Pétrole : le Brent retombe sous les 90 dollars

Le pétrole a perdu 14 dollars en cinq jours. Entre le 22 et le 27 juillet 2026, le Brent a chuté de 102 à 88,02 dollars le baril, tandis que le WTI s’établit à 85,19 dollars. Cette baisse de plus de 5 % fait suite à une pause mutuelle des attaques entre les États-Unis et l’Iran dans le Golfe Persique. Derrière ces chiffres se cachent des enjeux humains majeurs : précarité énergétique accrue, emplois menacés, transition énergétique ralentie. Qui profite vraiment de cette accalmie ? Et à quel prix social ?

Au-delà des chiffres : les enjeux humains de la volatilité pétrolière

La volatilité du pétrole n’est pas qu’une affaire de marchés. Elle impacte directement les ménages et les travailleurs. Aux États-Unis, le prix moyen de l’essence atteint 4,11 dollars le gallon le 24 juillet, soit 0,21 dollar de plus qu’un mois auparavant. Pour les familles modestes, cette hausse représente plusieurs centaines de dollars annuels en moins dans le budget.

Une pause diplomatique pour respirer, mais quels impacts pour les salariés du secteur ?

La suspension des frappes, annoncée après que les conseillers du Président Trump ont averti que l’armée manquait de cibles viables et risquait d’épuiser ses stocks d’armes, ouvre un espace diplomatique fragile. Mike Waltz, ambassadeur américain auprès des Nations unies, affirme que la pause permet de « donner de l’espace à la diplomatie ». Mais les 150 000 salariés du secteur pétrolier américain redoutent une nouvelle vague de licenciements si les prix restent durablement bas. Les compagnies, déjà fragilisées par l’oscillation entre 70 et 118 dollars depuis février, réduisent leurs investissements et leurs effectifs.

Les prix élevés du pétrole et leurs conséquences sociales

Avant la baisse, le pic à 102 dollars avait alimenté l’inflation mondiale. Les ménages ont subi une hausse généralisée des coûts : transport, alimentation, chauffage. En France, selon les données de Carbu.com, le litre de sans-plomb 95 dépassait 1,85 euro fin juillet. Les inégalités se creusent : les 20 % les plus pauvres consacrent 15 % de leur revenu à l’énergie, contre 6 % pour les 20 % les plus riches. Hamad Hussain, économiste à Capital Economics, prévient : « L’escalade du conflit a augmenté le risque de prix durablement élevés. »

Transition énergétique : la baisse du pétrole accélère-t-elle ou freine-t-elle ?

Paradoxalement, la chute des cours pourrait ralentir la transition énergétique. Lorsque le pétrole devient bon marché, les incitations à investir dans les énergies renouvelables diminuent. Les entreprises et les États reportent leurs projets solaires ou éoliens, jugés moins rentables face à un baril à 88 dollars.

Quand les prix bas découragent les investissements dans les énergies renouvelables

Entre 2014 et 2016, une précédente chute des prix du pétrole avait entraîné une baisse de 25 % des investissements mondiaux dans les renouvelables. Le scénario pourrait se répéter. Les gouvernements, tentés de réduire les subventions vertes pour soulager leurs budgets, risquent de compromettre les objectifs climatiques. L’Agence internationale de l’énergie estime que maintenir le cap de la neutralité carbone nécessite 4 000 milliards de dollars d’investissements annuels jusqu’en 2030. Chaque baisse prolongée du brut retarde cette dynamique.

Les majors pétrolières face à leurs responsabilités

Les grandes compagnies pétrolières multiplient les engagements RSE, mais leurs actes suivent-ils ? TotalEnergies, Shell ou ExxonMobil affichent des objectifs de neutralité carbone pour 2050. Pourtant, 80 % de leurs investissements restent orientés vers les hydrocarbures. La volatilité actuelle leur offre une excuse pour différer la transition. Un responsable iranien cité par Reuters déclare : « La position de l’Iran reste attaque contre attaque : si les attaques cessent, l’Iran stoppera également ses opérations. » Cette instabilité géopolitique devient un alibi pour maintenir le statu quo énergétique.

Inégalités énergétiques : qui bénéficie vraiment de la baisse ?

La chute du Brent de 14 dollars profite inégalement. Les consommateurs occidentaux espèrent une réduction à la pompe, mais les pays producteurs voient leurs revenus s’effondrer. Le Nigeria, l’Angola ou le Venezuela dépendent à plus de 70 % des exportations pétrolières pour leurs budgets publics.

Consommateurs riches vs pays en développement : une baisse qui ne profite pas à tous

Pour les économies importatrices comme la France ou l’Allemagne, un baril à 88 dollars soulage les finances publiques et réduit l’inflation. Mais pour les pays du Sud, c’est une catastrophe. Le Venezuela, déjà en crise humanitaire, perd 300 millions de dollars de recettes par semaine. Les programmes sociaux, santé et éducation sont sacrifiés. L’écart entre Nord et Sud se creuse : les riches respirent, les pauvres suffoquent. Les projets d’infrastructures énergétiques en Afrique, comme la raffinerie Dangote au Kenya, deviennent moins rentables et risquent d’être abandonnés.

L’impact sur les travailleurs des pays producteurs de pétrole

Au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, des millions d’emplois dépendent du secteur pétrolier. La baisse des prix entraîne licenciements, réduction des salaires et précarisation. En Arabie saoudite, 200 000 postes pourraient être supprimés si les cours restent sous 90 dollars durablement. Les tensions sociales augmentent, alimentant instabilité politique et migrations forcées. Le Détroit d’Hormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, a vu son trafic chuter aux niveaux les plus bas depuis mai 2026, menaçant 50 000 emplois maritimes.