La compagnie nationale française franchit le cap. Depuis le 18 juin 2026, Air France rend payant le bagage cabine pour les passagers détenteurs de billets Economy au tarif « Basic ». Une rupture avec quarante années de pratiques qui aligne la compagnie tricolore sur ses concurrentes low cost et redistribue les cartes du transport aérien français.

Air France maintient toutefois la gratuité d’un petit sac personnel de 40 x 30 x 15 cm maximum. Les bagages destinés aux compartiments supérieurs nécessitent désormais un supplément pour les billets Economy Basic, une mesure déployée progressivement sur le réseau moyen-courrier avec des tarifs variables selon les destinations.

Air France facture désormais le bagage cabine : la compagnie nationale adopte le modèle low cost

La direction d’Air France assume pleinement cette révolution tarifaire, qu’elle présente comme une « adaptation aux usages réels ». L’entreprise distingue désormais les voyageurs ultra-sensibles au prix du billet de ceux disposés à payer des services supplémentaires. Seul le tarif Basic en classe Economy subit cette modification, les cabines Premium, Business et La Première conservant leurs privilèges historiques.

L’option bagage cabine peut s’acquérir lors de l’achat du billet ou jusqu’à quatre heures avant le départ, via « Mes réservations » ou directement à l’aéroport. Le bagage supplémentaire autorise des dimensions de 55 x 35 x 25 cm et ne peut excéder, combiné au petit sac, 12 kg au total.

Flying Blue : un parapluie pour les voyageurs fidèles

Le programme de fidélité Flying Blue atténue l’impact de ces nouvelles règles. Les membres Gold et supérieurs conservent la gratuité du bagage cabine, même avec un billet Basic. Les membres Silver et Explorer peuvent utiliser leurs miles pour acquérir l’option, transformant une contrainte financière en levier de fidélisation.

Air France justifie ce système par une approche « plus personnalisée » et une optimisation de l’espace cabine. Sur les vols complets, certains bagages sont régulièrement transférés gratuitement en soute, créant des dysfonctionnements que la compagnie entend réduire par cette tarification différenciée.

Les associations de consommateurs dénoncent une transparence dégradée

Les premières réactions des défenseurs des consommateurs pointent les risques d’une facturation moins lisible. Elles craignent que le prix d’appel attractif masque une hausse sensible du coût final dès l’ajout d’un bagage cabine. Capital évoque un « recul des droits des voyageurs » et une généralisation des pratiques low cost.

Actuellement testée sur des lignes spécifiques comme Paris-Helsinki, Paris-Dublin ou Paris-Tunis, cette politique pourrait s’étendre à l’ensemble du réseau court et moyen-courrier. L’histoire récente montre une progression similaire : Wizz Air avait expérimenté le bagage cabine payant dès 2012 sur Londres-Katowice avant de généraliser la mesure en 2018.

33 milliards de dollars : l’eldorado économique des suppléments bagages

L’enjeu financier explique l’engouement des compagnies pour ce modèle. Selon une étude du cabinet IdeaWorksCompany publiée en 2024, les suppléments liés aux bagages ont généré 33 milliards de dollars de revenus additionnels en 2023 pour l’ensemble du secteur aérien mondial. Un gisement de profits qui attise l’appétit des compagnies traditionnelles.

Les tarifs oscillent généralement entre 25 et 60 euros selon la compagnie et la destination. EasyJet a adopté cette facturation en février 2021, suivie par Transavia en avril 2024. Air France rejoint ainsi Lufthansa et KLM, qui ont récemment instauré leurs propres tarifs « Economy Basic » ou « Economy MINI ».

Voyageurs occasionnels : les grands perdants de la révolution tarifaire

L’adaptation s’annonce moins problématique pour les passagers réguliers que pour les voyageurs occasionnels ou les familles. Les comparateurs de vols et sites spécialisés recommandent désormais une vigilance particulière aux dimensions et au poids des bagages lors de la réservation. L’objectif : éviter les mauvaises surprises à l’aéroport et budgétiser précisément le coût total du voyage, comme l’explique notre analyse des transformations du secteur des transports.

Air France accompagne sa nouvelle politique d’un effort de communication sur les dimensions autorisées et les modalités d’achat de l’option. Néanmoins, la complexité croissante des grilles tarifaires impose aux voyageurs une vigilance accrue, transformant l’achat d’un billet d’avion en véritable parcours du combattant commercial.

Le secteur aérien français à l’heure de la mutation économique

L’évolution tarifaire d’Air France s’inscrit dans une transformation plus large du secteur aérien européen. Les analystes y voient un moyen de rapprocher la grille tarifaire des compagnies traditionnelles de celle des low cost sur le court et moyen-courrier, sans sacrifier les services premium sur les long-courriers. Une stratégie qui reflète les défis économiques actuels du transport aérien, sujet que nous avons déjà abordé dans notre analyse des mutations professionnelles contemporaines.

L’impact concurrentiel reste à mesurer, particulièrement face aux compagnies maintenant encore la gratuité du bagage cabine. La réaction des voyageurs français déterminera l’extension de cette politique à l’ensemble du réseau Air France et l’adoption potentielle de mesures similaires par d’autres compagnies européennes.