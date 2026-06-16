Si le numéro qui vous appelle commence par ces 4 chiffres, raccrochez : les opérateurs confirment que c’est du démarchage abusif

Le démarchage téléphonique, qui consiste à appeler des consommateurs pour leur proposer des produits ou des services, fait souvent débat. Certains appels ouvrent des opportunités, mais beaucoup sont vécus comme une nuisance qui s’invite dans le quotidien et dans la vie privée sans prévenir.

Des règles plus strictes pour mieux protéger les consommateurs

Depuis le 1er mars 2023, le démarchage téléphonique en France obéit à des règles renforcées, issues de la loi du 24 juillet 2020. Le gouvernement et le législateur ont fixé des normes pour limiter les dérangements liés à cette pratique. Parmi les nouvelles restrictions :

les démarcheurs ne peuvent pas contacter les personnes inscrites sur la liste Bloctel,

ni appeler en dehors des horaires autorisés (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures du lundi au vendredi),

ni masquer leur numéro.

Les numéros commençant par 06 ou 07 sont désormais exclus du démarchage, et les appelants ne peuvent pas solliciter un même consommateur plus de quatre fois par mois pour la même offre. Le non-respect de ces règles expose les démarcheurs à des sanctions financières qui peuvent atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers d’euros.

Rénovation énergétique : un secteur à part

Le secteur de la rénovation énergétique fait l’objet d’une surveillance particulière. Depuis juillet 2025, le démarchage par téléphone y est totalement interdit. Les centres d’appels et les entreprises de la rénovation énergétique doivent donc s’abstenir de contacter les consommateurs par téléphone pour proposer leurs offres.

Repérer et bloquer les numéros indésirables

Pour aider les consommateurs à éviter les appels intempestifs, le gouvernement a mis en place des indicatifs téléphoniques spécifiques que les centres d’appels doivent utiliser. D’après Presse Citron, les numéros débutant par 0162, 0163, 0270, 0377, et d’autres selon les régions, peuvent être repérés et bloqués par les utilisateurs. Des outils comme applications comme Saracroche sont aussi recommandés pour filtrer les appels non sollicités.

Où ça coince : limites et efficacité des mesures

Malgré ces règles, des dispositifs comme le service Bloctel ne font pas l’unanimité quant à leur efficacité. La difficulté à distinguer un appel frauduleux d’un appel légitime reste un frein pour de nombreux consommateurs, en particulier avec les appels silencieux.

Les consommateurs ont donc intérêt à combiner les réflexes et les outils pour se protéger : inscription sur Bloctel, signalement des abus via « SignalConso » et « J’alerte l’Arcep« , ou encore le numéro de signalement 33700. Autant de moyens pratiques pour protéger ses informations personnelles et retrouver un peu de tranquillité.