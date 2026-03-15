Cet exercice oublié fait mieux que la marche pour booster le cœur et la circulation

Aujourd’hui, dans un monde où rester actif devient vital, beaucoup cherchent des activités physiques douces pour le corps, surtout en vieillissant. On recommande souvent la marche ou le vélo d’appartement, mais une étude récente met en avant une solution plus simple et facile à intégrer : monter les escaliers. Ce geste tout bête offre des bénéfices cardiovasculaires surprenants.

Les bienfaits réels de monter les escaliers

Monter les escaliers, souvent perçu comme une corvée, s’apparente en réalité à un « super-exercice ». Facile à faire n’importe quand, chez soi ou au travail, il combine travail aérobie et renforcement musculaire. Ce mouvement vertical oblige le cœur à fournir des efforts sur de courtes périodes, donnant un entraînement intense qui améliore la capacité cardiorespiratoire plus rapidement que la marche.

En plus, la montée favorise le « pompage » naturel qui aide la circulation veineuse, ce qui peut réduire les œdèmes et d’autres problèmes liés à une mauvaise circulation.

Les gains ne s’arrêtent pas là : l’activation des quadriceps, des fessiers et des ischio-jambiers renforce le bas du corps, protège les articulations et améliore l’équilibre. Résultat : une baisse du risque de chutes, ce qui est particulièrement utile pour les personnes âgées.

Une étude menée par des chercheurs renommés

Une étude dirigée par le Dr Lu Qi de l’École de santé publique de l’Université de Tulane a analysé des données provenant de 458 860 adultes issues de la UK Biobank. Publiée dans la revue Atherosclerosis le 27 septembre 2023, elle montre que monter plus de cinq volées d’escaliers par jour permettrait de réduire le risque de maladies cardiovasculaires de 20 %.

Selon l’étude, une montée quotidienne de 50 marches renforce non seulement le système cardiovasculaire mais permet aussi d’intégrer un exercice à la routine quotidienne sans coût supplémentaire.

Le Dr Lu Qi affirme que « de petites montées d’escaliers, rapides, pourraient être un moyen simple et efficace d’améliorer sa condition cardiorespiratoire et son profil lipidique, en particulier chez les personnes qui ne suivent pas les directives de pratique de l’activité physique ».

Pratiques sûres et adaptation

Même si c’est bénéfique, il faut pratiquer avec bon sens. Il ne s’agit pas d’une course contre la montre, mais d’un effort régulier et sécurisé, surtout pour les personnes âgées ou celles ayant des problèmes de genou. Tenir la main courante est conseillé.

Pour ceux qui vivent en rez-de-chaussée ou en plain-pied, des marches d’entraînement peuvent remplacer les escaliers classiques. Mieux vaut une pratique fréquente mais en petites doses, que ce soit à la maison, au travail ou dans des lieux publics.