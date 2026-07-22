Oubliez la serviette ou le sac : voici des astuces pour protéger votre téléphone pendant la baignade à la plage

En 2023, le ministère de l’Intérieur a recensé plus de 30 000 vols ou tentatives de vol de téléphones portables sur les plages françaises.

Le scénario se répète chaque été : le baigneur file vers l’eau, laisse son sac sur la serviette, et revient parfois les mains vides. Sept solutions permettent d’éviter ce désagrément pendant les vacances.

Cabanons, casiers et sacoches étanches

Le cabanon de plage, cette petite cabane que l’on croise sur de nombreuses plages françaises, se loue à la journée ou à l’année. Le tarif dépend de la mairie de la commune, et le prix reste le principal frein. Son atout : un volume qui permet de ranger bien plus qu’un téléphone.

Les casiers de plage offrent une alternative moins chère, quelques euros pour plusieurs heures d’utilisation, mais toutes les plages n’en proposent pas.

Reste la solution mobile : la sacoche ou la banane étanche, à garder sur soi même dans l’eau, en vérifiant son étanchéité avant d’y glisser un téléphone. Certains maillots de bain intègrent désormais une poche étanche, vendus autour de 100 euros chez les marques qui proposent ce type d’article. Moins spacieux qu’une sacoche, ils sont aussi moins encombrants.

Des coffres-forts pensés pour la plage

La société Safe Box For Beach commercialise un antivol de plage entre 50 et 70 euros. L’objet s’accroche à un sac étanche de 30 litres ou se fixe à un piquet, et déclenche un bruit strident en cas de tentative de vol.

Deux autres produits misent sur la polyvalence. L’entreprise Free2Go prépare un sac à dos compact de 4 kilos, vendu 179 euros, qui se transforme en socle de parasol ou en table d’appoint, avec une commercialisation prévue en 2027. Paco Soleil propose de son côté un chariot 3-en-1 à 99 euros, équipé d’une batterie solaire, d’un support pour pied de parasol et d’un compartiment isotherme fermé par un cadenas.

12 cachettes pour ne pas y penser

Une bonne cachette doit remplir trois missions : rendre le téléphone discret, le protéger du sable, et le garder accessible. Les vols opportunistes visent d’abord les objets laissés sans surveillance, souvent quand toute la famille est dans l’eau.

Parmi les astuces recensées :

une fausse boîte de crème solaire,

un paquet de lingettes presque vide,

un sac isotherme (celui des goûters, en évitant le contact direct avec les pains de glace),

une pochette étanche portée autour du cou ou à la taille,

un sac à double fond avec compartiments zippés cachés,

une gourde-coffre,

ou encore une pochette anti-sable peu coûteuse.

Mieux vaut aussi répartir téléphone, clés et papiers dans des cachettes séparées plutôt que tout regrouper au même endroit. Reste l’option la plus simple : garder le téléphone sur soi, protégé par une pochette étanche, les smartphones récents supportant bien mieux l’eau qu’auparavant.

À l’inverse, certains réflexes sont à bannir : laisser le téléphone sous une serviette visible, l’enterrer dans le sable (les ports de charge n’y résistent pas), le glisser dans une chaussure ou dans une poche extérieure de sac.

L’autrice, qui signe « Avis de maman », raconte : « Après plusieurs étés passés à jongler entre les baignades, les châteaux de sable de Charlie et les demandes de glaces de Miss CC, j’ai fini par adopter une règle simple : ne jamais laisser un téléphone sans protection ni surveillance. »

Sa solution préférée reste la pochette étanche portée sur soi : « C’est celle qui me permet de profiter de la plage l’esprit tranquille, sans passer mon temps à vérifier que mes affaires sont toujours là. »

Le portefeuille, autre cible des pickpockets

Le téléphone n’est pas le seul objet convoité sur le sable. Le portefeuille attire tout autant les voleurs, à égalité avec les clés, et les vols se répètent chaque été sur des plages comme celles de Biarritz ou de Nice. L’ambiance détendue y joue un rôle : les regards se perdent vers l’horizon ou les vagues, pendant que les effets personnels restent mal rangés, dans un sac entrouvert ou trop loin des serviettes.

Les solutions ressemblent à celles imaginées pour le téléphone. La pochette étanche, portée autour du cou ou à la taille, protège papiers et billets même en cas d’immersion prolongée. Une pochette secrète ou une ceinture porte-billets glissée sous les vêtements complique la tâche des pickpockets les plus expérimentés.

Certaines serviettes de plage sont désormais équipées d’une poche zippée, et des sacs antivol aux fermetures renforcées peuvent s’attacher à un parasol ou à un banc. Quelques plages mettent aussi à disposition des casiers sécurisés ou des consignes.