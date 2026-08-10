Google Wallet permet maintenant d’envoyer de l’argent à vos enfants : ils paient sans contact sans avoir de compte bancaire

Google Wallet transforme le smartphone de vos enfants en porte-monnaie sans contact. Limites, suivi en temps réel, blocage instantané : la gestion de l’argent de poche change de visage. Disponible aux États-Unis, la France attend son tour.

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Anthony Jacquot
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Google Wallet permet maintenant d'envoyer de l'argent à vos enfants : ils paient sans contact sans avoir de compte bancaire
Google Wallet permet maintenant d’envoyer de l’argent à vos enfants : ils paient sans contact sans avoir de compte bancaire © Social Mag
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Google a annoncé le 6 août que son application Google Wallet permettra aux parents de créer un solde sécurisé pour leurs enfants de moins de 18 ans, rapporte Phonandroid. Ce solde leur donne accès au paiement sans contact via Google Pay, directement depuis un smartphone Android ou une montre Wear OS compatible NFC. La mise à jour est déployée aux États-Unis ; son arrivée en France n’est pas connue.

Dans les magasins équipés, les jeunes peuvent régler leurs achats d’un geste, sans carte physique ni compte bancaire classique. Google décrit cette fonctionnalité comme un moyen de gérer de l’argent sans nécessiter de compte bancaire physique.

Les parents gardent la main via Family Link

Toute la gestion passe par l’application Family Link. Pour l’instant, seuls les transferts manuels sont possibles : un parent doit lui-même créditer le solde de son enfant. Une option de virements automatiques et programmés doit arriver, sans date précisée.

Les parents peuvent fixer des limites de dépenses quotidiennes, suivre les transactions en temps réel et bloquer ou débloquer le solde instantanément en cas d’urgence, par exemple si l’appareil de l’enfant est perdu. Un mode de suspension des dépenses peut aussi être activé à tout moment. L’ajout de cartes de paiement reste soumis à leur autorisation, et ils reçoivent une notification par courriel à chaque transaction.

L’enfant n’est pas laissé dans le noir. Il peut consulter à tout moment son solde, son historique d’achats et sa limite quotidienne. Il reçoit également une alerte lorsque ses parents ajoutent de l’argent, modifient une limite, verrouillent le solde, le suppriment ou changent le code PIN.

Le paiement reste toutefois cantonné au sans-contact en magasin. Impossible pour l’instant de payer en ligne ou de retirer des espèces à un distributeur automatique.

Google justifie cette nouveauté par la raréfaction des espèces, qui complique la remise d’argent de poche par les parents, et par l’équipement de plus en plus précoce des enfants en smartphones. L’entreprise cite en exemple les paiements sans contact permis « grâce à leurs appareils Android ou Wear OS compatibles NFC », et précise que les familles peuvent également définir des limites de dépenses et suivre les transactions en temps réel.

Cette fonction complète une annonce de 2025, qui autorisait déjà les parents et tuteurs de certains pays à laisser leurs enfants utiliser des moyens de paiement numériques sous supervision, ainsi qu’à stocker dans Google Wallet des billets d’événements, des cartes de bibliothèque ou des cartes-cadeaux.

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