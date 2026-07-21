Chèques vacances pour les 18-25 ans : l’aide de 200€ change de règles en 2026, et beaucoup de jeunes risquent de passer à côté

Le programme Départ 18:25, porté par l’Agence nationale des chèques-vacances (ANCV), prend un nouveau départ en 2026. Dès janvier, le catalogue d’offres évolue pour proposer, sur le site depart1825.maeva.com, une sélection encore plus large et exclusive, selon les informations publiées sur cette plateforme.

Le principe reste inchangé : une aide financière allant jusqu’à 200 euros par an et par personne, réservée aux jeunes de 18 à 25 ans, pour financer jusqu’à 75 % du prix d’un séjour en Europe, explique MoneyVox. Un reste à charge minimum de 50 euros est toujours demandé, quelle que soit la situation du bénéficiaire. L’ANCV avait mis en place ce dispositif dès 2014.

L’an dernier, les conditions avaient pourtant été revues à la baisse : l’aide pouvait alors atteindre 250 euros et couvrir jusqu’à 80 % du prix du séjour, pour un hébergement à la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe, parmi une sélection de séjours.

Un revenu fiscal de référence plafonné à 17 280 euros

L’aide reste attribuée sous conditions de revenu ou de statut, en plus du critère d’âge. Il faut attester d’un revenu fiscal de référence inférieur à 17 280 euros par part fiscale, un seuil identique à celui de l’an dernier. Les jeunes dépassant ce plafond peuvent tout de même en bénéficier dans plusieurs cas :

titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en cours ou échu depuis moins de trois mois,

étudiant boursier de l’enseignement supérieur,

bénéficiaire d’un parcours contractualisé vers l’emploi,

titulaire d’un contrat aidé (CUI-CAE, CUI-CIE, contrat d’engagement jeune),

élève d’une école de la deuxième chance,

bénéficiaire de l’aide sociale à l’enfance,

volontaire en service civique dont la mission est en cours ou terminée depuis moins d’un an,

ou encore aidant non professionnel d’une personne handicapée, gravement malade ou dépendante.

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de jeunes bénéficient de cette aide, qui n’est jamais versée directement : elle est déduite automatiquement lors de la réservation, après vérification des pièces justificatives, sous 48 heures maximum. Pour un logement estimé à 400 euros la semaine réservé à quatre, chaque bénéficiaire éligible devra tout de même régler ses 50 euros de reste à charge.

La réservation passe obligatoirement par la plateforme partenaire Maeva, sur depart1825.maeva.com : mer, montagne, campagne ou capitale européenne. Le dossier se dépose directement pendant le parcours en ligne, une fois l’hébergement choisi. Réserver ailleurs prive l’utilisateur de l’aide.

Quelques précisions pratiques complètent le dispositif. Le reste à charge peut être réglé en chèques-vacances, sans limitation ni frais, à condition que la réservation soit validée 36 jours avant l’arrivée. Un jeune de 17 ans au moment de la réservation peut en profiter s’il atteint 18 ans le jour du départ, et inversement, celui qui a 25 ans le jour du départ reste éligible même s’il fête ses 26 ans pendant le séjour.

L’aide n’a par ailleurs pas à être déclarée à la CAF : elle ne modifie ni les aides au logement, ni la bourse, ni les allocations perçues par ailleurs. Il reste possible de partir avec des amis non éligibles, à condition qu’ils règlent l’intégralité de leur part du séjour.