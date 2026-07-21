Santé : la Haute Autorité de santé recommande la vaccination obligatoire pour les soignants

La Haute Autorité de santé (HAS) recommande l’obligation vaccinale contre la grippe pour tous les professionnels de santé et médico-sociaux en contact avec des populations vulnérables. Une décision qui suscite un soutien syndical inattendu, mais pose une question opérationnelle centrale : comment faire passer le taux de vaccination des soignants de 20% actuellement à un niveau protecteur de 80% ? L’enjeu dépasse le cadre strictement sanitaire pour interroger les conditions de travail, l’organisation des services et la responsabilité collective des établissements.

Une obligation qui impacte directement les équipes médicales

Qui sont les concernés ? Les professionnels en contact avec des populations vulnérables

La recommandation de la HAS cible précisément les professionnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux accueillant des personnes à risque de forme grave. Sont prioritairement visés les personnels travaillant en Ehpad et dans les unités de soins de longue durée (USLD), où la concentration de personnes âgées et immunodéprimées atteint des niveaux critiques. En 2022, les personnes de 65 ans et plus représentaient 58% des hospitalisations liées à la grippe, tandis que les patients immunodéprimés comptaient pour 11% supplémentaires. Les étudiants des filières médicales et paramédicales entrent également dans le périmètre de cette obligation, marquant une volonté d’ancrer la culture vaccinale dès la formation initiale.

Le SNPI soutient, mais demande des facilitations

Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI), qualifie cette mesure de « bonne chose » et de « devoir d’exemplarité ». Pourtant, ce soutien s’accompagne d’une exigence ferme : l’accessibilité vaccinale doit être garantie directement dans les unités de soin. Le syndicat pointe une réalité organisationnelle souvent négligée. Les soignants, pris dans des plannings contraints et des effectifs tendus, ne peuvent pas toujours se déplacer pour accéder à la vaccination. La facilitation logistique devient donc la condition sine qua non du succès de cette obligation. Sans elle, le risque d’un échec comparable à celui de 2006, lorsqu’une première tentative avait été suspendue avant même son application, plane sur le dispositif.

Le défi majeur : passer de 20% à 80% de couverture vaccinale

Pourquoi si peu de soignants vaccinés aujourd’hui ?

Avec seulement 20% des personnels soignants vaccinés contre la grippe actuellement, le fossé à combler paraît vertigineux. Pourtant, contrairement aux idées reçues, cette faible couverture ne résulte pas d’une réticence vaccinale massive au sein des équipes médicales. Thierry Amouroux l’affirme sans détour : les obstacles sont avant tout logistiques. Les soignants manquent de temps, d’accès facilité et d’information ciblée. Beaucoup considèrent que les mesures barrières, lavage de mains fréquent et port du masque, suffisent à prévenir la transmission. Une croyance erronée que le porte-parole du SNPI déconstruit : « Beaucoup de soignants considèrent que, parce qu’ils se lavent les mains plusieurs fois par jour et parce qu’ils portent un masque, ils ne sont pas contaminants. Mais il faut quand même laisser le plus de chances possibles aux personnes vulnérables. »

Problèmes logistiques plutôt que réticence : l’accessibilité clé

L’analyse du SNPI déplace le débat du terrain idéologique vers le terrain opérationnel. Les établissements de santé doivent repenser leur organisation pour intégrer la vaccination comme un acte professionnel accessible pendant le temps de travail. Cela implique des campagnes vaccinales mobiles, des créneaux dédiés et une communication interne renforcée. Comme pour d’autres transformations récentes, la réussite dépendra de la capacité des directions d’établissements à anticiper et accompagner le changement. L’enjeu dépasse la simple conformité réglementaire : il s’agit de construire une culture collective de protection des patients les plus fragiles.

Exemplarité professionnelle : un devoir envers les patients

La citation du SNPI : « Lorsqu’on recommande à nos patients de se faire vacciner, c’est bien que nous le soyons »

Thierry Amouroux résume l’enjeu éthique en une phrase percutante : « Nous devons protéger les plus vulnérables. Lorsqu’on recommande à nos patients de se faire vacciner, c’est bien que nous le soyons. » Cette logique d’exemplarité traverse toute la démarche portée par la HAS. Les professionnels de santé jouent un rôle de modèle et de prescripteur. Leur propre comportement vaccinal influence directement la confiance et l’adhésion des patients. Dans un contexte où la couverture vaccinale des personnes de 65 ans et plus en collectivité atteint déjà 82,7%, le contraste avec les 20% des soignants devient difficilement défendable. L’obligation vaccinale vise à aligner les pratiques professionnelles sur les recommandations diffusées auprès du public.

Lever les fausses certitudes : hygiène et masques ne suffisent pas

La grippe se transmet par voie aérienne, mais aussi par contact indirect. Les gestes barrières réduisent les risques sans les annuler. Les données épidémiologiques montrent que les professionnels de santé, même vigilants, peuvent transmettre le virus à des patients dont les défenses immunitaires sont affaiblies. La saison 2024-2025, particulièrement violente avec 92 000 hospitalisations et environ 17 000 décès, a rappelé l’ampleur du fardeau sanitaire. Protéger les soignants, c’est protéger les patients. Cette double protection justifie, selon la HAS, l’instauration d’une obligation plutôt qu’une simple recommandation renforcée.

Mise en place progressive : concertation avec les établissements

Un déploiement sur deux ans pour laisser le temps

Consciente des défis opérationnels, la HAS préconise un déploiement progressif sur deux ans, renouvelables un an, dans les établissements autres que les Ehpad et USLD. Cette temporalité vise à permettre une concertation avec les directions, les représentants du personnel et les agences régionales de santé. L’échec de 2006, lorsque l’obligation avait été suspendue faute de préparation suffisante, sert de leçon. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a demandé l’engagement immédiat de ses services pour préparer le décret en Conseil d’État nécessaire à l’entrée en vigueur de la mesure. Mais l’urgence politique ne doit pas occulter la nécessité d’un accompagnement sur le terrain.

Accessibilité vaccinale dans les unités : la condition du succès

Le SNPI insiste sur un point non négociable : la vaccination doit être accessible directement dans les services, sans démarche administrative complexe ni déplacement chronophage. Les établissements devront organiser des campagnes internes, former des référents vaccination et intégrer cet acte dans le parcours professionnel annuel. Comme pour d’autres politiques de santé publique, l’acceptabilité sociale dépendra de la simplicité du dispositif. Les directions des ressources humaines et les services de santé au travail devront collaborer étroitement pour transformer cette contrainte réglementaire en opportunité d’amélioration des conditions de travail et de protection collective.

Ce qu’il faut retenir : L’obligation vaccinale contre la grippe pour les soignants ne pourra réussir que si elle s’accompagne d’un effort massif d’accessibilité et d’organisation. Le soutien syndical, rare sur ce type de mesure, montre qu’un consensus professionnel existe, à condition de ne pas faire peser sur les épaules des soignants une charge supplémentaire sans moyens adaptés. Le véritable défi n’est pas médical, il est managérial et humain.