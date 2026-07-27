Des restaurateurs piégés perdent gros en plein service : quelle est cette nouvelle arnaque qui fait des ravages ?

La Police locale de Ripoll et les Mossos d’Esquadra ont arrêté deux hommes jeudi à la mi-journée, le 23 juillet 2026, soupçonnés d’avoir commis plusieurs escroqueries et tentatives d’escroquerie dans des bars et restaurants de la ville. L’alerte donnée par des commerçants a permis de déployer un dispositif policier dans le centre-ville et d’intercepter les suspects alors qu’ils circulaient en véhicule. Les deux hommes doivent comparaître devant la justice ce vendredi 24 juillet.

Leur méthode porte un nom : l’arnaque du change de billets. Les deux hommes, de nationalité roumaine, avaient choisi l’heure du déjeuner, moment de forte affluence où le personnel des établissements est le plus occupé et donc le plus facilement distrait, raconte L’Indépendant.

Une manipulation orchestrée pendant le comptage de la caisse

Le mode opératoire suivait toujours le même schéma. L’un des deux hommes entrait dans un établissement muni d’une liasse de billets de 5 euros, une coupure très recherchée par les commerçants pour faire l’appoint en caisse. Il demandait alors à l’employé de lui changer une somme comprise entre 200 et 300 euros contre des billets de plus grande valeur.

Pendant que le commerçant sortait l’argent et commençait à compter, l’homme profitait du rythme de travail pour perturber son interlocuteur. Il modifiait sa demande à plusieurs reprises, rendait certains billets, en réclamait d’autres, interrompait le comptage. Résultat : il repartait avec plus d’argent en liquide qu’il n’en avait réellement remis.

La manœuvre a fonctionné dans au moins un établissement. Ailleurs, des employés ont détecté la manipulation avant de perdre de l’argent. Pendant que son comparse tentait sa chance au comptoir, l’autre attendait dans la voiture, moteur allumé, prêt à permettre une fuite rapide.

C’est la vigilance des commerçants qui a mis fin au manège. Plusieurs d’entre eux ont immédiatement alerté la Police locale de Ripoll et fourni la description du véhicule et des suspects. Grâce à ces signalements, la Police locale et les Mossos d’Esquadra ont localisé et intercepté le véhicule dans le centre de Ripoll, avant d’interpeller les deux hommes.

Au moment de l’arrestation, chacun portait entre 900 et 1 000 euros en liquide. Les enquêteurs soupçonnent que cet argent pourrait provenir d’autres escroqueries commises précédemment dans des commerces.

Les deux suspects étaient déjà connus des services de police pour des délits similaires, en Catalogne comme ailleurs, et recherchés hors de la région pour des faits comparables.

La Police locale insiste sur l’importance de la collaboration citoyenne dans ce type d’affaires. Elle recommande aux commerçants et restaurateurs de redoubler de précautions aux heures de forte affluence, et surtout d’interrompre toute opération de change de monnaie dès qu’un client tente d’accélérer ou de perturber le comptage.

L’arnaque refait surface dans les Pyrénées catalanes. Même après cette arrestation, d’autres individus pourraient être tentés de reproduire le même procédé dans d’autres établissements de la région.