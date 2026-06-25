Vos points de prévention peuvent se convertir en trimestres de retraite : voici comment ne pas les perdre

Avec ce dispositif, ils peuvent avancer leur départ, augmenter le montant de leur pension ou réunir les conditions d’une retraite anticipée pour carrière longue, à condition de respecter les règles en vigueur.

Le compte professionnel de prévention ouvre des droits pour la retraite

Le compte professionnel de prévention (C2P) s’adresse aux salariés dont l’activité les expose à certains facteurs de pénibilité. Les points accumulés au fil de la carrière peuvent être utilisés de plusieurs façons, dont l’acquisition de trimestres d’assurance retraite.

Ces trimestres peuvent servir à :

avancer la date de départ à la retraite ;

augmenter la durée d’assurance retenue pour le calcul de la pension ;

limiter la décote en cas de départ avant 67 ans sans tous les trimestres requis ;

être pris en compte comme trimestres cotisés dans le cadre d’une carrière longue.

Un nombre minimum de points est nécessaire

Comme l’a rappelé un expert de la Carsat dans une émission d’ICI, on ne peut pas convertir tout de suite quelques points en trimestres.

Les premiers points du compte peuvent être réservés à d’autres usages prévus par le dispositif, notamment la formation professionnelle, selon la situation du salarié. Une fois ce seuil franchi, les points restants peuvent être transformés en trimestres d’assurance.

Lors de l’émission, un auditeur évoquait la nécessité d’attendre 22 ou 23 points avant de pouvoir les faire valoir. Le seuil exact dépend donc du nombre de points disponibles une fois les règles appliquées.

Des effets directs sur le calcul de la pension

Le site Service-public.fr rappelle que les trimestres issus du C2P entrent dans plusieurs paramètres du calcul de la retraite.

Ils peuvent améliorer le taux de liquidation quand l’assuré ne dispose pas de tous les trimestres exigés pour le taux plein avant 67 ans. Ils augmentent aussi la durée d’assurance retenue par l’Assurance retraite, ce qui peut peser sur le montant final de la pension.

Le calcul de la retraite de base repose notamment sur trois éléments :

le salaire annuel moyen ;

le taux de liquidation, plafonné à 50 % pour une retraite à taux plein ;

le nombre de trimestres validés par rapport au nombre de trimestres exigés selon l’année de naissance.

Chaque trimestre obtenu grâce au C2P réduit ainsi le nombre de trimestres manquants et limite l’application d’une décote.

Un atout pour la retraite anticipée

Autre point souvent méconnu : les trimestres obtenus grâce au C2P comptent comme des trimestres cotisés dans le cadre de la retraite anticipée pour carrière longue.

Cela peut permettre à certains salariés de réunir plus vite les conditions pour partir avant l’âge légal, lorsque leur parcours répond aux critères fixés par l’Assurance retraite.