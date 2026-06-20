Canicule en pleine Fête de la musique : plusieurs villes françaises annulent tout, le risque est trop grand

Une vague de chaleur intense touche la France depuis le mercredi 17 juin, avec des températures en hausse continue. Le pays s’attend à des journées très chaudes entre dimanche et mardi, et les effets sur la vie quotidienne et la santé publique inquiètent. Ce pic thermique arrive en pleine période d’examens, au moment du baccalauréat et du brevet, et la veille de la Fête de la musique, le 21 juin.

Météo et niveaux de vigilance

Météo-France a placé 60 départements en vigilance orange pour la journée de samedi, contre 53 la veille. La situation pourrait encore se dégrader, avec un passage possible en vigilance rouge dans plusieurs départements d’ici dimanche. Vendredi, cinq départements étaient en vigilance orange pour orages, et le dernier bulletin n’annonçait aucun placement en rouge.

Les températures devraient se situer entre 36 °C et 39 °C sur une grande partie du pays, avec des pics possibles à 40 °C dans le Centre-Ouest et en Île-de-France. Météo-France craint que lundi soit la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, tous mois confondus, et évoque un scénario proche des prévisions alarmantes des canicules meurtrières d’août 2003 et de juillet 2019.

Mesures du gouvernement et effets locaux

Face à cette situation, le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé le centre interministériel de crise, qui réunit 14 ministres, dont ceux de l’éducation, des sports et de la culture. La Fête de la musique n’est pas annulée à l’échelle nationale, mais la sécurité sera renforcée, et plusieurs manifestations ont déjà été annulées à Poitiers, Nanterre et Brive-la-Gaillarde, annonce actu.fr.

Côté scolaire, le report des examens du baccalauréat a été décidé dans plusieurs académies, ce qui touche 5 000 élèves, et les épreuves du brevet ont été réorganisées pour éviter l’après-midi.

Actions des villes et de l’Europe

La ville de Paris ouvre tous ses parcs et jardins 24h/24 et a renforcé son aide aux personnes vulnérables. Nantes ferme ses écoles publiques le lundi 22 et le mardi 23 juin l’après-midi, et Genève, en Suisse, a dispensé de cours les plus jeunes élèves en début de semaine prochaine.

Ailleurs en Europe, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Suisse et l’Allemagne ont aussi émis des alertes face aux températures élevées. La chaleur touche donc l’ensemble du continent.