Cartes de fidélité oubliées : 30 millions d’euros perdus chaque été

Voilà un chiffre qui devrait faire réfléchir les vacanciers pressés de quitter leur routine : 30 millions d’euros. C’est la somme que les foyers français laisseraient chaque été aux caisses des supermarchés, faute d’avoir présenté leur carte de fidélité. Une estimation avancée par Eagle Eye, spécialiste des solutions de fidélisation client, qui repose sur un calcul simple mais édifiant. Chaque foyer perdrait en moyenne 8 euros de remises pendant les vacances d’été, sur un panier moyen de 270 euros de courses alimentaires.

Le raisonnement tient la route. Les programmes de fidélité des grandes enseignes françaises (Carrefour, Intermarché, Système U) affichent des taux de remise de 2 % à 3 % en moyenne, parfois jusqu’à 5 % sur certains produits. Mais ces avantages ne s’appliquent qu’à condition de présenter la fameuse carte. Or, en vacances, on pense au maillot de bain, à la crème solaire, rarement à ce rectangle de plastique resté dans le portefeuille à la maison. Résultat : environ 25 % à 30 % des détenteurs de cartes de fidélité ne profitent pas de leurs avantages pendant l’été, selon les données d’Eagle Eye.

Le paradoxe du consommateur averti en vacances

Ce qui frappe dans cette histoire, c’est le contraste entre le comportement habituel des Français et leur attitude estivale. Chez eux, ils comparent les prix, traquent les promotions, cumulent les points fidélité avec une rigueur de comptable. Mais dès qu’ils franchissent les frontières de leur département, cette discipline s’évapore. Pourquoi ? Parce que le cerveau en mode vacances fonctionne autrement : on relâche la vigilance, on accepte des prix plus élevés (les zones touristiques ne s’en privent pas), et on oublie les réflexes du quotidien.

Le problème, c’est que cette insouciance a un coût réel. Dans un contexte où le pouvoir d’achat reste une préoccupation centrale pour la majorité des ménages, laisser 8 euros sur la table n’est pas anodin. Surtout quand on sait que ces 8 euros représentent environ 3 % d’un budget courses de vacances, soit l’équivalent de deux ou trois produits de base. Autrement dit, on paie plein pot des articles qu’on aurait pu obtenir avec une réduction, simplement parce qu’on a oublié un morceau de plastique.

La dématérialisation comme solution évidente

Eagle Eye propose une parade qui relève du bon sens : dématérialiser ses cartes de fidélité dans son smartphone, via Apple Wallet, Google Wallet ou des applications dédiées. L’idée n’est pas nouvelle, mais elle peine encore à s’imposer massivement. Pourquoi ? Parce que beaucoup de consommateurs ne savent pas que c’est possible, ou trouvent la manipulation trop complexe. Les enseignes elles-mêmes n’ont pas toujours intérêt à simplifier l’accès aux avantages fidélité, puisque chaque euro non réclamé reste dans leur caisse.

Benjamin Jegou, d’Eagle Eye, rappelle une évidence souvent négligée : « En vacances, vous changez de région, pas d’enseigne. Votre carte de supermarché habituel continue de cumuler des points dans tous les points de vente du réseau, même à 500 km de chez vous. » Le message est clair : la carte fonctionne partout, encore faut-il y penser. Certaines enseignes permettent même de retrouver son compte fidélité en magasin à partir d’un numéro de téléphone. Mais là encore, peu de clients le savent.

Un système qui profite surtout aux enseignes

Reste que ce système de fidélisation, présenté comme un avantage pour le consommateur, profite d’abord aux enseignes. Les cartes de fidélité permettent de collecter des données précieuses sur les habitudes d’achat, de cibler les promotions, de fidéliser la clientèle. En contrepartie, les remises consenties restent modestes, et surtout conditionnées à un comportement actif du client. Si celui-ci oublie sa carte, l’enseigne empoche la différence sans rien perdre en fidélité.

Les 30 millions d’euros perdus chaque été par les consommateurs sont autant de millions gagnés par les distributeurs. On pourrait presque parler d’un impôt sur l’oubli, une taxe invisible mais bien réelle qui pèse sur les vacanciers distraits. Dans un monde où la technologie permet de tout suivre en temps réel, il serait techniquement simple d’activer automatiquement les avantages fidélité dès qu’un client identifié passe en caisse. Mais cette générosité-là n’est pas à l’ordre du jour.

Le coût réel de l’insouciance estivale

Au fond, cette affaire de cartes oubliées révèle un paradoxe plus large : les Français sont de plus en plus attentifs à leur budget, mais continuent de laisser filer des économies faciles par manque d’organisation ou de réflexe. Les 30 millions d’euros perdus chaque été ne représentent qu’une fraction du pouvoir d’achat gaspillé par négligence, mauvaise information ou complexité des dispositifs d’aide.

La solution existe, elle est simple, gratuite, et ne demande que quelques minutes de préparation avant le départ. Mais combien de foyers prendront vraiment le temps de dématérialiser leurs cartes avant de partir en vacances ? Probablement pas assez pour que les 30 millions d’euros restent dans les poches des consommateurs. Et les enseignes, elles, ne s’en plaindront pas.