Boire 1,5 L par jour ? Cette néphrologue brise un mythe bien ancré en France

L’hydratation est un sujet important, souvent façonné par des habitudes culturelles et des différences individuelles. En France, la consommation moyenne d’eau est de 1,5 litre par jour, alors qu’aux États-Unis on recommande souvent deux litres. Nahid Tabibzadeh, néphrologue à l’hôpital Bichat et maîtresse de conférences à l’université Paris Cité, a expliqué tout cela lors d’un entretien réalisé avec franceinfo, en partenariat avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a détaillé les différents facteurs qui modulent nos besoins en eau.

Ce qui influence les besoins en eau

Les besoins en eau varient beaucoup selon l’activité physique, la chaleur et l’alimentation. « Cela dépend, de l’activité physique, de la chaleur et de ce que l’on mange », souligne Nahid Tabibzadeh sur franceinfo. Tout au long de la journée, nous perdons de l’eau de façon régulière, et ces pertes doivent être compensées pour que l’organisme fonctionne correctement. L’eau représente environ 60 % du corps humain, ce qui montre son rôle majeur dans le fonctionnement du corps.

Pour les sportifs, une hydratation adaptée prend encore plus d’importance. La perte d’eau par transpiration lors d’un exercice intense, surtout quand il dure plus d’une heure, nécessite des apports en boissons contenant des électrolytes pour compenser ces pertes. En revanche, pour des efforts de moins d’une heure, un apport supplémentaire n’est généralement pas nécessaire. Les nourrissons ont des besoins très spécifiques : ceux de moins de 6 mois ne peuvent pas diluer correctement leur urine, il est donc recommandé de les nourrir uniquement avec du lait infantile.

Alimentation et hydratation : ce qu’il faut savoir

Ce que l’on mange joue un grand rôle dans l’hydratation. Les fruits et légumes, riches en eau, réduisent le besoin de dilution des urines. En revanche, une alimentation composée d’aliments très transformés, très salés ou de viande rouge oblige les reins à éliminer plus de déchets, et cela peut augmenter le risque de calculs rénaux si l’hydratation est insuffisante. « Quand on mange des aliments très transformés, des aliments très riches en sel ou bien de la viande rouge, les reins doivent faire un travail supplémentaire pour les éliminer », précise la néphrologue.

Certaines boissons courantes ne sont pas de bonnes options pour s’hydrater sainement. Les sodas et les jus de fruits, malgré une image parfois positive, apportent beaucoup de sucre et ont des effets néfastes. « Les sodas ne sont pas bons pour la santé et les jus de fruits non plus », note-t-elle.

Alcool et hydratation : conseils

Le lien entre alcool et déshydratation est bien connu. L’alcool diminue l’action de l’hormone antidiurétique (ADH), ce qui augmente la diurèse et la sensation de soif. Quand une personne est en état d’ébriété, elle a en plus moins tendance à boire de l’eau, ce qui peut renforcer la consommation d’alcool et créer un cercle vicieux. « Il faut déjà essayer de boire avec modération et de rajouter de l’eau le plus possible lors de consommation d’alcool », conseille Nahid Tabibzadeh.