Avions : 153.000 vols par jour, qui profite et qui paie le prix ?

Le 23 juillet 2026, Flightradar24 a enregistré 153.359 vols commerciaux en 24 heures. Un record absolu. Pourtant, derrière ce triomphe industriel se cache une injustice criante : 1% de la population mondiale génère 50% des émissions aériennes, tandis que 80% de l’humanité n’a jamais mis les pieds dans un avion. Pendant que les compagnies célèbrent, les populations côtières se préparent à payer la facture climatique.

Le record de 153.000 vols : une victoire pour qui ?

Ce pic du 23 juillet dépasse de 11,8% le précédent record de juillet 2023 (137.225 vols). Les constructeurs aéronautiques savourent : Airbus prévoit de livrer 870 appareils en 2026, Boeing enregistre des ventes record. L’Association du transport aérien international (IATA) table sur une croissance annuelle de 3,3%, avec un doublement de la demande d’ici 2050. La dernière semaine de juillet concentre traditionnellement les voyages de loisir en hémisphère Nord, expliquant ce sommet. Mais qui voyage vraiment ?

1% de la population génère 50% des émissions aériennes

Les chiffres sont implacables. Une infime minorité accapare l’essentiel du trafic aérien. Selon les données compilées, ce 1% de super-voyageurs multiplie les allers-retours intercontinentaux, souvent pour des raisons professionnelles ou de loisir. Cadres supérieurs, consultants internationaux, ultra-riches : leur empreinte carbone individuelle équivaut à celle de centaines de personnes ordinaires. L’aviation commerciale représente environ 5% du réchauffement climatique global, mais cette responsabilité se concentre chez une élite mondiale.

80% de l’humanité n’a jamais pris l’avion : l’accès inégal au secteur

Pendant que les aéroports saturent, la majorité de l’humanité reste clouée au sol. Pas par choix, mais par contrainte économique. En Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est rurale, en Amérique latine, des milliards d’individus n’ont jamais connu le luxe d’un vol commercial. Ils subiront pourtant de plein fouet les conséquences climatiques de cette industrie : sécheresses, inondations, déplacements forcés. L’aviation incarne une forme brutale d’injustice environnementale, où les bénéficiaires et les victimes ne se confondent jamais.

Les subventions publiques financent la croissance privée

L’expansion du secteur aérien ne repose pas uniquement sur la demande. Elle bénéficie d’un soutien public massif, souvent invisible. Exonérations fiscales, aides d’État, infrastructures financées par le contribuable : l’argent public alimente les profits privés des compagnies aériennes et des constructeurs.

15 milliards d’euros français : argent public pour profits privés

Durant la pandémie de COVID-19, l’État français a débloqué 15 milliards d’euros pour sauver le secteur aéronautique. Air France, Airbus, sous-traitants : tous ont bénéficié de prêts garantis et d’aides directes. Trois ans plus tard, le secteur affiche une santé insolente. Les dividendes coulent, les carnets de commandes débordent. Mais où sont les contreparties environnementales promises ? Les engagements de réduction d’émissions restent lettre morte, tandis que le trafic explose. L’État mobilise des avions militaires pour éteindre des incendies, conséquence directe du réchauffement climatique, tout en subventionnant l’industrie qui l’aggrave.

Exonérations fiscales sur le kérosène : qui devrait vraiment payer ?

La France ne taxe pas le kérosène et réduit la TVA du secteur aéroportuaire. L’Union européenne applique une exonération fiscale généralisée sur les vols intra-européens. Ces avantages représentent des milliards d’euros annuels. Pendant ce temps, l’automobiliste ordinaire paie plein tarif à la pompe, le voyageur ferroviaire supporte une TVA à 10%, et les transports publics locaux peinent à boucler leurs budgets. Cette distorsion fiscale encourage artificiellement le transport le plus polluant, au détriment des alternatives durables.

L’impact climatique retombe sur les plus vulnérables

La concentration de CO2 dans l’atmosphère a atteint 429 ppm en 2026, soit 50% de plus qu’avant l’ère industrielle. Le niveau le plus élevé depuis trois millions d’années. L’aviation commerciale y contribue directement, avec des émissions qui ne cessent de croître. Mais les conséquences ne frappent pas uniformément.

Les petits États insulaires : victimes des vacances de luxe des riches

Maldives, Seychelles, Polynésie : ces destinations paradisiaques attirent les touristes fortunés par millions. Ironie cruelle, le boom du tourisme de masse précipite leur disparition. Les émissions générées par les vols long-courriers contribuent à la montée des océans qui menace d’engloutir ces territoires. Les populations locales, qui n’ont pas choisi cette trajectoire, doivent déjà planifier leur exil. Tuvalu, Kiribati négocient des accords de migration climatique avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le tourisme de luxe détruit littéralement ses propres destinations.

Montée des océans à +3-4°C : qui sera déplacé ?

Si la trajectoire actuelle se poursuit, la température mondiale atteindra +3 à +4°C d’ici la fin du siècle. À ce niveau, les océans monteront de 15 à 20 mètres. Bangladesh, delta du Nil, côtes vietnamiennes, Floride, Pays-Bas : des centaines de millions de personnes devront migrer. Les plus pauvres, ceux qui n’ont jamais volé, paieront le prix fort. Pendant que les élites continueront de voyager en avion privé, réfugiés climatiques et migrants environnementaux s’entasseront aux frontières. L’injustice climatique atteindra son paroxysme.

La responsabilité sociétale des entreprises aériennes : un mirage

Airbus et Boeing communiquent abondamment sur leurs engagements environnementaux. Avions plus efficaces, carburants alternatifs, compensations carbone : les promesses abondent. Pourtant, les deux constructeurs tablent sur une croissance de 4% par an jusqu’en 2045. Airbus anticipe 10 milliards de passagers annuels d’ici 2045, soit plus du double du trafic actuel. Cette contradiction révèle l’imposture de la RSE dans le secteur aérien.

Airbus et Boeing : croissance record, engagement climatique zéro

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) le reconnaît sans ambiguïté : « Il est peu probable que des objectifs climatiques ambitieux puissent être atteints dans ce secteur sans gérer les niveaux de demande. » Autrement dit, tant que le trafic explose, aucune innovation technologique ne compensera l’augmentation des émissions. Les avions plus économes consomment 15 à 20% de moins que leurs prédécesseurs. Mais si le nombre de vols augmente de 4% par an, le bilan carbone global empire. Les constructeurs le savent, mais préfèrent maximiser leurs profits à court terme.

Vers une transition juste : quel modèle alternatif ?

« On est vraiment en train de cramer la planète », résumait le journaliste Alex Taylor. Face à cette urgence, plusieurs pistes émergent. Taxer le kérosène, supprimer les lignes intérieures en concurrence avec le train, rationner les vols fréquents, interdire les jets privés : ces mesures existent déjà dans certains pays. La Suède applique une taxe carbone sur les billets d’avion depuis 2018. La France a interdit quelques liaisons aériennes domestiques en 2022, avant de reculer sous la pression du lobbying. Mais aucune politique ne s’attaque au cœur du problème : la croissance illimitée du trafic.

Une transition juste impliquerait de redistribuer l’accès au transport, plutôt que de le concentrer davantage. Développer massivement le ferroviaire international, investir dans les trains de nuit, subventionner les alternatives bas-carbone. Surtout, remettre en question le modèle économique de la mondialisation qui impose des déplacements incessants. Réunions en visioconférence, relocalisation de la production, tourisme de proximité : autant de leviers ignorés par les décideurs actuels. Le record de 153.359 vols en une journée ne célèbre pas une prouesse technique. Il signe l’échec collectif à construire un avenir viable. Et tant que 1% continuera d’imposer son mode de vie au reste de l’humanité, aucun progrès réel ne sera possible.