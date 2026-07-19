Allocation de rentrée scolaire : plus de trois millions de familles vont la recevoir, mais beaucoup ignorent encore quand

Plus de trois millions de familles vont recevoir l’allocation de rentrée scolaire dans les prochaines semaines. La Direction de la sécurité sociale a dévoilé, jeudi 16 juillet, le calendrier de versement de cette aide qui accompagne les foyers modestes depuis près de 50 ans.

Les dates diffèrent selon les territoires. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le virement tombera le mardi 4 août. La métropole devra patienter un peu plus : le versement y est fixé au mardi 18 août, comme l’a rapporté BFMTV. C’est la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) qui se chargent du paiement, directement sur le compte où sont déjà versées les allocations familiales.

Un coup de pouce réservé aux familles sous conditions de ressources

L’ARS ne fonctionne pas comme les allocations familiales classiques. Deux critères s’appliquent. Il faut d’abord avoir à charge un enfant scolarisé, apprenti ou pris en charge dans un établissement spécialisé, l’aide démarrant avec l’entrée en CP à 6 ans et se poursuivant jusqu’à la majorité.

Les enfants encore en maternelle n’y ont pas droit, même scolarisés. Pour 2026, sont concernés les écoliers nés entre le 16 septembre 2008 et le 31 décembre 2020, à condition d’être inscrits dans un établissement public ou privé au 31 juillet 2026.

Le second critère tient aux revenus du foyer. Une famille avec un seul enfant ne doit pas avoir déclaré plus de 28 956 euros annuels pour toucher l’aide. Le plafond grimpe à 35 638 euros pour deux enfants, 42 320 euros pour trois, 48 583 euros pour quatre, avec une majoration de 6 682 euros par enfant supplémentaire.

Dépasser légèrement ce seuil ne ferme pas automatiquement la porte à l’ARS. La CAF applique un dispositif dégressif : elle calcule l’écart entre les revenus déclarés et le plafond applicable, puis déduit cette différence du montant de l’allocation. Concrètement, les foyers qui franchissent le seuil de quelques dizaines ou centaines d’euros continuent de percevoir une aide, réduite mais réelle.

Les montants versés grimpent avec l’âge de l’enfant, après une revalorisation de 0,8 % cette année. Les familles toucheront 426,87 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 450,41 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 466,02 euros pour un adolescent de 15 à 18 ans. Près de trois millions de familles, représentant cinq millions d’enfants, sont concernées par ce coup de pouce pour la rentrée 2026.

Aucune démarche n’est à effectuer pour les familles déjà allocataires dont les enfants ont entre 6 et 15 ans : le versement se fait automatiquement dès que les conditions sont réunies, sur la base des informations que la CAF détient déjà sur la composition du foyer et les revenus.

Pour les 16-18 ans, les parents doivent en revanche déclarer que leur enfant reste scolarisé ou en apprentissage. Un certificat de scolarité est également demandé aux familles dont l’enfant entre en CP avant son sixième anniversaire. Les ménages qui ne sont pas encore allocataires devront, eux, déposer une demande auprès de leur CAF ou de leur MSA.