Le calendrier scolaire 2027-2028 surprend même les enseignants : rentrée décalée, vacances rallongées, les parents ne s’y attendaient pas

Rentrée un jeudi, vacances d’été prolongées jusqu’en juillet : le calendrier scolaire 2027-2028 réserve son lot de surprises. Zones, ponts de mai, Ascension à rallonge… voici déjà toutes les dates à noter dans vos agendas.

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Anthony Jacquot
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Le calendrier scolaire 2027-2028 surprend même les enseignants : rentrée décalée, vacances rallongées, les parents ne s'y attendaient pas
Le calendrier scolaire 2027-2028 surprend même les enseignants : rentrée décalée, vacances rallongées, les parents ne s’y attendaient pas © Social Mag
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Le calendrier de l’année scolaire 2027-2028 a été publié au Journal officiel le jeudi 23 juillet 2026, selon Ouest France. Capital et le Huffington Post confirment cette publication sans préciser la date exacte. Elle fait suite à un arrêté signé deux jours plus tôt, le mardi 21 juillet 2026, par le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray.

Premier enseignement de ce texte : la rentrée 2027 est fixée au jeudi 2 septembre 2027. Une date qui sort de l’ordinaire, puisque les élèves reprennent traditionnellement le chemin de l’école un lundi ou un mardi. Symétriquement, les grandes vacances 2028 débuteront le mardi 4 juillet 2028 au soir, là aussi plus tard que d’habitude. Le Huffington Post souligne que ce décalage reproduit celui observé pour la rentrée de septembre 2027.

Entre ces deux bornes, le calendrier réserve deux périodes communes à tous les élèves, quelle que soit leur académie. Les vacances de la Toussaint courront du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2027 : le jour férié du 1er novembre ne permettra pas d’allonger ce congé, mais le jeudi 11 novembre offrira ensuite une possibilité de pont.

Les vacances de Noël, elles, s’étendront du samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028, jour de la reprise pour tous les élèves de France.

Trois zones, trois calendriers pour l’hiver et le printemps

Pour l’hiver et le printemps, le système de zones habituel est conservé. La zone B ouvre le bal avec des vacances d’hiver du samedi 5 au lundi 21 février 2028, suivie de la zone C du 12 au 28 février, puis de la zone A du 19 février au 6 mars.

Le même ordre se répète au printemps : zone B du 8 au 24 avril, zone C du 15 avril au 2 mai, zone A du 22 avril au 9 mai. La Corse et les départements d’Outre-mer restent en dehors de ce découpage, leurs recteurs fixant leurs propres dates.

Le mois de mai 2028 s’annonce particulièrement favorable aux week-ends prolongés. Le 1er mai et le 8 mai tombent tous deux un lundi, ce qui allonge de fait les vacances de printemps des zones A et C. L’Ascension, traditionnellement fixée un jeudi, arrivera le 25 mai 2028 : les établissements scolaires resteront fermés le vendredi 26 et le samedi 27 mai, selon ouest-france.fr et le Huffington Post, offrant aux familles un long week-end supplémentaire.

Ce calendrier complet, avec ses dates de rentrée, de vacances et de reprise pour l’ensemble des zones, est désormais consultable sur le site Service-Public.gouv.fr.

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