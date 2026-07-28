Canicule, congés, afflux touristique : l’été teste les médicaments du quotidien

L’été ne suspend pas les traitements chroniques. La chaleur, les déplacements et les changements de rythme peuvent même rendre leur suivi plus délicat. Antihypertenseurs, diurétiques, lithium ou antiépileptiques exigent alors une vigilance accrue, sans que les patients puissent interrompre ou modifier seuls leur traitement.

La canicule de juin et juillet en a donné une illustration concrète. L’ensemble de la population métropolitaine a été concerné par une vigilance orange ou rouge, et 37 départements ont été placés en rouge. Les passages aux urgences pour hyperthermie, déshydratation ou troubles liés au sodium ont atteint un pic de 587 le 10 juillet, tandis que les hospitalisations ont oscillé entre 250 et 350 par jour jusqu’au 16 juillet.

Ces épisodes remettent au premier plan des traitements habituellement peu visibles. Les médicaments matures, commercialisés parfois depuis plusieurs décennies, restent largement prescrits contre l’hypertension, l’épilepsie, les troubles psychiatriques, les infections ou le diabète. Caroline Jacquin, directrice générale de Cheplapharm France, les qualifiait récemment dans Check Up Santé sur BFM Business de « colonne vertébrale du système de santé ».

Quand les patients se déplacent, les stocks doivent suivre

À la vigilance médicale s’ajoute une difficulté logistique. Les départs en vacances modifient rapidement la répartition de la demande : elle diminue dans certaines grandes villes et progresse sur les littoraux, dans les territoires ruraux ou les zones de montagne. Les pharmacies, les hôpitaux et les acteurs de la distribution doivent absorber ces variations au moment même où une partie de leurs équipes est en congé.

Pour les médicaments pris au long cours, un retard de livraison ou une rupture locale peut rapidement désorganiser un parcours de soins. Le pharmacien doit rechercher une autre officine disposant du produit, solliciter le grossiste ou se rapprocher du prescripteur. Le médecin peut, en dernier recours, être conduit à revoir un traitement pourtant stabilisé depuis plusieurs années. L’exercice est d’autant plus complexe que les besoins sont difficiles à prévoir avec précision. Une station balnéaire peut voir sa population multipliée en quelques semaines, sans que la consommation de chaque médicament évolue exactement dans les mêmes proportions. À cette géographie mouvante s’ajoutent les contraintes habituelles du secteur : délais de fabrication, stocks limités, dépendance à un petit nombre de fournisseurs et impossibilité de substituer simplement certains traitements.

Les médicaments matures occupent une place particulière dans cette équation. Très présents dans les prescriptions, ils dépendent souvent d’une chaîne fragmentée entre le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, les fabricants de principes actifs, les sous-traitants chargés de la production, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs et les officines. L’été ne crée pas ces fragilités, mais il réduit les possibilités de rattrapage lorsqu’un maillon se grippe.

Une continuité assurée par des acteurs de plus en plus spécialisés

Cette chaîne industrielle a elle-même profondément évolué. Les grands laboratoires concentrent une part croissante de leurs investissements sur la recherche et les nouvelles molécules. Les produits établis restent, eux, répartis entre laboratoires historiques, génériqueurs, fabricants sous contrat et groupes spécialisés dans la gestion de médicaments matures.

Cheplapharm s’est développé sur ce dernier segment à travers des opérations menées avec Sanofi, Roche, Eli Lilly, AstraZeneca, Novartis, Bristol Myers Squibb, Takeda, Teva, LEO Pharma ou Johnson & Johnson. Pharmanovia, Advanz Pharma et Recordati participent également à cette circulation des portefeuilles. Un médicament devenu moins prioritaire dans la stratégie d’un grand groupe peut ainsi rejoindre une entreprise dont les produits matures constituent l’activité principale.

Ce passage de relais ne rend toutefois pas la chaîne automatiquement plus simple ou plus robuste. Le nouveau titulaire reprend les obligations réglementaires, les relations avec les fabricants, les fournisseurs et les réseaux de distribution, mais aussi les éventuelles fragilités industrielles accumulées au cours de la vie du produit. La spécialisation permet de replacer le médicament au centre d’un portefeuille ; elle ne fait disparaître ni les contraintes de production ni les aléas logistiques.

Lors de la reprise de onze marques de neurologie auprès de Sanofi, James Burt, directeur général de Pharmanovia, expliquait ainsi vouloir faire en sorte que ces traitements « continuent à être disponibles pour les millions de patients qui en ont besoin ». Une déclaration qui résume l’enjeu de ces opérations : la redistribution des portefeuilles ne doit pas se traduire par une rupture dans le parcours des patients.

L’été constitue à cet égard un test discret de cette nouvelle organisation. Lorsque les traitements restent disponibles malgré la chaleur, les déplacements de population et les congés, la chaîne qui les porte demeure largement invisible. Mais au premier défaut de production, de stock ou de livraison, un médicament ancien redevient immédiatement stratégique.