Un tournant administratif et budgétaire pour les ménages français

Le 1er juillet 2026 marque l’entrée en vigueur d’une série de mesures qui modifient en profondeur le quotidien des Français. Entre avancées sociales et alourdissement de la fiscalité indirecte, la date illustre les tensions qui traversent l’action publique : accompagner les familles tout en préservant les finances de l’État dans un contexte géopolitique tendu. Congé de naissance, hausse des prix de l’énergie, nouvelles taxes douanières et réformes administratives dessinent un paysage complexe où chaque citoyen devra ajuster ses habitudes.

Les changements touchent des domaines variés, de la parentalité à l’énergie, en passant par la consommation en ligne et les professions réglementées. Décryptage des principales nouveautés qui entrent en application en ce début de second semestre.

Le congé de naissance, une révolution pour les jeunes parents

À compter du 1er juillet, les parents d’un enfant né à partir du 1er janvier 2026 peuvent bénéficier du congé supplémentaire de naissance, dispositif phare de la politique familiale du gouvernement. Chaque parent dispose désormais de la possibilité de prendre un ou deux mois de congé supplémentaire, au-delà des congés maternité (16 semaines) et paternité (28 jours). Le congé peut être pris simultanément ou en alternance, dans les neuf mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant dans le foyer en cas d’adoption.

L’indemnisation s’établit à 70 % du salaire net le premier mois, puis 60 % le second, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale fixé à 220 euros par jour en 2026. Pour en bénéficier, les parents doivent informer leur employeur au moins un mois avant la date de début de congé souhaitée. Selon les estimations du ministère du Travail, environ 400 000 familles pourraient être concernées chaque année par le dispositif, qui vise à favoriser l’égalité parentale et à soutenir les premiers mois de vie de l’enfant.

Pour les salariés à temps plein percevant un salaire médian, le premier mois de congé représente une indemnité journalière d’environ 85 euros, soit 2 550 euros mensuels. Le second mois tombe à 73 euros par jour, soit 2 190 euros. Un effort budgétaire significatif pour l’État, estimé à 1,2 milliard d’euros par an à partir de 2027, selon les projections de la Cour des comptes.

Le prix du gaz repart à la hausse sous l’effet des tensions géopolitiques

Le conflit au Moyen-Orient et les perturbations dans le détroit d’Ormuz continuent de peser sur les marchés de l’énergie. Depuis mercredi 1er juillet, le prix repère de vente de gaz augmente de 7,4 % pour les quelque 6 millions de ménages français dont l’offre est indexée sur ce tarif, soit environ 60 % des abonnés résidentiels. Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le prix repère passe de 152,86 euros par mégawattheure (MWh) TTC en juin à 164,21 euros/MWh TTC en juillet.

Concrètement, la hausse représente un surcoût moyen de 2,70 euros TTC sur la facture mensuelle d’un ménage utilisant le gaz pour le chauffage et l’eau chaude. Pour la cuisson seule, le prix grimpe à 0,16054 euro le kWh TTC, en hausse de 8,9 %. Pour le chauffage, il atteint 0,12766 euro par kWh TTC, soit une progression de 8,29 %. Les augmentations interviennent alors que l’inflation énergétique avait marqué une pause au premier trimestre 2026, avec des prix en légère baisse par rapport au pic de l’hiver 2025.

Les ménages les plus modestes, souvent équipés d’installations au gaz anciennes et peu performantes, seront les premiers touchés. Les associations de consommateurs appellent à renforcer les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique pour limiter l’impact de ces hausses récurrentes sur le pouvoir d’achat.

Une taxe européenne de 3 euros par article sur les petits colis

Les achats en ligne en provenance de pays hors Union européenne deviennent plus coûteux. À partir du 1er juillet, une taxe de 3 euros par article s’applique à tous les colis dont la valeur est inférieure à 150 euros entrant sur le territoire européen. La mesure, décidée par les ministres des Finances de l’UE, vise à rééquilibrer la concurrence entre les plateformes de commerce électronique asiatiques, notamment chinoises, et les acteurs européens.

Jusqu’à présent, ces colis bénéficiaient d’une exemption de droits de douane, ce qui permettait à des géants comme Shein, Temu ou AliExpress de proposer des prix défiant toute concurrence. Désormais, si un consommateur commande un tee-shirt, une paire d’écouteurs et un bijou dans un même colis, il devra s’acquitter de 9 euros de taxe (trois articles de catégories douanières distinctes). En revanche, trois tee-shirts identiques ne sont taxés qu’une seule fois à 3 euros.

La France avait instauré en février 2026 une taxe de 2 euros par colis, mais le gouvernement a décidé, le 30 juin, de la suspendre pour éviter un double prélèvement. Selon les données de la Direction générale des douanes, environ 350 millions de petits colis entrent chaque année en France en provenance de pays tiers, un volume qui a triplé depuis 2020. La nouvelle fiscalité pourrait générer plus de 1 milliard d’euros de recettes annuelles pour le budget européen.

Des réformes qui touchent les professions réglementées et les étudiants étrangers

Le 1er juillet signe également la disparition des appellations « huissier de justice » et « commissaire-priseur judiciaire », remplacées par la dénomination unique de « commissaire de justice ». Conformément au processus d’unification engagé par la loi Macron de 2015, les 3 800 professionnels concernés exercent désormais sous un seul et même titre. « Constater un cyberharcèlement, sécuriser une preuve avant travaux, récupérer un impayé, faire appliquer une décision de justice, gérer une occupation illicite ou organiser une vente judiciaire : derrière ces situations très concrètes, un même professionnel intervient désormais sous un nom unique », précise la Chambre nationale des Commissaires de justice.

Autre changement majeur : les étudiants étrangers non européens non boursiers perdent leur éligibilité à l’aide personnalisée au logement (APL). La mesure, prévue par la loi de finances 2026 et validée par le Conseil constitutionnel en février, concerne environ 3 % des 3 millions d’étudiants en France. Les étudiants boursiers, quelle que soit leur nationalité, ainsi que ceux originaires de l’Union européenne, conservent en revanche l’aide. Les étudiants en apprentissage ou exerçant une activité professionnelle d’au moins une heure par semaine restent également éligibles. Une décision qui suscite de vives réactions dans le milieu universitaire.

Le ministère de l’Enseignement supérieur justifie la décision par la volonté de « mieux flécher les moyens vers les publics réellement fragiles » et d’assurer « une gestion responsable et cohérente de l’argent public ». Les organisations étudiantes dénoncent néanmoins une mesure discriminatoire qui risque de fragiliser l’attractivité de la France pour les talents internationaux.

L’exonération de cotisations patronales repoussée à 80 ans

Les septuagénaires employant une aide à domicile ne bénéficient plus automatiquement d’une exonération de cotisations patronales. Dès ce mercredi, seules les personnes de 80 ans et plus peuvent en bénéficier sans autre condition. Pour les couples, il suffit que l’un des deux membres ait atteint cet âge. La mesure d’économie, prévue par la loi de finances 2026, recentre le dispositif sur les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la prestation spécifique dépendance, les parents d’enfants handicapés ou les familles en difficulté.

Concrètement, une personne de 70 à 79 ans devra désormais payer l’intégralité des cotisations patronales pour son employé à domicile, ce qui représente un surcoût d’environ 22 % du salaire brut. Pour un salarié payé 1 500 euros brut par mois, l’exonération représentait une économie de 330 euros mensuels. Le ministère du Travail estime que 180 000 personnes sont concernées par le changement, qui devrait rapporter 400 millions d’euros par an à l’État.

Le paiement sans contact arrive progressivement dans les bus et métros parisiens

Les voyageurs occasionnels des transports parisiens peuvent désormais payer leurs trajets par carte bancaire sans contact directement sur des bornes dédiées. Déjà expérimenté dans de nombreuses villes européennes, le dispositif fait son apparition progressive dans le réseau géré par Île-de-France Mobilités et la RATP. Dès le 30 juin, des bornes sont installées à l’aéroport d’Orly pour accéder à la ligne 14 du métro, puis le 8 juillet au funiculaire de Montmartre.

Le déploiement se poursuivra en juillet 2027 sur la ligne 1, puis sur les lignes 4, 7, 12, 14, 15 et 18 jusqu’à fin 2028, avant une généralisation à l’horizon 2030. En cas de contrôle, il suffit de présenter la carte bancaire utilisée pour le paiement, le contrôleur vérifiant qu’un achat a bien été effectué. Un QR code sur la borne permet également de récupérer un justificatif.

Attention toutefois : le mode de paiement, pensé comme un dépannage, coûte plus cher qu’un titre de transport classique. Le trajet unitaire dans le métro s’élève à 3,35 euros (contre 2,55 euros), 2,55 euros dans un bus (contre 2,05 euros), et 14,80 euros depuis Orly (au lieu de 14 euros), soit des surcoûts de 5,7 % à 31,3 % selon les modes de transport.

Le leasing social de retour pour 50 000 foyers modestes

Le dispositif de leasing social pour les voitures électriques fait son grand retour à partir du 16 juillet, après une première expérimentation en 2025. Destiné aux ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 16 880 euros par part, il permet de louer un véhicule électrique avec un loyer inférieur au prix du marché. Pour en bénéficier, il faut effectuer plus de 10 kilomètres par jour dans le cadre du trajet domicile-travail.

L’aide attribuée s’élève à 29 % du coût d’acquisition du véhicule, dans la limite de 6 500 euros pour les véhicules électriques éco-scorés, c’est-à-dire dont l’empreinte carbone, de leur production à leur distribution en France, est la plus vertueuse. Le soutien grimpe à 7 000 euros si le moteur est fabriqué en Europe, à 9 000 euros si la batterie est européenne, et jusqu’à 9 500 euros si les deux critères sont cumulés. Le contrat de location doit durer au minimum trois ans et peut déboucher sur la restitution du véhicule ou son achat à l’issue de la période.

Le gouvernement vise 50 000 bénéficiaires supplémentaires en 2026, après les 30 000 contrats signés lors de la première vague. Un effort budgétaire de 325 millions d’euros est prévu pour financer la relance, dans un contexte où la transition vers la mobilité électrique peine encore à toucher les ménages les plus modestes, souvent contraints de conserver des véhicules thermiques vieillissants.

Harmonisation des délais d’inscription sur les listes électorales

L’inscription sur les listes électorales est désormais unifiée. Jusqu’à présent, des délais légèrement différents s’appliquaient selon que la démarche était effectuée en ligne ou en mairie. Dès le 1er juillet, la date limite pour s’inscrire est harmonisée : le sixième vendredi précédant le scrutin, quel que soit le mode d’inscription. Pour l’élection présidentielle d’avril 2027, les règles constitutionnelles permettent d’anticiper un premier tour le dimanche 18 avril. Les citoyens auront ainsi jusqu’au 12 mars 2027 pour effectuer les modifications nécessaires.

Des ajustements qui impactent crédits et litiges

Le second semestre 2026 voit également évoluer les taux d’intérêt légal, qui servent de référence pour les indemnisations de retard et les litiges commerciaux. Selon un arrêté du 26 juin 2026, publié au Journal officiel du 30 juin, le taux applicable aux créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels s’établit à 6,84 %, tandis que pour tous les autres cas, il atteint 2,75 %. Les taux, en hausse par rapport au premier semestre, reflètent la remontée des taux directeurs de la Banque centrale européenne et l’inflation persistante.

Parallèlement, les taux d’usure, qui encadrent les taux maximums des crédits immobiliers, augmentent également dès ce 1er juillet. Une évolution qui devrait faciliter l’accès au crédit pour certains emprunteurs, après une période de tension entre l’automne 2025 et le printemps 2026, où de nombreux dossiers avaient été refusés en raison de taux proposés supérieurs aux plafonds légaux.

Des mesures exceptionnelles pour soutenir le commerce

La vague de chaleur qui frappe la France depuis la mi-juin a conduit le gouvernement à prendre une décision exceptionnelle : prolonger la période des soldes d’été, initialement prévue du 24 juin au 21 juillet. « En accord avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, pour répondre à la demande de plusieurs fédérations de commerçants, j’ai décidé de prolonger la durée des soldes après un démarrage considérablement ralenti par la canicule », a annoncé Serge Papin, ministre du Commerce, le samedi 30 juin. La prolongation sera « de l’ordre d’une semaine », et se termineront donc le mardi 28 juillet au soir.

La mesure, rare, témoigne de l’impact économique des conditions climatiques extrêmes sur l’activité commerciale. Les centres-villes désertés et la fermeture de nombreux magasins pendant les pics de chaleur ont entraîné une baisse significative du chiffre d’affaires des commerçants, déjà fragilisés par la concurrence du commerce en ligne.

Le coup d’envoi des grandes vacances

Si les collégiens et lycéens sont nombreux à déjà profiter de l’été, les grandes vacances démarrent officiellement le samedi 4 juillet pour un peu plus de huit semaines consécutives. La rentrée des classes aura lieu le 1er septembre pour l’ensemble des élèves en France métropolitaine, à l’exception de la Corse, où les enfants pourront profiter jusqu’au 3 septembre. Un calendrier qui s’inscrit dans un contexte de débat récurrent sur la longueur des vacances d’été et leur impact sur les apprentissages. Des questions de rythme et d’organisation qui se posent aussi dans le monde du travail, comme l’illustre la récente polémique sur le télétravail chez Airbus.

Binance restreint ses services en France

Le secteur des cryptomonnaies connaît également un tournant majeur. Binance, la plus grosse bourse mondiale des cryptoactifs, restreint progressivement ses services en France à partir du 1er juillet, après avoir renoncé à sa demande de licence Mica auprès du régulateur grec. « Les services fournis par Binance France seront progressivement restreints », a précisé l’entreprise, tout en assurant que « tous les crypto-actifs resteront disponibles au retrait, y compris à partir du 1er juillet ».

La décision intervient après un avertissement de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), qui avait prévenu que les entreprises n’ayant pas obtenu la licence européenne Mica au 1er juillet devaient « mettre fin à leurs activités dans l’UE de manière ordonnée, tout en préservant les intérêts de leurs clients ». Un coup dur pour les investisseurs français en cryptomonnaies, qui devront se tourner vers d’autres plateformes agréées.

Une nouvelle pièce de 2 euros célèbre la Marine nationale

Les collectionneurs de pièces de monnaie se réjouiront de l’arrivée d’une nouvelle pièce commémorative de 2 euros, frappée par la Monnaie de Paris. Elle célèbre les 400 ans de la Marine nationale à travers une gravure montrant notamment le porte-avions Charles de Gaulle. Environ 20 millions d’exemplaires seront mis en circulation, et la pièce peut être achetée sur le site de la Monnaie de Paris. Un objet de collection qui témoigne de l’attachement français à son histoire maritime et militaire.