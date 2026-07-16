Noyades : les experts recommandent ces couleurs de maillot de bain pour les enfants

L’arrivée des fortes chaleurs marque le retour des baignades en piscine, à la mer et dans les plans d’eau. Chaque année, les autorités sanitaires rappellent que les noyades représentent une cause majeure de décès accidentels chez les enfants. Selon Santé publique France, 1 244 noyades accidentelles ont été recensées entre le 1er juin et le 30 septembre 2023, dont 350 se sont révélées mortelles. Les enfants de moins de six ans demeurent particulièrement exposés, notamment dans les piscines privées familiales. Dans ce contexte, des spécialistes attirent l’attention sur un élément auquel peu de parents pensent : le choix du maillot de bain.

Pourquoi la couleur du maillot de bain peut faire la différence

La couleur d’un maillot de bain n’empêche évidemment pas les noyades. En revanche, elle peut permettre à un adulte de repérer plus rapidement un enfant immergé. Cette idée est remise en avant par Alive Solutions, une entreprise américaine spécialisée dans la sécurité aquatique. Pour illustrer ses recommandations, elle a réalisé plusieurs essais consistant à photographier des maillots de différentes couleurs dans des piscines et des lacs. Les résultats montrent que les teintes fluorescentes, notamment l’orange, le jaune ou le vert citron, restent plus visibles sous la surface, tandis que les couleurs bleues, grises ou blanches ont tendance à se confondre avec l’environnement aquatique. Le HuffPost rapporte que ces démonstrations visent avant tout à sensibiliser les familles à un facteur souvent ignoré.

Toutefois, plusieurs experts invitent à interpréter ces résultats avec prudence. Dans une vérification publiée par TF1 Info, le professeur Stéphane Gayet, infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg, rappelle que ces essais ne constituent pas une étude scientifique validée par une revue à comité de lecture. Ils mettent néanmoins en évidence un phénomène physique connu : certaines couleurs perdent rapidement leur visibilité sous l’eau en raison de l’absorption de la lumière. Selon le média, privilégier des couleurs très vives constitue donc une précaution supplémentaire, mais certainement pas une garantie contre les noyades. Les spécialistes insistent ainsi sur le fait qu’un maillot de bain fluorescent ne remplace jamais la vigilance permanente d’un adulte.

Les experts rappellent que la surveillance reste la meilleure protection, quel que soit le maillot de bain

Les professionnels de la sécurité aquatique sont unanimes : même si un maillot de bain aux couleurs fluorescentes améliore parfois le repérage visuel, il ne constitue qu’une mesure complémentaire face aux noyades. Interrogée par TF1 Info, l’équipe d’Alive Solutions rappelle que ces recommandations viennent s’ajouter aux règles de prévention déjà connues. « La meilleure couleur est celle qui vous permet de voir rapidement votre enfant », expliquent les spécialistes de l’entreprise dans leurs conseils relayés par le média. Les piscines présentent des fonds souvent bleus, tandis que les lacs et les rivières offrent une eau plus sombre ou verdâtre. Pour cette raison, les couleurs orange fluo, rose vif ou jaune fluorescent ressortent généralement davantage que les tons bleus, noirs, gris ou blancs. En revanche, la luminosité, la profondeur de l’eau, les reflets du soleil ou encore les vagues peuvent modifier cette visibilité, ce qui explique pourquoi aucun coloris ne garantit un repérage parfait.

Les chiffres rappellent surtout que la prévention repose d’abord sur le comportement des adultes. Selon Santé publique France, les enfants de moins de six ans restent les principales victimes de noyades en piscine privée familiale. L’organisme souligne que ces accidents surviennent le plus souvent en quelques secondes, dans un contexte où la surveillance est interrompue, même brièvement. De son côté, le ministère chargé de la Santé insiste sur plusieurs mesures essentielles : maintenir une surveillance active et permanente, désigner un seul adulte responsable de cette surveillance, équiper les piscines privées de dispositifs de sécurité réglementaires et familiariser les enfants avec le milieu aquatique dès leur plus jeune âge. Choisir un maillot de bain facilement visible représente une précaution supplémentaire, mais ne dispense jamais d’appliquer ces règles.

Noyades : un choix simple qui peut compléter les gestes de prévention

Les campagnes de sensibilisation rappellent régulièrement qu’une noyade ne ressemble pas aux scènes spectaculaires montrées au cinéma. Dans la majorité des cas, la victime ne crie pas et ne fait que très peu de mouvements visibles. C’est précisément cette discrétion qui rend le repérage rapide si important. Plus un enfant est identifié rapidement sous l’eau, plus les chances d’une intervention efficace augmentent. Les démonstrations relayées par plusieurs médias illustrent ainsi l’intérêt potentiel d’un maillot de bain aux couleurs très vives lorsque chaque seconde compte.

Pour autant, les spécialistes refusent de présenter ce choix comme une solution miracle contre les noyades. Les autorités sanitaires rappellent que la prévention repose avant tout sur un ensemble de mesures complémentaires : une surveillance constante, l’apprentissage précoce de la natation, la sécurisation des piscines et la connaissance des gestes de premiers secours. Dans cette stratégie globale, sélectionner un maillot de bain orange, jaune ou rose fluorescent apparaît comme un geste simple, peu coûteux et susceptible de faciliter le repérage visuel d’un enfant. Si cette précaution ne remplace jamais la vigilance des adultes, elle peut néanmoins constituer un élément supplémentaire dans la lutte contre les noyades, dont les conséquences restent dramatiques chaque été.