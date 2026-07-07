Lorsque la SNCF a lancé sa classe Optimum en janvier 2026, elle n’a pas anticipé la réaction de la société civile. Quatre mois plus tard, la CNCDH rend un avis consultatif dénonçant les espaces no kids comme discriminatoires. Pour les entreprises, cette tension révèle une question stratégique : comment construire une RSE crédible quand l’exclusion des enfants devient un marqueur d’adultisme croissant ?

La SNCF face au retour de bâton : quand la stratégie commerciale heurte les attentes sociétales

Classe Optimum et réputation : le coût réputationnel de l’exclusion

En excluant les enfants de moins de 12 ans de sa classe Optimum, la SNCF a provoqué une onde de choc. Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’Enfance, qualifie immédiatement ce dispositif de « discrimination pénalement répréhensible ». Le 6 juillet 2026, elle martèle sur RMC : « À force de vouloir des lieux sans enfants, nous finirons par construire une société sans enfance. Ce serait une faute collective. » Le ferroviaire national, symbole du service public, se retrouve au cœur d’une polémique qui dépasse largement la simple logique tarifaire. L’entreprise découvre que segmenter sa clientèle par l’âge soulève des enjeux éthiques inédits, bien au-delà des considérations commerciales classiques. La classe Optimum, pensée comme un produit premium pour voyageurs en quête de tranquillité, devient le symbole d’un adultisme rampant.

Entre rentabilité client et responsabilité sociale : le positionnement des entreprises

Le paradoxe est saisissant. La France enregistre 645 000 naissances en 2025, en baisse de 2,1% par rapport à 2024, et atteint pour la première fois un solde naturel négatif. Emmanuel Macron appelle à un « réarmement démographique ». Pourtant, les entreprises ciblent une clientèle adulte sans enfants, perçue comme plus rentable et moins contraignante. Cette stratégie repose sur un calcul simple : maximiser la satisfaction des clients prêts à payer davantage pour éviter les nuisances sonores. Mais elle ignore un paramètre crucial : la cohérence entre discours RSE et pratiques commerciales. Comment afficher des engagements sociétaux forts tout en excluant 20% de la population ? Les entreprises qui réfléchissent à l’avenir des retraites mesurent mal l’impact d’une société vieillissante hostile aux jeunes générations. L’équation économique à court terme menace la légitimité sociale à long terme.

L’adultisme en entreprise : reflet d’une culture individualiste

Baisse des relations sociales et fragmentation des équipes : les racines organisationnelles

L’intolérance croissante envers les enfants trouve un écho dans les transformations du monde du travail. L’individualisme s’intensifie : télétravail généralisé, équipes éclatées géographiquement, réunions virtuelles. Les salariés interagissent moins, partagent moins d’espaces communs. La CNCDH observe que la présence des enfants dans l’espace public s’est considérablement réduite depuis 40 ans. Parallèlement, les liens intergénérationnels s’effilochent dans les organisations. Les jeunes parents peinent à concilier vie professionnelle et familiale. Les collègues sans enfants comprennent mal les contraintes parentales. L’augmentation des divorces, passée de 45% dans les années 1990 à près de 55% aujourd’hui, fragmente davantage les structures familiales. Les entreprises reflètent et amplifient ce phénomène sociétal : l’enfant devient un élément perturbateur qu’on préfère invisibiliser.

Laxisme parental et perte d’habitude intergénérationnelle : impacts sur la culture d’entreprise

Une hypothèse sociologique mérite attention. Le comportement des enfants aurait-il changé ? Certains observateurs pointent un laxisme parental accru, des limites éducatives floues, une difficulté croissante à poser un cadre. Les adultes sans enfants, majoritaires dans certains secteurs, n’ont plus l’habitude de côtoyer des mineurs. Ils ont perdu la tolérance naturelle aux bruits, aux mouvements, à l’imprévisibilité enfantine. Les mères qui pensent bénéficier de la surcote parentale découvrent souvent que la société valorise peu la parentalité. Dans les entreprises, cette défiance se traduit par des politiques RH peu favorables aux familles : réunions tardives, déplacements fréquents, faible flexibilité. La culture d’entreprise dominante privilégie la disponibilité totale, incompatible avec les responsabilités parentales. L’exclusion des enfants de l’espace public prolonge cette logique dans la sphère commerciale.

L’avis consultatif de la CNCDH : nouveau cadre normatif pour les entreprises

De la recommandation à l’action : comment anticiper la régulation

L’avis rendu le 6 juillet 2026 par la CNCDH n’a qu’une portée consultative. Il ne contraint juridiquement aucune entreprise. Pourtant, il constitue un signal normatif puissant. Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH, rappelle sur France Inter : « La France a signé la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, c’est une convention qui oblige la France. Les enfants ont droit au respect et à la dignité. » Le rapport alerte sur l’invisibilisation progressive des enfants, qualifiant les espaces no kids de symptôme d’« adultisme » ou « domination adulte ». Pour les directions RSE, ce rapport préfigure probablement une évolution législative. Anticiper cette régulation devient un enjeu stratégique. Les entreprises qui maintiennent des politiques d’exclusion risquent demain des sanctions juridiques, mais surtout un effondrement réputationnel. La question n’est plus de savoir si la régulation viendra, mais quand.

Exemples de stratégies inclusives et création de valeur partagée

Quelques entreprises explorent des alternatives. Plutôt qu’exclure, elles aménagent. Des hôtels créent des espaces famille avec animations, permettant aux parents de profiter d’autres zones calmes en alternance. Des restaurants proposent des horaires « famille » et des services « adultes » sans interdire formellement les enfants. La CNCDH réclame l’interdiction des espaces discriminatoires tout en reconnaissant la légitimité de protéger les enfants dans certains contextes (bars, casinos). L’enjeu consiste à distinguer protection légitime et exclusion arbitraire. Les stratégies inclusives créent de la valeur partagée : elles fidélisent les familles, élargissent la clientèle, renforcent l’image RSE. Burguburu prévient : « Une société sans enfants, c’est une société sans avenir. Donc une société vieillissante, une société où tout est fait pour les vieux. » Les entreprises visionnaires comprennent qu’inclure les enfants aujourd’hui, c’est sécuriser leur marché de demain. La RSE n’est plus une option cosmétique, mais une nécessité stratégique face à des attentes sociétales qui se durcissent.