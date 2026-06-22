Pourquoi les médecins déconseillent la douche froide en canicule : votre corps réagit à l’inverse de ce que vous croyez

Météo France a placé plus d’une cinquantaine de départements en vigilance orange et 35 en vigilance rouge. Environ 26 millions de personnes sont concernées. Le mercure pourrait frôler des températures extrêmes, d’où une question fréquente : comment se rafraîchir au mieux ? La douche froide, réflexe de beaucoup, est pourtant contestée par plusieurs spécialistes, au même titre que l’eau glacée.

Ce qu’on croit sur la douche froide

Une douche froide soulage sur le moment, c’est vrai. Mais plusieurs spécialistes alertent sur un effet inverse à moyen et long terme. Au contact du froid, le corps augmente sa production de chaleur pour maintenir ses 37 °C. Il puise alors dans ses réserves pour réchauffer la peau, ce qui demande plus d’énergie. Radio France décrit ce réflexe physiologique qui réactive le « thermostat interne ».

Le froid resserre aussi les vaisseaux sanguins de la peau. Le flux sanguin baisse et la température cutanée chute. The Conversation le résume ainsi : « Notre corps réagit davantage aux changements de température de la peau qu’à ceux de la température centrale. » En refroidissant vite la surface, on risque donc de relancer la température interne sans le vouloir.

Préférer la douche tiède ou chaude

Mieux vaut éviter l’eau glacée et choisir une douche tiède à chaude, autour de 25 à 35 °C. Le Dr Fernando Cardoso Oliveira, cité par 20 Minutes, précise : « la température idéale est entre 25 et 35 °C, à température ambiante ». Ce réglage aide l’eau à s’évaporer sur la peau et renforce la sensation de fraîcheur.

Le Dr Gérald Kierzek, directeur général de Doctissimo, défend lui aussi cette plage : « À cette température, on favorise une vasodilatation progressive des vaisseaux sanguins, ce qui permet une évacuation efficace de la chaleur corporelle. » Le corps se refroidit alors naturellement, sans choc thermique, et n’enclenche pas la régulation inverse.

Rester vigilant pendant la canicule

La prudence reste de mise pendant les pics de chaleur. Météo France rappelle les signes du coup de chaleur : fièvre au-dessus de 40 °C, peau chaude, maux de tête, nausées et confusion. D’où l’importance de rester attentif et de se rafraîchir avec les bons moyens, comme un usage modéré du ventilateur, de la climatisation ou du brumisateur.

Les températures nocturnes devraient atteindre leur maximum vers le week-end, ce qui rend ces précautions d’autant plus utiles pour la santé publique. Mieux vaut ne pas négliger les consignes sanitaires, y compris sur le choix de la douche quand il fait chaud.