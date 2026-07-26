Avant de dépenser l’allocation de rentrée scolaire du 18 août, vérifiez ce plafond de revenus que beaucoup de familles dépassent sans le savoir

L’allocation de rentrée scolaire sera versée le mardi 18 août 2026 aux familles de France métropolitaine, selon une information publiée sur le site service-public.fr.

Cette aide est distribuée chaque année durant l’été par la Caisse d’allocations familiales (Caf) ou par la Mutualité sociale agricole. Elle vise à soutenir les dépenses liées à la rentrée scolaire : achat de matériel, de vêtements neufs, ou encore inscriptions aux activités extrascolaires.

Pour toucher l’allocation, il faut avoir au moins un enfant scolarisé, dans le public comme dans le privé, âgé de six à 18 ans au moment de la rentrée, confirme Le Dauphiné. L’aide reste soumise à condition de ressources : pour la rentrée 2026, ce sont les revenus 2024 du foyer qui sont pris en compte.

Plafonds de ressources

28 956 euros pour un enfant à charge ;

35 638 euros pour deux enfants à charge ;

42 320 euros pour trois enfants à charge ;

49 002 euros pour quatre enfants à charge ;

6 682 euros supplémentaires par enfant au-delà du quatrième.

Montants versés

Les montants versés ont eux aussi été revalorisés, au 1er avril 2026. Ils dépendent de l’âge de l’enfant : 426,87 euros pour les six à 10 ans, 450,41 euros pour les 11 à 14 ans, et 466,02 euros pour les 15 à 18 ans.

Pour les enfants âgés de six à 15 ans, aucune démarche n’est nécessaire si le dossier Caf est à jour : le versement se fait automatiquement. La situation diffère pour les adolescents de 16 à 18 ans, pour lesquels les parents doivent confirmer auprès de leur Caf que l’enfant est toujours scolarisé.