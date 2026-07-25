Le gouvernement mobilise un avion militaire A400M contre les incendies : il devrait arriver à la fin du mois

Le gouvernement va déployer un Airbus A400M, avion de transport militaire, en renfort de la lutte contre les incendies qui ravagent plusieurs régions françaises. L’annonce a été faite par Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, jeudi 23 juillet 2026, sur BFMTV. L’appareil sera mobilisé d’ici à fin juillet pour « venir en appui de l’ensemble des autres moyens ».

Contrairement au Canadair, qui écope l’eau en vol, l’A400M se recharge au sol. Un système spécifique a été mis au point grâce à un travail technique d’adaptation, selon Bregeon. Équipé de ce kit, l’appareil peut larguer l’équivalent de trois Canadair en volume d’eau, ou un produit retardant qui empêche une zone de brûler et permet de circonscrire un feu.

Les ministères de l’Intérieur et des Armées ont signé, le 17 juillet, une convention avec Airbus pour expérimenter cet équipement, qui transforme un appareil de transport stratégique en bombardier d’eau. Des essais réalisés en avril 2025 à Nîmes, par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en partenariat avec Airbus, avaient déjà montré qu’une longue ligne de retardant pouvait ralentir la progression d’un incendie.

Équipé du kit, l’appareil pourra larguer jusqu’à 20 tonnes de retardant en un seul passage, l’équivalent de deux avions Dash de la Sécurité civile. En service depuis 2013, l’A400M sert habituellement à des missions de transport stratégiques et tactiques.

Les militaires ont entamé, le 20 juillet, une phase de préparation technique, d’essais en vol et de qualification des équipages. L’appareil est encore en cours d’équipement et les pilotes en formation, a précisé Bregeon, qui évoque des tests de sécurité en cours, pour l’appareil comme pour les intervenants, avant d’estimer que l’A400M sera en capacité d’intervenir d’ici quelques jours.

Si le calendrier est respecté, les premières missions opérationnelles pourraient intervenir dans la dizaine de jours à venir. L’appareil viendra renforcer le dispositif interministériel Héphaïstos, mobilisé chaque été pour soutenir la Sécurité civile, et s’ajoute également à l’opération Sentinelle.

Plus de 10 000 personnes évacuées près du bassin d’Arcachon

Dans la région touristique du Cap-Ferret, en Gironde, plus de 10 000 personnes ont été évacuées dans la nuit du mercredi au jeudi. L’incendie a déjà parcouru plus de 2 000 hectares, sans faire de victime, selon la préfecture, qui a fait un point de situation à 7 heures.

« Ce feu très violent mobilise encore 500 soldats du feu qui luttent pied à pied pour le contenir. La situation reste défavorable », a indiqué la préfecture.

Depuis janvier 2026, plus de 12 500 départs de feu ont été recensés en France, pour un total de 44 000 hectares brûlés, un bilan déjà supérieur à celui de 2022. En 2022, les incendies avaient parcouru plus de 30 000 hectares dans la forêt des Landes de Gascogne et forcé l’évacuation d’environ 50 000 personnes.