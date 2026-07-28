Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais la CAF et l’Agirc-Arrco peuvent payer une partie de votre déménagement : voici les conditions exactes

Impossible de déposer une demande d’aide à l’installation des personnels de l’État depuis le 21 mai 2026. Le site aip-fonctionpublique.fr, qui centralise ces dossiers, ne permet plus de déposer de demande en raison d’un changement de prestataire chargé de la gestion du dispositif.

Cette aide, versée par le ministère chargé de la Fonction publique, s’adresse aux agents qui viennent d’intégrer la fonction publique de l’État. Elle finance, en plus du déménagement lui-même, le premier mois de loyer ou les frais d’agence, pour un montant compris entre 700 et 1 500 euros selon la situation du bénéficiaire.

Le plafond est atteint si le logement se trouve en zone tendue au sens de la loi Alur, ou si l’agent exerce la majeure partie de ses fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, explique Le Journal du Net. Une condition de ressources s’applique, calculée sur le revenu fiscal de référence du foyer. Aucune date de réouverture n’est annoncée pour l’instant ; elle sera publiée sur ce même site.

Cette coupure tombe en pleine saison chargée : plus de la moitié des déménagements en France ont lieu en juillet et en août, selon les entreprises Dmax et Nextories, spécialisées dans l’organisation de ces opérations. La rentrée universitaire de septembre et les prises de poste de septembre ou octobre expliquent cette concentration. D’autres dispositifs, eux, restent ouverts.

La prime de la CAF pour les familles nombreuses

La Caisse d’allocations familiales et la Mutualité sociale agricole versent une prime de déménagement aux foyers d’au moins trois enfants, nés ou à naître. Depuis le 1er avril 2026, son montant atteint 1 147,58 euros, majoré de 95,63 euros par enfant supplémentaire au-delà du troisième.

Le déménagement doit intervenir entre la fin du troisième mois de grossesse du dernier enfant et son deuxième anniversaire, et le demandeur doit être éligible à l’aide personnalisée au logement ou à l’allocation de logement familiale pour le futur logement.

La demande se fait dans les six mois suivant le déménagement, via un formulaire en ligne, accompagnée de la facture du déménageur ou, en cas de déménagement effectué soi-même, des justificatifs de location de voiture, d’essence ou de péage. Selon la CAF, cette prime n’est pas forfaitaire : elle correspond aux dépenses réellement engagées.

Jusqu’à 3 500 euros pour les retraités du privé

L’Agirc-Arrco, la caisse de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, plafonne son aide à 3 500 euros, dans la limite de 65 % du montant total du déménagement. La somme varie selon la zone géographique de l’ancien logement et celle du futur domicile.

Pour en bénéficier, les retraités doivent contacter directement leur caisse, par courrier, via un formulaire en ligne ou par téléphone au 0820 200 189 (0,09 euro la minute, plus le prix de l’appel), accessible de 8h30 à 18h sans interruption.

D’autres caisses proposent des aides comparables

L’Ircantec, qui concerne les agents non titulaires de la fonction publique, laisse à la charge du retraité 10 % de la facture de déménagement sous conditions de ressources : moins de 15 053 euros de revenus annuels pour une personne seule, 24 008 euros pour un couple, majorés de 5 611 euros par enfant à charge.

Il faut aussi avoir cotisé au moins dix ans et totaliser un minimum de 900 points pour une retraite personnelle.

La CNRACL, qui verse ses aides par le biais de l’action sociale aux agents des collectivités locales, couvre 90 % du déménagement, plafonné à 2 050 euros, sous réserve d’un revenu fiscal inférieur à 13 800 euros pour une personne seule ou 20 700 euros pour un couple. La demande se fait par téléphone, au 05 56 11 40 40.

L’Assurance Retraite, pour les anciens salariés du privé, propose une aide exceptionnelle de 400 euros maximum en cas de déséquilibre financier lié à un déménagement, réservée aux retraités de 55 ans ou plus, classés en GIR 5 ou 6. La demande doit parvenir dans les six mois suivant le déménagement.

500 euros pour les étudiants via Parcoursup

Les lycéens boursiers qui intègrent une formation hors de leur académie de résidence peuvent percevoir une aide à la mobilité de 500 euros. Trois conditions : être boursier de lycée, avoir confirmé au moins un vœu hors de son académie sur Parcoursup, et avoir accepté définitivement une proposition d’admission hors de cette académie.

Les demandes s’ouvrent à partir du 1er juin 2026 sur messervices.etudiant.gouv.fr. Les étudiants boursiers titulaires d’une licence qui changent de région académique pour entrer en master peuvent, eux, prétendre à 1 000 euros.

Le fonds de solidarité logement et la PCH complètent la liste

Le fonds de solidarité pour le logement, propre à chaque département, aide les ménages en difficulté à couvrir le dépôt de garantie, le premier loyer, les frais d’agence, le déménagement ou l’assurance. Les critères d’attribution varient d’un département à l’autre ; il faut s’adresser à la CAF ou aux services du département.

L’prestation de compensation du handicap, versée par le conseil départemental, prend en charge jusqu’à 3 000 euros de frais de déménagement lorsque le nouveau logement répond aux normes d’accessibilité. Le dossier, à adresser à la maison départementale des personnes handicapées, doit détailler le motif du déménagement et inclure devis ou factures prévisionnelles. Cette aide se cumule avec celles du fonds de solidarité logement et des organismes de prestations sociales.

Aucun congé légal n’existe pour déménager. Un salarié ne peut en bénéficier que si sa convention collective, un accord d’entreprise ou un usage le prévoit, selon service-public.fr. Dans la fonction publique, aucun texte ne prévoit expressément cette possibilité, mais l’autorisation d’absence reste d’usage pour les fonctionnaires et les contractuels.