation, chargés de vérifier que les élèves portent bien l’uniforme.

L’État se retire, l’expérimentation abandonnée

L’année 2025 a marqué un tournant : l’État a cessé son financement, laissant de nombreuses collectivités seules face aux dépenses. Cette décision a poussé des villes comme Reims, Nice, Metz, Florange et Châlons-en-Champagne à renoncer au projet. Dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, plusieurs collèges ont aussi mis fin à l’expérimentation pour des motifs similaires. Béatrice Bonfillon-Chiavassa, conseillère déléguée aux collèges, explique que l’arrêt du financement de l’État et le manque d’assistants d’éducation ont pesé dans ces décisions.

Le même mouvement s’est produit à Roanne et dans trois des quatre lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes impliqués, qui ont jugé le test trop coûteux après une seule année.

Les communes qui tiennent bon

Malgré cette vague d’arrêts, quelques communes ont décidé de poursuivre l’expérience. Troyes, Bouzonville, Rillieux-la-Pape et Puteaux ont maintenu le dispositif. À Puteaux, des choix politiques locaux ont même conduit à doubler le nombre d’écoles participantes, passant de quatre à huit établissements, tandis que Béziers généralise le port de l’uniforme sur la base du volontariat.

La situation est plus nuancée à Neuilly-sur-Marne : trois écoles ont abandonné, mais une nouvelle a rejoint le projet. Dans cette commune, les familles doivent financer l’uniforme à un prix négocié de 49,90 € pour sept pièces via le supermarché Auchan.

Ce que ça a changé et l’avenir incertain

Les effets sur les élèves sont contrastés. Une étude publiée en mai dernier montre que le sentiment d’appartenance s’est renforcé, mais que l’effet sur la réussite scolaire reste faible. Beaucoup d’élèves ont dit être soulagés de pouvoir remettre des vêtements libres, tandis que d’autres continuent à porter la tenue unique. L’absence de soutien gouvernemental rend les collectivités locales hésitantes face à une charge budgétaire plus lourde.

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