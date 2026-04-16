Pourquoi votre thé du matin hydrate autant que l’eau pure : les nutritionnistes confirment 4 boissons chaudes aussi efficaces

L’hydratation est indispensable pour que notre corps fonctionne bien. Même si l’eau plate reste la recommandation classique, des études récentes montrent que certaines boissons chaudes, comme le thé ou le café, peuvent aussi couvrir une part de nos besoins en eau. L’idée que seules les boissons froides hydratent mérite donc d’être revue.

Thés noirs et verts : une source d’hydratation qu’on sous-estime

Les thés, thé noir, thé vert, thé blanc et thé oolong, proviennent tous de la plante Camellia sinensis (L.). Kuntze. Ces infusions sont majoritairement composées d’eau et contribuent donc à l’apport hydrique quotidien. L’effet diurétique souvent attribué au thé est parfois perçu comme un frein à l’hydratation, mais des études montrent qu’une consommation modérée ne déséquilibre pas l’hydratation plus qu’une consommation d’eau. Un essai randomisé a même trouvé qu’il n’y a pas de différence significative entre le thé noir et l’eau au niveau des marqueurs d’hydratation. En clair, boire du thé dans des quantités habituelles apporte une hydratation comparable à celle de l’eau.

Tisanes : s’hydrater sans caféine

Les tisanes (menthe poivrée, gingembre, camomille) sont faites de feuilles, fleurs ou racines d’autres plantes que Camellia sinensis. Elles sont naturellement sans caféine et s’avèrent efficaces pour réhydrater, notamment après une légère déshydratation. Même si elles sont parfois groupées avec le « thé » dans les études, les recherches indiquent que les tisanes n’aggravent pas l’état d’hydratation par rapport à l’eau, ce qui confirme leur rôle utile pour l’apport en liquide.

Café : un hydratant qu’on connaît mal

Le café contient de la caféine, mais il est surtout constitué d’eau. Chez les consommateurs réguliers, l’effet diurétique est réduit, ce qui fait du café une source viable d’hydratation. Certaines études suggèrent qu’une consommation modérée, environ 710 ml, n’entraîne pas de perte de liquide significative comparée à l’eau. En revanche, il faut rester vigilant avec la caféine : des apports élevés peuvent augmenter la diurèse.

Lait chaud : plus qu’une simple hydratation

Le lait est majoritairement composé d’eau et présente des propriétés hydratantes qui peuvent dépasser celles de l’eau. Selon le Beverage Hydration Index, le lait entier ou écrémé est mieux retenu par l’organisme que l’eau, grâce à sa teneur en sodium, potassium et glucides. Ces composants favorisent la rétention de liquide et ralentissent la vidange gastrique, prolongeant ainsi la période pendant laquelle le corps reste hydraté.