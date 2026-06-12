Alors que la précarité alimentaire continue de toucher des millions de personnes en France, près de 50 députés souhaitent modifier les règles des collectes alimentaires organisées dans les supermarchés. Leur objectif : faire en sorte que les marges commerciales réalisées sur les produits achetés par les consommateurs pour être donnés à des associations soient intégralement reversées à ces dernières.

Collectes alimentaires : les associations au cœur du débat sur les marges des supermarchés

Le 11 juin 2026, plusieurs députés issus de différents groupes politiques ont annoncé leur intention de déposer une proposition de loi concernant les collectes alimentaires. Le texte vise à obliger les enseignes de la grande distribution à reverser aux associations les marges réalisées sur les produits achetés par les clients dans le cadre d’opérations de solidarité, selon franceinfo. Cette initiative intervient dans un contexte où les besoins d’aide alimentaire restent élevés malgré le ralentissement de l’inflation.

Chaque année, les collectes alimentaires organisées dans les supermarchés permettent de recueillir des milliers de tonnes de produits destinés aux personnes en difficulté. Le principe est simple : les consommateurs achètent des denrées dans le magasin puis les remettent à des bénévoles présents à la sortie.

Pour les parlementaires à l’origine du texte, cette générosité ne devrait pas générer de profit commercial. La proposition de loi vise à supprimer les marges perçues par les distributeurs sur ces achats solidaires et à les transférer directement aux associations bénéficiaires. Les auteurs du texte estiment qu’il existe une incohérence entre l’objectif caritatif de ces opérations et le fait que les enseignes puissent en tirer un bénéfice commercial. Le débat intervient alors que les associations alertent régulièrement sur la hausse du nombre de ménages ayant recours à l’aide alimentaire.

Le phénomène reste massif. Selon des données rappelées dans plusieurs travaux publics récents, entre 2 et 4 millions de personnes avaient recours à l’aide alimentaire en France au début de la décennie. Depuis, les associations constatent une pression toujours importante sur leurs dispositifs d’accompagnement.

Collectes alimentaires et associations : des enjeux financiers significatifs

L’enjeu financier n’est pas anodin. Les promoteurs du texte estiment que le reversement des marges pourrait générer plusieurs millions d’euros supplémentaires pour les associations d’aide alimentaire. Le réseau des Banques Alimentaires rappelle que sa collecte nationale constitue une ressource essentielle. D’après l’association, cette opération représente environ 10% des denrées distribuées chaque année. En 2025, près de 9.000 points de collecte ont été mobilisés dans toute la France et 128.600 bénévoles ont participé à l’opération.

Les Banques Alimentaires indiquent également que les produits recueillis lors de la collecte nationale représentent l’équivalent d’environ 20 millions de repas. Le réseau travaille avec plus de 6.000 associations et centres communaux d’action sociale. Dans ce contexte, toute ressource financière supplémentaire est susceptible de renforcer les capacités logistiques des associations. Les sommes récupérées pourraient notamment servir au transport, au stockage ou à l’achat de produits complémentaires destinés aux bénéficiaires.

Supermarchés et marges : l’exemple déjà appliqué par certaines enseignes

Les députés favorables à la réforme mettent en avant plusieurs exemples existants. Le plus souvent cité est celui de Biocoop. L’enseigne reverse depuis plusieurs années les marges réalisées lors des collectes alimentaires. D’après les chiffres avancés dans les débats publics, ce mécanisme représenterait plus de 250.000 euros par an pour les associations partenaires. Les défenseurs de la proposition considèrent que cette expérience démontre la faisabilité du dispositif.

Le sujet s’inscrit également dans un débat plus large sur la transparence des marges dans la chaîne alimentaire. Une commission d’enquête du Sénat a récemment consacré six mois de travaux à cette question. Elle a procédé à 189 auditions avant de publier ses conclusions en mai 2026 et de formuler 24 recommandations.

Par ailleurs, 37 associations, parmi lesquelles plusieurs grandes organisations de lutte contre la pauvreté, ont récemment appelé les pouvoirs publics à agir davantage sur les mécanismes de formation des prix et sur le partage de la valeur dans le secteur alimentaire. Un rapport sénatorial publié en 2026 montre également que certaines coopératives de distribution ont déjà choisi de redistribuer aux associations les marges réalisées sur les produits issus des collectes alimentaires, estimant qu’il ne fallait pas « profiter de la générosité des consommateurs ».

Collectes alimentaires : une proposition qui ouvre un débat plus large sur la solidarité

Si le principe séduit de nombreux élus, le texte devra encore franchir plusieurs étapes parlementaires avant une éventuelle adoption. Son examen en commission puis dans l’hémicycle permettra notamment d’évaluer ses conséquences pour les distributeurs et pour les associations.

La question dépasse en réalité le seul cadre des collectes alimentaires. Elle interroge la place de la grande distribution dans les actions de solidarité, mais aussi les moyens dont disposent les associations pour faire face à une demande qui demeure élevée.

Dans un contexte où la précarité alimentaire reste une préoccupation majeure pour de nombreux acteurs sociaux, le débat pourrait ainsi devenir l’un des symboles des discussions plus larges sur le partage de la valeur et le financement de l’aide aux plus vulnérables.