Rachat d’easyJet : pourquoi Castlelake se heurte à un refus ?

La compagnie britannique easyJet a rejeté une troisième proposition de rachat du fonds américain Castlelake, valorisée à près de 4,74 milliards de livres. Au-delà du prix offert aux actionnaires, ce dossier cristallise des enjeux plus larges : avenir du transport aérien low cost, souveraineté économique européenne, emplois, gouvernance et capacité d’une entreprise cotée à résister à une offre jugée opportuniste.

easyJet n’est plus seulement une compagnie aérienne sous pression boursière. Depuis que Castlelake a rendu publique sa proposition de rachat à 625 pence par action, le groupe britannique est devenu le symbole d’un dilemme récurrent dans l’économie européenne : faut-il accepter une prime immédiate lorsqu’un investisseur financier se présente, ou défendre une trajectoire industrielle de long terme, même dans une période de turbulence ?

Le 22 juin 2026, Castlelake a officialisé sa troisième proposition après deux tentatives précédentes à 560 puis 600 pence par action. La dernière offre valorise easyJet à environ 4,74 milliards de livres, soit près de 5,5 milliards d’euros. Sur le papier, le montant est substantiel. Il représente une prime d’environ 57 % par rapport au cours de référence d’easyJet avant l’annonce de l’intérêt du fonds américain. Mais le conseil d’administration a opposé un nouveau refus, estimant que cette proposition ne reflète pas la valeur réelle de l’entreprise ni ses perspectives de redressement.

Une offre de rachat élevée, mais présentée au pire moment pour easyJet

La stratégie de Castlelake repose sur un constat simple : easyJet traverse une phase de faiblesse boursière. La compagnie a été touchée par la hausse du prix du carburant, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient et une visibilité plus réduite sur les réservations estivales. Dans ce contexte, son cours de Bourse a reculé, rendant le groupe plus accessible à un investisseur disposant d’une forte capacité financière.

C’est précisément ce calendrier que conteste easyJet. Pour la compagnie, l’offre intervient à un moment où le marché valorise davantage les difficultés immédiates que les fondamentaux du groupe. La direction considère que la baisse du titre est temporaire et qu’elle ne doit pas servir de base à une cession définitive. Autrement dit, Castlelake chercherait à acheter easyJet au prix d’un creux de cycle.

Cette lecture n’est pas dénuée de fondement. Les résultats semestriels publiés par easyJet font apparaître une perte avant impôt de 552 millions de livres au premier semestre 2026. Mais ils montrent aussi une demande encore solide : le taux de remplissage a atteint 90 %, en hausse de deux points sur un an, et le nombre de passagers a progressé de 6 %. La compagnie dispose également de 4,7 milliards de livres de liquidités et de 434 millions de livres de trésorerie nette. Pour le conseil d’administration, ces chiffres racontent une autre histoire que celle d’une entreprise en détresse.

Le modèle social du low cost au cœur du débat

L’affaire easyJet dépasse le seul calcul financier. Le groupe emploie plus de 16 000 personnes dans plusieurs pays et occupe une place majeure dans la mobilité européenne. Son modèle low cost a contribué à démocratiser l’accès au transport aérien, mais il repose sur un équilibre fragile : pression sur les coûts, taux d’utilisation élevé des avions, productivité opérationnelle et capacité à maintenir des tarifs attractifs malgré l’inflation.

Une prise de contrôle par un fonds d’investissement soulève donc des questions sociales. Castlelake affirme vouloir renforcer easyJet et s’appuyer sur son potentiel. Mais une opération de ce type est généralement examinée à travers trois prismes : le niveau d’endettement qui pourrait être ajouté à l’entreprise, les éventuelles réorganisations nécessaires pour améliorer la rentabilité, et la capacité à préserver les conditions de travail dans un secteur déjà soumis à de fortes contraintes.

Pour les salariés, l’enjeu n’est pas abstrait. Les compagnies aériennes européennes sortent de plusieurs années de chocs successifs : pandémie, inflation énergétique, tensions géopolitiques, difficultés de recrutement, saturation de certains aéroports. Dans ce contexte, toute modification de gouvernance peut alimenter des interrogations sur les bases opérationnelles, les investissements dans la flotte, les effectifs au sol, les personnels navigants et les politiques de rémunération.

Le refus d’easyJet peut donc être lu comme une défense de la valeur actionnariale, mais aussi comme une volonté de conserver la maîtrise d’un projet industriel. La compagnie mise sur une amélioration progressive de ses marges, une modernisation de sa flotte et le développement d’easyJet holidays, son activité de voyages à forfait. Cette dernière a dégagé 61 millions de livres de bénéfice avant impôt au premier semestre 2026, avec une croissance de 22 % du nombre de clients. Ce relais de croissance pèse dans l’argumentaire du conseil.

Une bataille de gouvernance entre actionnaires et conseil d’administration

En rendant publique sa proposition, Castlelake ne s’adresse plus seulement au conseil d’administration. Le fonds parle directement aux actionnaires. C’est une manœuvre classique dans les opérations de rachat contestées : lorsque la direction refuse d’engager des discussions, l’acheteur potentiel tente de convaincre les investisseurs que le prix proposé mérite au moins d’être examiné.

Le fonds américain peut avancer un argument puissant : une prime de 57 % constitue une opportunité immédiate pour les actionnaires, surtout dans un secteur cyclique où les profits peuvent rapidement être affectés par le carburant, les devises, les grèves, les tensions géopolitiques ou les variations de demande. Pour certains investisseurs, encaisser aujourd’hui une valorisation proche de 4,74 milliards de livres peut sembler plus rationnel que d’attendre une reprise incertaine.

Le conseil d’easyJet défend la position inverse. Il estime que la prime affichée doit être relativisée, car elle est calculée sur un cours déjà déprimé. Si le point de départ est artificiellement bas, la prime peut paraître généreuse tout en restant insuffisante. C’est l’un des nœuds de l’affaire : Castlelake met en avant l’écart entre le prix proposé et le cours de Bourse ; easyJet met en avant l’écart entre le prix proposé et la valeur future qu’elle pense pouvoir créer.

Ce désaccord révèle une question de fond pour les entreprises cotées : le marché reflète-t-il toujours correctement la valeur d’une société ? Dans le cas d’easyJet, la réponse est loin d’être évidente. Le groupe subit une conjoncture défavorable, mais il détient des actifs rares : des créneaux dans des aéroports stratégiques, une marque connue, une flotte modernisable, une base de clientèle européenne et une activité vacances en développement. Ce sont précisément ces actifs que Castlelake cherche à capter.

Une opération compliquée par les règles européennes

Le dossier comporte aussi un volet réglementaire essentiel. Castlelake est un investisseur américain, alors qu’easyJet reste soumis aux règles européennes applicables aux compagnies aériennes. Pour conserver ses droits de trafic, un transporteur européen doit être majoritairement détenu et effectivement contrôlé par des intérêts européens. Cette exigence est déterminante dans toute opération visant une compagnie comme easyJet.

Castlelake affirme avoir prévu une structure compatible avec ces règles, en s’appuyant notamment sur des partenaires européens issus du secteur aérien. Le fonds met en avant l’expérience de Peter Bellew, ancien dirigeant dans plusieurs compagnies, et de Mark Breen, entrepreneur irlandais actif dans l’aéronautique. L’objectif est de démontrer que l’opération pourrait être organisée sans remettre en cause la conformité réglementaire d’easyJet.

Mais pour le conseil d’administration, cette structure soulève des questions. Une opération de rachat ne se juge pas seulement au prix proposé ; elle doit aussi être finançable, juridiquement réalisable et compatible avec les licences d’exploitation. Plus la structure est complexe, plus le risque d’exécution augmente. Dans un secteur aussi réglementé que le transport aérien, ce risque peut devenir un argument décisif pour refuser une offre.

La situation rappelle que la consolidation du ciel européen reste difficile. Les grandes compagnies réclament régulièrement davantage de liberté pour se rapprocher, mutualiser leurs coûts et renforcer leur compétitivité face aux acteurs américains ou du Golfe. Mais les autorités de concurrence et les règles de propriété continuent d’encadrer strictement ces mouvements. easyJet se retrouve ainsi au croisement de deux logiques : l’attraction du capital international et la protection d’un actif stratégique européen.

Ce que le refus d’easyJet dit de l’économie européenne

L’affaire easyJet illustre une tension de plus en plus visible sur les marchés européens. De nombreuses entreprises cotées apparaissent sous-valorisées par rapport à leurs actifs, leur marque ou leur potentiel industriel. Cette situation attire des investisseurs étrangers capables de proposer des primes importantes, mais aussi de retirer les sociétés de la cote pour les restructurer à l’abri du regard permanent des marchés.

Pour les actionnaires, ces opérations peuvent créer de la valeur rapidement. Pour les dirigeants, elles peuvent être perçues comme une remise en cause d’une stratégie encore inachevée. Pour les salariés et les territoires, elles ouvrent une période d’incertitude. Dans le cas d’easyJet, l’enjeu est d’autant plus sensible que le transport aérien touche directement au pouvoir d’achat, à la mobilité, au tourisme, à l’emploi et à l’aménagement des territoires.

Le low cost aérien a profondément transformé les habitudes de voyage en Europe. Il a favorisé les déplacements familiaux, les courts séjours, les mobilités professionnelles à bas coût et le développement touristique de nombreuses villes secondaires. Mais ce modèle est aujourd’hui confronté à une équation plus difficile : coûts énergétiques volatils, pression climatique, exigences sociales, contraintes aéroportuaires et concurrence intense.

Dans ce paysage, easyJet veut convaincre qu’elle vaut davantage que le prix proposé par Castlelake. Le fonds, lui, parie que la fenêtre actuelle est la bonne pour prendre le contrôle d’un actif européen affaibli en Bourse mais solide dans ses fondamentaux. Le bras de fer ne porte donc pas seulement sur 625 pence par action. Il porte sur une question plus large : qui doit capter la valeur future d’une entreprise stratégique quand le marché traverse une période de doute — les actionnaires qui vendent aujourd’hui, l’investisseur qui prend le risque, ou l’entreprise qui promet de se redresser par ses propres moyens ?