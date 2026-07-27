Aides sociales : avec sa commission d’enquête, Ian Boucard veut rouvrir le débat sur le modèle social français

Le système français des aides sociales s’apprête à faire l’objet d’un examen parlementaire inédit. À la rentrée, Ian Boucard, député Les Républicains du Territoire de Belfort et vice-président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale, installera une commission d’enquête chargée de dresser un état des lieux complet des prestations sociales versées en France. Une initiative qui pourrait relancer l’un des débats les plus sensibles de la vie politique : celui de l’équilibre entre solidarité nationale, valorisation du travail et maîtrise des dépenses publiques.

Depuis plusieurs décennies, le système social français s’est enrichi de nombreuses prestations nationales, départementales, régionales et communales. Allocations familiales, RSA, aides au logement, minima sociaux ou encore dispositifs exceptionnels créés pour répondre à des crises successives : l’ensemble représente aujourd’hui un paysage particulièrement complexe. Selon Ian Boucard, cette accumulation rend difficile toute évaluation globale de son efficacité.

La commission d’enquête aura pour première mission de réaliser un inventaire précis des aides existantes et d’en mesurer le coût réel. Le député estime qu’environ 120 milliards d’euros sont consacrés chaque année aux aides sociales, tout en soulignant qu’aucun document ne permet aujourd’hui d’en avoir une vision consolidée.

Remettre le travail au cœur du débat

Au-delà du recensement, Ian Boucard souhaite répondre à une question qui divise régulièrement responsables politiques, économistes et partenaires sociaux : certaines aides peuvent-elles, dans certaines situations, décourager la reprise d’une activité professionnelle ?

Le député cite notamment des situations dans lesquelles l’écart entre les revenus issus du travail et ceux perçus grâce aux prestations sociales serait particulièrement faible. Pour lui, il ne s’agit pas de remettre en cause le principe même de la solidarité nationale, mais de s’assurer que le travail demeure systématiquement plus rémunérateur que l’inactivité.

Cette réflexion s’inscrit dans une vision plus large de la politique économique. Ian Boucard défend l’idée que la France doit favoriser davantage le retour à l’emploi, alors que de nombreuses entreprises continuent de rencontrer des difficultés de recrutement.

La commission examinera également la fraude aux prestations sociales, l’efficacité des contrôles réalisés par les organismes compétents ainsi que l’organisation générale du système. Le député souhaite aussi disposer de données objectives sur les bénéficiaires des aides afin d’éclairer un débat souvent alimenté par des estimations contradictoires.

Pour Ian Boucard, cette commission d’enquête n’a pas vocation à fragiliser le modèle social français, auquel il affirme rester attaché. Son ambition est plutôt de distinguer les aides indispensables, qui répondent à de véritables situations de précarité ou de handicap, des dispositifs qui se sont empilés au fil des années sans toujours faire l’objet d’une évaluation.

À quelques mois de l’ouverture de la campagne présidentielle, les conclusions attendues d’ici la fin de l’année pourraient nourrir les programmes des différentes formations politiques. Elles offriront surtout, pour la première fois, un panorama détaillé d’un système qui constitue l’un des piliers de l’État social français mais dont le fonctionnement global reste encore largement méconnu.

En choisissant de confier ce travail à une commission d’enquête parlementaire, Ian Boucard fait le pari qu’un diagnostic précis constitue le préalable indispensable à toute réforme. Une démarche qui pourrait replacer les faits et les chiffres au cœur d’un débat souvent dominé par les oppositions idéologiques.