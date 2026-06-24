Canicules dans les écoles : le gouvernement charge EDF et la Caisse des dépôts de trouver des solutions, les parents s’impatientent

Face aux épisodes répétés de très forte chaleur en France, l’adaptation des écoles aux conditions climatiques extrêmes est devenue une question urgente. Le mardi 23 juin, Roland Lescure, ministre de l’Économie, a annoncé lors de l’ouverture du colloque de l’Union française de l’électricité (UFE) qu’il avait demandé à EDF et à la Caisse des dépôts et consignations d’examiner des solutions pour adapter les infrastructures scolaires aux vagues de chaleur. L’objectif est d’assurer des conditions d’apprentissage correctes alors que le climat se réchauffe.

Pourquoi il faut adapter les écoles et quelles mesures sont proposées

L’épisode de canicule qui frappe actuellement la France a conduit Météo France à placer une grande partie du territoire en vigilance rouge. Depuis lundi, 1 352 écoles et collèges ont fermé et 4 042 autres sont passés en horaires aménagés. Ces chiffres montrent le besoin d’une adaptation rapide des établissements scolaires.

Roland Lescure veut voir des solutions concrètes émerger vite. « Nous devons adapter les écoles à ce nouveau défi », a-t-il déclaré, appelant à accélérer le mouvement. Près de 4 000 écoles ont été rénovées ou adaptées ces dernières années, mais seules 400 disposent de la climatisation. « On doit pouvoir faire plus, on doit faire mieux », a ajouté le ministre.

Qui est impliqué et quelles pistes sont à l’étude

En mobilisant EDF et la Caisse des dépôts et consignations, le gouvernement s’appuie sur deux acteurs publics pour rénover les bâtiments scolaires et les rendre plus résistants aux conditions climatiques extrêmes.

Plusieurs pistes seront examinées :

rénovation des bâtiments pour une meilleure isolation thermique

installation de systèmes de climatisation

Roland Lescure a indiqué vouloir travailler avec ces deux structures pour aboutir à des solutions applicables. « J’ai demandé à la Caisse des dépôts et consignations et EDF de réfléchir à des solutions », rapporte Boursorama.