Pourquoi votre corps vous réveille avec des crampes violentes dès qu’il fait chaud, même sans avoir bougé de la journée

La chaleur estivale provoque divers inconforts, dont les crampes musculaires. On les associe souvent à un effort physique intense, mais elles peuvent aussi survenir sans bouger, sous l’effet des fortes températures. Le mécanisme en cause est lié à la déshydratation provoquée par la chaleur.

Comment se déclenchent les crampes musculaires

Les crampes musculaires sont des contractions involontaires et douloureuses qui touchent un muscle ou un groupe de muscles. Elles surviennent souvent pendant l’effort, mais aussi au repos, par exemple en pleine nuit. Le principal facteur déclencheur est la déshydratation.

Quand un muscle se contracte involontairement, c’est souvent dû à une excitabilité accrue des nerfs qui commandent les muscles du squelette. Cette excitabilité vient en grande partie d’un déséquilibre en eau et en sels minéraux à l’intérieur des cellules musculaires, accentué par une transpiration excessive due à la chaleur.

Perte de minéraux et réhydratation mal dosée

Transpirer beaucoup par forte chaleur fait perdre une quantité importante d’électrolytes par la peau, notamment du magnésium, du calcium et du potassium. Pour compenser, on a tendance à boire beaucoup d’eau. Mais boire uniquement de l’eau dilue davantage ces électrolytes déjà appauvris, ce qui aggrave le déséquilibre cellulaire et peut déclencher une crampe.

Le Dr Ariel Toledano, vasculaire et phlébologue à Paris, interrogé par Le Journal des Femmes, recommande de boire des eaux enrichies en minéraux ou des solutions isotoniques pour éviter ces désagréments musculaires.

Reconnaître et soulager une crampe

Une crampe provoque une douleur intense qui se propage vite dans le muscle touché, avec une raideur et un durcissement de la zone. Les crampes se localisent généralement dans les jambes, en particulier les mollets, mais peuvent aussi toucher les bras ou les muscles abdominaux lors d’un effort physique intense.

Pour soulager une crampe rapidement, il faut arrêter l’activité en cours, puis étirer et masser le muscle contracté. Si le mollet est concerné, lever la jambe et ramener la pointe du pied vers soi peut aider. Appliquer de la chaleur sur un muscle tendu ou du froid sur un muscle très douloureux, tout en s’hydratant correctement, apporte aussi un soulagement immédiat.

Prévenir les crampes : conseils pratiques

Pour éviter les crampes, il faut soigner son hydratation et son alimentation. Boire régulièrement de l’eau enrichie en minéraux avant et pendant l’exposition à la chaleur reste une mesure préventive utile. Le Dr Toledano conseille aussi une alimentation riche en produits laitiers, légumineuses et féculents complets, pour maintenir un bon équilibre minéral.

Des étirements réguliers, notamment avant le coucher, et quelques ajustements de la position de sommeil peuvent limiter les crampes nocturnes. Se coucher avec les pieds légèrement surélevés ou soutenus par un coussin évite de trop tendre les muscles des jambes.