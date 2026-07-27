Frères musulmans : pourquoi la classe politique préfère regarder ailleurs

Il existe des silences qui ne doivent rien au manque d’information. Depuis mai 2025, les responsables politiques disposent d’un rapport officiel consacré aux Frères musulmans et à l’islamisme politique en France. Élaboré par de hauts fonctionnaires, le document décrit un écosystème qui agit moins par la violence que par l’influence : associations, écoles, lieux de culte, sport et municipalités. Deux Conseils de défense ont suivi. Pourtant, le sujet a presque disparu du débat national. À une exception notable : Bruno Retailleau. Pourquoi les autres regardent-ils ailleurs ?

Alors oui, pourquoi la plupart des politiques reradent-ils ailleurs lorsqu’on évoque les frères musulmans ? La première raison tient sans doute à la nature même du phénomène. Le terrorisme laisse des victimes, des armes et des procédures. L’entrisme avance à visage masque, Presque légal. Une association sollicite une subvention, un collectif réclame un aménagement, un responsable local devient interlocuteur de quartier. Aucun de ces actes n’est en soi répréhensible. C’est leur accumulation, leur cohérence idéologique et les liens entre structures qui peuvent révéler une stratégie. Face à un phénomène diffus et souvent non violent, l’accusation est facile, la démonstration beaucoup plus lente.

Le piège de la confusion

Deuxième frein : la crainte, légitime, de confondre l’islam avec l’islamisme. Toute critique du projet frériste peut être présentée comme une attaque contre les musulmans ; toute prudence devient, chez ses adversaires, une preuve de complaisance. Emmanuel Macron a exigé en mai 2025 une réponse ferme, mais sans stigmatisation. Plusieurs chercheurs auditionnés ont contesté le ton du rapport, décrivant une mouvance vieillissante. Cette controverse offre aux partis un refuge : puisque les experts débattent de l’ampleur, il devient possible de différer la décision.

La troisième explication est plus politique. Dans certains territoires, les élus ont besoin d’interlocuteurs capables de parler au nom d’un quartier, d’organiser une activité ou de prévenir une tension. Des structures religieuses ou para-religieuses remplissent parfois ce vide laissé par l’affaiblissement des partis et des services publics. Le rapport insiste sur le risque d’un « islamisme municipal ». Le reconnaître obligerait les formations à examiner leurs pratiques : invitations, subventions, listes électorales, délégation informelle de la représentation des habitants. L’entrisme profite aussi de ceux qui lui abandonnent le terrain.

Un sujet électoralement piégé… où Retailleau occupe l’espace

À droite, beaucoup redoutent de légitimer le Rassemblement national en reprenant son diagnostic. À gauche, la peur est inverse : perdre une partie de l’électorat musulman ou rompre avec des militants qui assimilent volontiers la dénonciation de l’islamisme à l’islamophobie. Au centre, l’exécutif veut tenir ensemble sécurité, ordre public et unité nationale, au risque d’une parole devenue illisible. Chacun trouve donc une raison honorable de ne pas nommer précisément le problème. Le résultat est moins un complot du silence qu’un équilibre collectif de renoncements.

Bruno Retailleau a compris l’avantage politique de cette paralysie. Il nomme une menace que beaucoup perçoivent mais que peu savent définir et assume l’accusation de stigmatisation. Cela ne rend pas toutes ses propositions juridiquement solides. La mouvance frériste n’est ni un parti centralisé ni une organisation dont l’appartenance se prouve par une carte. Une interdiction générale se heurterait à l’État de droit et risquerait d’atteindre des associations sans lien démontré avec un projet subversif.

Le vrai déni

Le vrai déni politique n’est plus de prétendre que le phénomène n’existe pas : l’État l’a reconnu, documenté et porté jusqu’au Conseil de défense. Il consiste à ne pas tirer les conséquences de ce diagnostic. Cartographier les financements, former les élus, contrôler les subventions, objectiver les liens entre structures et sanctionner les actes plutôt que les appartenances supposées : ces réponses sont moins spectaculaires qu’une dissolution, mais plus robustes. En refusant d’occuper ce terrain avec précision, les partis laissent Retailleau seul face au sujet — et les Frères musulmans seuls dans l’angle mort. Le silence protège rarement la République. Il protège surtout ceux qui savent en exploiter les hésitations.