Aides sociales revalorisées : qu’est-ce qui a été voté à l’Assembleé ?

L’Assemblée nationale a adopté jeudi 11 juin au soir une proposition de loi révolutionnaire pour les aides sociales étudiantes. Portée par Soumya Bourouaha (GDR), députée de Seine-Saint-Denis, la mesure instaure une indexation automatique des bourses sur l’inflation et étend leur versement sur douze mois au lieu de dix. Une transformation majeure qui répond à treize années de stagnation.

Depuis 2013, les bourses étudiantes demeurent les seules aides sociales françaises privées de revalorisation automatique, tandis que le coût de la vie étudiante s’envolait de 30 %. Cette anomalie dans l’architecture sociale française touche aujourd’hui près de 700 000 bénéficiaires, contraints d’absorber chaque année l’érosion de leur pouvoir d’achat.

L’Assemblée vote la revalorisation automatique des bourses étudiantes

La réforme s’articule autour de deux piliers fondamentaux. L’indexation annuelle automatique sur l’inflation garantit désormais que les montants suivront mécaniquement l’évolution des prix, sans négociation parlementaire préalable. Fini les retards et les oublis politiques qui ont caractérisé la dernière décennie.

L’annualisation du versement constitue la seconde innovation. Les étudiants boursiers percevront leurs aides pendant les vacances d’été, période critique où beaucoup peinent à subvenir à leurs besoins. Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, reconnaît que cette mesure répond à « une demande légitime du mouvement étudiant ».

Un soutien parlementaire contrasté face aux enjeux budgétaires

Le texte a recueilli les suffrages de la gauche et du Rassemblement national, mais s’est heurté à l’abstention des groupes centristes et de droite. Renaissance, Horizons, Les Républicains et l’Union des droites pour la République invoquent le coût budgétaire, estimé à 500 millions d’euros par l’exécutif.

Cette somme se décompose en 200 millions d’euros annuels pour l’indexation et 300 millions pour financer les deux mois supplémentaires de versement. Un investissement qui représente moins de 0,1 % du budget de l’État, mais cristallise les divergences sur les priorités budgétaires en période de contraintes financières.

700 000 étudiants concernés par la réforme

Les bénéficiaires des bourses sur critères sociaux, répartis en plusieurs échelons selon les ressources familiales, verront leurs allocations automatiquement réajustées. Les étudiants de l’échelon maximal, qui perçoivent actuellement 5 965 euros annuels, bénéficieront pleinement de cette sécurisation.

L’annualisation profitera particulièrement aux jeunes issus de familles modestes, incapables de compenser l’interruption estivale des versements. Selon les études récentes, ces situations touchent une majorité des boursiers, contraints à multiplier les emplois précaires ou à s’endetter pour financer leur été.

Le Sénat, dernière étape avant la promulgation

La proposition doit encore franchir l’examen sénatorial dans les prochaines semaines. La chambre haute, traditionnellement plus prudente sur les questions budgétaires, pourrait modifier le dispositif, notamment sur les modalités de financement non précisées dans le texte initial.

L’enjeu dépasse la technique budgétaire pour toucher aux fondements de la démocratisation universitaire. En automatisant la revalorisation et en sécurisant le versement continu, cette réforme vise à lever l’un des obstacles majeurs à la poursuite d’études longues pour les jeunes de milieux populaires. Une avancée qui pourrait redéfinir l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur français.