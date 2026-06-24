Canicule : le répit pourrait être de courte durée

Alors qu’un léger recul des températures est attendu sur la façade ouest à partir du week-end débutant le 27 juin, les prévisionnistes estiment que la chaleur pourrait rapidement reprendre le dessus. Cette perspective intervient alors que la France vient d’enregistrer plusieurs records absolus et que les impacts sanitaires de la canicule se multiplient selon les autorités de santé.

Un répit attendu mais limité face à une chaleur persistante

La canicule actuelle devrait se prolonger au moins jusqu’à jeudi sur une large partie du territoire. Selon Météo-France, les températures restent d’une intensité exceptionnelle et les fortes chaleurs continuent d’affecter une majorité de régions. L’établissement public indiquait le 24 juin que la masse d’air moins chaude présente sur l’Atlantique pourrait progressivement gagner le nord-ouest du pays durant le week-end, tandis que la chaleur persisterait sur toute la moitié est du territoire, selon Météo-France le 22 juin 2026.

Cette canicule s’inscrit déjà parmi les épisodes les plus marquants jamais observés. Météo-France souligne que les journées des 23 et 24 juin ont été les plus chaudes jamais enregistrées à l’échelle nationale. L’indicateur thermique national a atteint 29,9 °C le mardi 23 juin, dépassant ainsi le précédent record absolu de 29,4 °C établi en juillet 2019 et en août 2003, selon Météo-France. Par ailleurs, des températures provisoires de 43,6 °C ont été relevées à Cazaux en Gironde et de 42,2 °C à Nantes en Loire-Atlantique le 24 juin, toujours selon l’organisme météorologique national.

Une canicule historique aux conséquences sanitaires déjà visibles

Cette canicule exerce une pression croissante sur le système de santé. Selon les informations relayées par l’AFP le 24 juin, Santé publique France évoque un niveau de recours aux soins d’urgence « rarement voire jamais observé » depuis le début de l’épisode. Les autorités sanitaires précisent que toutes les classes d’âge sont concernées, notamment les personnes âgées mais également les adultes de 15 à 44 ans, selon les déclarations rapportées par Le Dauphiné Libéré le 24 juin.

Les conséquences de cette canicule dépassent largement le cadre médical. Plus de 8 000 établissements scolaires ont vu leur fonctionnement perturbé sur les 60 000 que compte le pays. Environ 1 800 écoles ont dû fermer temporairement leurs portes en raison des températures extrêmes, tandis que les oraux du baccalauréat ont été reportés pour près de 10 000 candidats, selon les chiffres gouvernementaux relayés par l’AFP le 24 juin. Dans le même temps, quelque 72 départements doivent être placés en vigilance rouge, un niveau inédit qui concernera plus de 51,1 millions d’habitants, dont 5,6 millions de personnes âgées de 75 ans ou plus, selon les données reprises par Le Dauphiné Libéré le 24 juin.

Vers une nouvelle séquence de chaleur jusqu’au 14 juillet ?

Si une accalmie relative se confirme dans l’ouest du pays à partir du week-end, plusieurs signaux convergent vers un retour rapide de la canicule. Selon les informations rapportées par Franceinfo et reprises par plusieurs médias nationaux le 24 juin, la ministre de la Transition écologique a évoqué la possibilité d’une nouvelle vague de chaleur après cette « pause relative », avec un risque de températures élevées pouvant se prolonger jusqu’au 14 juillet.

Les scénarios météorologiques à moyen terme restent toutefois soumis à des ajustements. Plusieurs modèles surveillent notamment l’évolution d’une goutte froide au large du Portugal susceptible de favoriser la remontée d’air très chaud en provenance du Sahara vers l’Europe occidentale. Cette configuration pourrait recréer rapidement des conditions favorables à une nouvelle canicule sur la France au cours de la première quinzaine de juillet, selon les analyses météorologiques publiées ces derniers jours. En attendant, Météo-France rappelle que « les fortes chaleurs persistent sur toute une moitié est » et que les températures pourraient encore atteindre localement 40 à 42 °C durant le week-end du 27 et 28 juin, selon les prévisions relayées le 24 juin.

Pour les professionnels de santé, cette succession potentielle d’épisodes de canicule soulève une inquiétude particulière. En effet, l’exposition répétée à des températures extrêmes augmente les risques de déshydratation, de troubles cardiovasculaires et d’épuisement thermique, notamment chez les populations les plus vulnérables. Alors que l’été ne fait que commencer, la vigilance reste donc de mise face à une chaleur qui pourrait durablement s’installer sur le territoire français.