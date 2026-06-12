Le thé favorise la longévité, mais pas sous toutes ses formes

Le 12 juin 2026, plusieurs médias spécialisés ont relayé une vaste synthèse scientifique consacrée au thé. Cette nouvelle analyse confirme que le thé est associé à une meilleure santé cardiovasculaire et à une diminution du risque de mortalité. Toutefois, les chercheurs soulignent également que les boissons industrielles inspirées du thé, comme certains thés aromatisés ou le bubble tea, sont loin d’offrir les mêmes bénéfices.

Le thé traditionnel conserve ses effets protecteurs grâce à sa préparation

Le thé reste l’une des boissons les plus étudiées au monde. Selon une analyse relayée par Futura, les preuves scientifiques les plus solides concernent la prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, de l’obésité et de certains cancers. En effet, le thé contient des polyphénols et des catéchines, des composés antioxydants particulièrement abondants dans le thé vert, selon Futura. De plus, la préparation du thé influence directement la préservation de ces molécules actives, ce qui explique pourquoi les formes les moins transformées sont souvent les plus étudiées.

Par ailleurs, une étude publiée dans Annals of Internal Medicine et citée a suivi près de 500 000 adultes britanniques. Les chercheurs ont observé qu’une consommation régulière de thé était associée à une baisse du risque de mortalité toutes causes confondues. Les bénéfices apparaissaient notamment chez les personnes consommant au moins deux tasses de thé par jour. Selon cette même étude relayée par Santé Magazine, les consommateurs de deux tasses quotidiennes ou davantage présentaient un risque de décès réduit de 9 % à 13 % par rapport aux non-buveurs de thé après plus de onze années de suivi. Ainsi, le thé apparaît comme un marqueur d’un mode de vie favorable à la longévité.

Le thé vert domine les recherches scientifiques grâce à ses catéchines

Les chercheurs chinois Mingchuan Yang et Li Zhou, du Tea Research Institute de l’Académie chinoise des sciences agricoles, ont récemment publié une synthèse dans la revue Beverage Plant Research. Selon cette étude relayée par Le HuffPost, le thé vert demeure le thé le plus prometteur pour réduire les risques de cancer et de diabète. Cette supériorité s’explique notamment par sa forte concentration en catéchines, des antioxydants capables de neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire.

De plus, les auteurs rappellent qu’une consommation comprise entre 1,5 et 3 tasses de thé par jour est associée à une réduction de la pression artérielle ainsi qu’à une amélioration du profil lipidique. Ils indiquent également qu’environ 1,5 tasse quotidienne de thé est associée à une diminution du risque de mortalité liée au cancer. Toutefois, tous les types de thé ne produisent pas exactement les mêmes effets. Le thé noir semble notamment agir favorablement sur le microbiote intestinal, tandis que certains thés semi-fermentés présentent des bénéfices plus limités. La préparation reste donc essentielle pour préserver les composés bioactifs naturellement présents dans le thé.

Le thé industriel et le bubble tea ne procurent pas les mêmes bienfaits

Si le thé traditionnel bénéficie d’un solide soutien scientifique, les chercheurs se montrent beaucoup plus prudents concernant les boissons industrielles. Les thés prêts à boire, les boissons aromatisées et certaines préparations modernes contiennent fréquemment des édulcorants ou des sucres ajoutés susceptibles d’annuler une partie des effets bénéfiques du thé. Les chercheurs rappellent ainsi que « On sait qu’une consommation fréquente et excessive de sucres ajoutés est associée à un risque accru de caries dentaires, d’obésité, de diabète de type 2 et d’autres maladies chroniques », selon les auteurs de l’étude cités par Le HuffPost.

Le cas du bubble tea illustre particulièrement cette différence. Bien que cette boisson contienne parfois du thé, sa préparation repose souvent sur des quantités importantes de sirops, de fructose et d’additifs. Selon Le HuffPost, les chercheurs estiment que « Tous ces édulcorants et additifs pourraient réduire, voire masquer, les bienfaits du thé pour la santé ». Dès lors, la préparation devient un critère central. Un thé peu transformé, infusé simplement et consommé sans excès de sucre, conserve les propriétés observées dans les études scientifiques. À l’inverse, certaines boissons industrielles utilisent le thé davantage comme ingrédient marketing que comme véritable source de bénéfices nutritionnels.