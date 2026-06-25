« Jusqu’à 750 euros d’amende » : cette ville touristique interdit les ballons à la plage, les vacanciers n’en reviennent pas

La ville de Cadix, dans le sud de l’Espagne, a interdit l’usage des ballons sur certaines de ses plages les plus fréquentées. Les contrevenants risquent une amende pouvant atteindre 750 euros. Les autorités locales veulent ainsi limiter les altercations et garantir plus de tranquillité aux baigneurs.

Les plages de Cadix passées au crible

En Andalousie, Cadix accueille chaque année des milliers de touristes venus pour le soleil et la plage. Beaucoup se retrouvent sur des plages très prisées comme Santa Maria del Mar. L’été dernier, une altercation entre plusieurs personnes a provoqué l’intervention de la police et plusieurs interpellations. L’épisode a relancé le débat sur les jeux de ballon non encadrés.

D’après Telecinco, l’interdiction repose sur l’article 29 du règlement des plages de Cadix, qui limite les sports de balle à des zones et des créneaux horaires précis.

Des sanctions sévères et comment elles s’appliquent

La règle prévoit des sanctions par paliers. Un avertissement vient d’abord. Si l’infraction se poursuit, l’amende peut atteindre 750 euros. La police confisque aussi régulièrement les ballons concernés.

En 2024, lors d’une première application, les autorités avaient dressé 77 amendes et confisqué plus de 200 ballons. Le week-end des 20 et 21 juin 2026, une vingtaine de ballons ont déjà été saisis depuis l’entrée en vigueur des nouvelles consignes. ABC España et la Voz de Cadiz rapportent ces chiffres et rappellent ce que vise la mairie : décourager les joueurs et protéger les autres usagers.

Réactions et suites possibles

Les avis divergent. Pour certains, la mesure est nécessaire à une cohabitation paisible entre les usagers de la plage. « Passer ses vacances à la plage avec un ballon sous le bras pourrait vous coûter très cher », relève une source concernée. D’autres jugent la décision « scandaleuse » ou « exagérée » et estiment que « la plage est faite pour se détendre, pas pour se faire frapper par un ballon ».

Cadix n’est pas un cas isolé. D’autres collectivités durcissent la réglementation de leurs plages en haute saison, à l’image de l’interdiction des parasols sur certaines plages italiennes. Pour justifier la mesure, les autorités mettent en avant la sécurité des baigneurs, le maintien de l’ordre public et la baisse des tensions entre visiteurs aux heures de forte affluence.