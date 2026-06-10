À 97 ans, Silvio Garattini, éminent oncologue italien, remet en question certaines habitudes alimentaires au profit d’une plus grande longévité et d’une meilleure prévention des maladies, notamment le cancer. Sa vision, forgée par des décennies de recherche, nous invite à repenser notre façon de prendre soin de notre santé au quotidien. Pour souligner l’importance de la prévention, il rappelle le chiffre de 613 349 décès causés par le cancer aux États-Unis en 2023, publié par les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC).

Pourquoi nos habitudes comptent, et le rôle du marché de l’info

Silvio Garattini souligne que 40 % des cancers sont liés à notre mode de vie actuel, rapporte Clarin. Il pointe des facteurs bien connus : le tabac, l’alcool, la sédentarité, l’obésité, une mauvaise alimentation, et certaines infections. Selon lui, on sait souvent ce qui nous fait du tort, mais changer nos habitudes reste difficile.

Il critique aussi ce qu’il appelle le « marché » de l’information, qui, d’après lui, accapare la diffusion des messages et fausse notre perception des vrais besoins du corps. Garattini insiste donc sur le retour à des gestes simples : plus d’exercice physique régulier et une alimentation mesurée.

Le parcours qui donne de la crédibilité

Pour mesurer l’autorité de Silvio Garattini, son parcours compte. En 1958, alors qu’il est assistant à l’Institut de Pharmacologie de l’Université de Milan, il rencontre Mario Negri, joaillier et philanthrope, séduit par l’idée de monter une fondation pour la recherche médicale. Ensemble, ils créent l’Institut de Recherches Pharmacologiques Mario Negri, que Garattini préside jusqu’en 2018.

Cet institut est un pilier de la recherche pharmacologique en Italie et illustre l’engagement de Garattini pour l’innovation et la prévention dans la lutte contre le cancer.

Ce qu’il pense des pratiques médicales actuelles

Garattini critique la surconsommation de médicaments et prône la prudence. Comme il le dit lui-même : « Je prends le strictement indispensable, quand c’est nécessaire et avec beaucoup de prudence. »

Il met aussi en cause l’abaissement drastique des seuils de cholestérol avec l’arrivée des statines, qu’il associe davantage à des intérêts commerciaux qu’à de véritables impératifs médicaux.

Des conseils simples pour mieux vivre

Au-delà des débats médicaux, Garattini propose des mesures concrètes pour améliorer la santé. Il recommande une réduction de 30 % de l’apport alimentaire, ce qui, selon des études citées, pourrait augmenter l’espérance de vie de 20 %.

Il reprend la sagesse populaire : « Il faut se lever de la table avec un peu de faim. » Côté activité physique, il préconise une pratique régulière et modérée, surtout la marche quotidienne : lui marche environ 5 km par jour.