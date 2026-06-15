Un sans-papiers gagne 500 000 € à la loterie en Italie, mais son gain est inaccessible

Imagbe Ehizomwengie, un Nigérian de 36 ans installé en Italie, a quitté son pays il y a plus de dix ans. Il a gagné 500 000 € à la loterie, mais le tournant de son histoire n’est pas ce gain : c’est l’obtention d’un titre de séjour. Son parcours, raconté par The Guardian, met en évidence la complexité des trajectoires migratoires et ce que beaucoup recherchent avant tout : de la stabilité et un sentiment d’appartenance.

Des embûches sur la route

Imagbe est arrivé en Italie en 2016, après avoir été séquestré pendant deux ans en Libye. Ce passage l’a durablement marqué, et ses difficultés ont continué une fois sur place. Sans papiers, il s’est heurté aux barrières administratives et financières qui l’empêchaient de vivre normalement, soulignant l’importance des droits sociaux. À Turin, il vendait des mouchoirs dans la rue et mendiait parfois devant un supermarché, vivant de ces maigres recettes.

Son principal obstacle : l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire, ce qui le privait à la fois d’autonomie financière et d’un titre de séjour. Ce cercle administratif le laissait « piégé ».

Un coup de chance et des complications

Un jour, avec 5 € réunis grâce à la vente de rue, il achète un ticket à gratter et décroche un gain inattendu de 500 000 €. Son statut de sans-papiers le rattrape aussitôt : sans compte bancaire, il ne peut pas toucher l’argent. Il confie alors le transfert à un ami, qui ne joue pas le jeu jusqu’au bout : la moitié seulement, soit 250 000 €, parvient à un cousin. Cette somme suffit à acheter un magasin, Mama Africa, spécialisé dans les produits africains, à Falconara.

Reprendre une vie normale

Ce commerce change la donne pour sa régularisation. Il lui permet de déposer un dossier de titre de séjour, qu’il finit par obtenir. « Recevoir ce permis représente plus pour moi que d’avoir gagné à la loterie », confie-t-il, ému. Sa vraie victoire, dit-il, c’est de pouvoir travailler légalement et se projeter en Italie.

Malgré les obstacles et les revirements, sa détermination et résilience face aux difficultés force le respect. « Je veux travailler et j’ai l’intention de garder les pieds fermement sur terre », résume-t-il.

Andrea Palazzeschi, qui a suivi le dossier, précise qu’Imagbe a obtenu son permis non pas grâce à son gain, mais parce qu’il a « prouvé être un bon candidat ». Une façon de rappeler que, dans un parcours migratoire, le comportement et les efforts personnels comptent autant que l’argent.